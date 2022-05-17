Эксперты дали рекомендации по глубине взятия мазка из носа при сдаче ПЦР‑тестов

В ответах на вопрос о том, на какую глубину необходимо вводить зонд при взятии мазка из носоглотки при сдаче ПЦР-теста на COVID-19, большинство экспертов рекомендуют проходить им на несколько сантиметров выше ноздрей взрослого человека до тех пор, пока инструмент не встретит сопротивления. Делать это необходимо осторожно и под правильным углом. В целом эксперты склонны согласиться с тем, что самый глубокий мазок является наиболее показательным. Опрос был устроен газетой The New York Times [1] в ответ на многочисленные запросы читателей, недоумевавших, почему разные специалисты по-разному подходят к этой задаче: кто-то лишь осторожно касается передней части ноздрей, а кто-то протискивает зонд в самую глубь, принося пациенту немалые страдания.

Мазки берутся как из зева, так и из носоглотки, поскольку входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути. Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд по правилам вводят по наружной стенке носового хода на достаточно большую глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2. Особенно сильно при взятии подобных мазков страдают женщины и дети. Кто-то признается в том, что не хочет больше повторять этот опыт. Иногда взятие мазка заканчивается сильным кровотечением из носа.

Согласно обзору исследований, опубликованному в июле в научном журнале PLOS One [2], мазки из носоглотки имеют точность 98%; а неглубокие мазки обладают сниженной эффективностью — от 82 до 88%. Мазки со средней носовой раковины работают аналогичным образом.

Эксперты отмечают также, что болезненность процедуры может сильно зависеть от квалификации медперсонала и от индивидуальных особенностей пациента — иногда процедура оказывается довольно болезненной, а иногда проходит без всякого вреда. Тем не менее именно носоглоточный тест самый точный, поэтому в рекомендациях ВОЗ и медицинских учреждений разных стран отмечается, что зонд необходимо ввести на достаточно большую глубину. Некоторые рекомендации, впрочем, оставляют тестерам достаточную свободу действий в том, как именно скрести носоглотку — покачивая или вращая тампон, или и то и другое одновременно. Многое тут еще зависит от марки тампона, переносимости боли пациентом, анатомической структуры его носовой полости и квалификации тестировщика.

Максим Борисов, «Газета.Ru»

1. nytimes.com/2021/11/18/world/swab-test-covid.html

2. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254559

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