Специалисты ВШЭ оценили связь между психическими последствиями COVID‑19

Тревожность, депрессия и нарушения сна после COVID-19 тесно связаны, выяснили исследователи из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ и их коллеги из Центральной государственной медицинской академии. Врачам стоит учитывать эту связь и бороться с этими симптомами вместе, а не по отдельности. Подробности ученые изложили в статье в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology [1].

Пандемия сказалась на психическом здоровье населения, вызвав рост тревожности и депрессивных симптомов. Сильнее всего, однако, они проявляются у переболевших COVID-19 — в том числе в связи с непосредственным воздействием болезни.

Чтобы выяснить, связаны ли психические симптомы после COVID-19 между собой, исследователи опросили 119 пациентов, перенесших госпитализацию с COVID-19. Участники исследования заполнили четыре опросника, посвященных депрессии, тревожности, утомляемости и нарушениям сна. Пациентов с показателями выше среднего исследователи опросили дополнительно.

Опрос выявил высокий уровень расстройств настроения и нарушений сна среди респондентов. 28% из них сообщили об ухудшении настроения, 27% столкнулись с нарушением качества сна, 73% страдали от утомляемости. Более высокий уровень утомляемости повышал риск развития тревоги и депрессии. Повышенная тревожность и ухудшение настроения также влияли на качество сна и жизненный тонус в целом.

Такие результаты свидетельствуют, что из-за подавленности люди, вылечившиеся от COVID-19, могут чувствовать себя менее энергичными в повседневной жизни, отмечают исследователи. Врачи часто объясняют быструю утомляемость пациентов физиологическими причинами, упуская из виду тревогу и расстройства настроения, которые могут маскироваться под последствия инфекции. Такой подход может привести к затяжному течению астении в период восстановления после болезни, несмотря на благоприятные физиологические показатели.

«Хотя связь между нарушениями настроения и сна интуитивно понятна, важно тщательно и раздельно изучить их, особенно у пациентов после COVID-19, — отмечает научный сотрудник Института когнитивных нейронаук ВШЭ Айнур Рагимова. — Как ни странно, этот аспект часто упускается из виду при клиническом обследовании пациентов с COVID-19. Их проблемы со сном чаще всего объясняются физиологическими нарушениями — последствиями пребывания в реанимации и последствиями длительного отсутствия движения, но не расстройствами настроения. Наши данные еще раз подчеркивают, что, когда пациенты жалуются на проблемы со сном, необходимо обращать внимание на их психическое состояние — как во время болезни, так и после ее окончания».

Полученные результаты подтверждают обнаруженную в более ранних исследованиях связь между нарушениями сна, настроением и усталостью после COVID-19. Однако эта связь часто упускается при обследовании пациентов — например, если пациент жалуется на плохое настроение, врач может не спросить, нет ли у пациента проблем со сном, и наоборот.

«Нынешняя пандемия не только изменила мир в социальном плане, но и повлияла на структуру психических заболеваний среди населения, — говорит Рагимова. — Сейчас мы наблюдаем рост числа нервно-психических расстройств различной степени тяжести. Результаты нашего исследования показывают, что COVID-19 значительно влияет на формирование тревожно-депрессивных симптомов и нарушений сна».

Бороться с нарушениями настроения, повышенной тревожностью и ухудшением качества сна у пациентов с COVID-19 и после болезни — непростая задача, отмечают исследователи. Прежде всего, назначаемые препараты должны быть совместимы с физиологическими показателями и результатами анализов (функции легких, печени, почек и сердечно-сосудистой системы) и проверены на перекрестное взаимодействие с теми лекарствами, которые пациент уже принимает. Авторы рекомендуют назначать низкие дозы небензодиазепиновых анксиолитиков (бензодиазепиновые транквилизаторы могут негативно влиять на ослабленную дыхательную систему) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Лечение, разумеется, должен контролировать врач.

Алла Салькова

1. Samushiya M. A., Kryzhanovsky S. M., Ragimova A. A. et al. Psychoemotional Disorders and Sleep Impairments in Patients with COVID-19. Neurosci Behav Physi 52, 231–235 (2022). DOI: 10.1007/s11055-022-01229-z

