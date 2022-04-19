Всё для победы

От редакции: Предупреждаем серьезных читателей, что это фельетон, и читать его надо вверх ногами.

Уважаемая редакция!

Несмотря на все усилия, на принимаемые еженедельно пакеты санкций, Западу не удается поставить нашу страну на колени. Не помогает и всё нарастающая поддержка украинских военных путем наращивания поставок бывшего советского и современного западного вооружения странами НАТО. Но, конечно, всё это осложняет жизнь нам и нашей армии. И нам, российским ученым, еще предстоит до конца осознать, как нужно жить и работать в резко осложнившейся ситуации.

Никто не может предсказать, когда и какой ценой удастся закончить специальную военную операцию, но очевидно, что мы не сдадимся и за ценой не постоим. Нужно правильно оценить ситуацию и сделать необходимые выводы: в условиях разгула русофобии и беспрецедентного санкционного давления уже нельзя пытаться жить, как прежде, и ожидать, что всё будет хорошо и благополучно. На войне как на войне!

Каждый день приходят плохие новости: то латиноамериканцы перестают поставлять нам литий, то индийская нефтяная компания отказывается от закупки российской нефти. Сотни и тысячи западных компаний приостановили деятельность в России, прекратили инвестиции, а то и вовсе свернули свой бизнес. Наш ВВП, конечно, резко упадет в этом году, а на бюджет обрушится целый воз новых — и весьма обременительных! — обязательств. Во-первых, сама по себе война — дело дорогостоящее. Во-вторых, именно на Россию ложится ответственность за поддержку беженцев с Донбасса, за обустройство жизни людей на освобожденных территориях, за срочную помощь им в налаживании быта. А за этим последует восстановление разрушенных городов и поселков, налаживание экономики. Наконец, многим отраслям нашей экономики, по которым со страшной силой ударили санкции, необходима срочная помощь. На все эти задачи потребуются триллионы и триллионы рублей.

Поэтому, дорогие коллеги, государство уже не сможет помогать нам удовлетворять наше досужее любопытство за свой счет, платить за это большие зарплаты. Мы должны решительно отринуть исследования, представляющие чисто академический интерес, и переключиться на практически значимые работы. На то, что позволяет приблизить час победы, на то, что дает возможность заместить урезанный вашингтонским обкомом импорт.

И тут работы непочатый край, причем государство готово поддержать всё реально полезное бюджетным рублем. Твори, выдумывай, пробуй — никаких препятствий! Кроме, конечно, чисто психологических, вроде нежелания выйти из зоны комфорта, слезть со своей башни из слоновой кости, признаться в малой полезности того, чем ты занимаешься.

Иногда, впрочем, дело обстоит еще хуже: сторонникам определенных взглядов независимая политика России — как нож к горлу. Для них чем хуже, тем лучше, и ожидать от них солидарных действий очень сложно, скорее они будут стараться под разными благовидными предлогами саботировать разумные инициативы.

Исходя из перечисленного выше, сложно ожидать, что научное сообщество самостоятельно, без должных импульсов сверху, сможет перестроить работу на новый лад. Потребуются определенные управленческие решения, далеко не всегда легкие и приятные; концентрация бюджетных ресурсов на конкретных, практически значимых направлениях; избавление от балласта, от тех, кто не может или не хочет найти свое место в строю в изменившихся условиях; отказ от ориентации на зарубежные источники финансирования.

В общем, коллеги, нам будет нелегко, нам будет сложно, но нужно взять себя в руки, не ныть, не впадать в депрессию, а засучить рукава и работать. Не сомневаюсь, что несмотря на все препятствия, мы пройдем путь специальной военной операции до конца и завершим освобождение Украины от неонацизма. Да, потом нам предстоит огромная работа по очищению мозгов жителей Украины от накопившегося за десятилетия нацистской и русофобской пропаганды мусора, на это уйдет не один год: слишком уж много сил потратили западные кукловоды, вбивая клин между частями единого некогда народа. Но я знаю и твердо верю, что в будущем мы вновь станем единым народом в составе великой страны, людьми, живущими в радости и единстве, братьями и сестрами! Так что, повторюсь, стоит отложить до лучших времен свои эгоистические хотелки и отдать все свои силы Родине — всё для фронта, всё для победы!

Ваш Иван Экономов

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