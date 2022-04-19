Про статистику, трафик и другие обстоятельства ТрВ-Наука

Понятно, что ТрВ-Наука не ежедневное издание, не развлекательное, аудитория гораздо у́же, чем даже в случае молодежных научно-популярных журналов. О том, какая это аудитория, свидетельства у нас, конечно, скорее косвенные (сравнение с похожими аудиториями в счетчиках и поисковиках и то, что среди активных комментаторов много лет в основном люди, имеющие непосредственное отношение к науке, включая членов РАН и докторов наук — правда, в основном естественнонаучной направленности, и не всегда их реплики комплиментарны по отношению к газете, но понятно, кто именно постоянно следит и читает). Очень активны также работники вузов; по идее, еще, вроде бы, читают школьные учителя и студенты (стараемся давать и для них материалы и имеется какой-то фидбэк по личным откликам), но они не столь активны в комментариях.

Плюс многочисленные отклики и мнения коллег, ну и, наконец, полученные премии: из самых престижных — «Просветитель», «За верность науке» и Беляевская; постоянные перепечатки в других изданиях, которые также, конечно, расширяют аудиторию (например «Элементы.ру» и «Новые знания»). Интересу со стороны ученых должны способствовать тематика и состав авторов — они также во многом из научных сотрудников, пишущих о науке, в том числе и о «бытии науки» — всему этому не часто находятся прямые аналоги среди прочих «околонаучных» изданий, к тому же ТрВ-Наука порой не боится публиковать и что-то совсем «неформатное», исходящее из сугубо внутренних обсуждений в научном сообществе.

Полноценный сайт у ТрВ-Наука возник в начале 2009 года (до этого PDF и отдельные статьи выкладывались на scientific.ru). Деньги на рекламу никогда не тратили (в силу бестолковости в этих вопросах и отсутствия лишних денег), но и зарабатывать на рекламе тоже толком не получалось (по всей видимости, из-за специфики аудитории), поэтому всё всегда работало по принципу краудфандинга: периодически собираются очередные минимальные деньги, на которые ТрВ-Наука может издаваться и распространяться бесплатно. Бумажная газета выходила многие годы, никогда не прерываясь, откладываясь лишь предсказуемо и традиционно (до последнего времени) на неделю-другую в новогодние праздники. Печаталась всегда в количестве 5000 экз., но на время пандемии тираж был снижен до 2000 экз. Подписчикам по почте рассылается 250–350 экз. (сами газеты бесплатны, деньги берутся за пересылку), так что зависеть от подписки тоже, конечно, не вариант. Когда-то газета неплохо продавалась за символическую цену в сети киосков с научно-популярной литературой, расположенной в районе метро «Пушкинская», но, разумеется, долго подобная сеть в наше время не просуществовала…

Абсолютно все материалы выкладываются на сайт — и как можно скорее (PDF сразу же после отправки в типографию, затем в html), и самые ранние «исторические» номера практически все тоже были выложены, ну и читают нас в основном, конечно, в Сети — там читателей на порядок больше. Есть и сугубо сетевые публикации, но их подавляющее меньшинство. В среднем с 2016 года сетевая аудитория (если не считать еще скаченных PDF и перепечаток) удвоилась, и ежемесячно нас читали — до начала «специальной операции» — порядка 100 тыс. пользователей, каждый из них скачивал в среднем по 2–3 документа, что, может быть, и достаточно скромно (опять же в сравнении с развлекательными ресурсами и ресурсами с потенциально более широкой аудиторией), однако 100 тыс. экз. — это ведь вполне приличный тираж научно-популярных журналов и книг в СССР, сейчас это для бумажного научпопа малодостижимо (хотя в Сети, конечно, у многих ежедневных изданий трафик гораздо выше, чем у ТрВ-Наука). Очень много читают ТрВ-Наука за рубежом — не только в странах бывшего СССР, но и в США, Германии и т. д. — в основном, конечно, русскоязычная диаспора, так как практически все наши статьи — на русском. Ну и можно предположить, что почти все эти читатели — люди не случайные.

Данные по трафику совершенно объективные, на сайте стоят несколько счетчиков, есть статистика от WordPress — она заметно побольше дает, так как внешние счетчики, конечно, режутся баннерорезалками и т. п., выдают где-то 80–90% от внутренних. Но внешние обычно между собой согласуются очень хорошо, так что достаточно посмотреть на то, что требуется выяснить, по любому счетчику. Один из счетчиков — популярный и до сих пор считающийся вполне солидным live Internet — у нас и сейчас не закрыт от внешних наблюдателей (надо будет закрывать в связи с нынешними событиями). Пока можно легко ознакомиться с нашей статистикой 1 и статистикой по странам 2 но сейчас она, естественно, здесь сильно искажена тем, что ходят зачастую через VPN, и формально получается, что посещения из РФ сравнимы с США, и зарубежные в сумме превосходят РФ, что, конечно, абсурдно. У Google Analytics в этом смысле совсем не так… Большая часть аудитории последние годы предпочитала пользоваться смартфонами, но теперь опять половина на половину — видимо, на смартфонах сложнее обходить блокировки.

Другие наши счетчики — это Google Analytics, «Яндекс-метрика», Rambler — практически всё, что есть распространенное.

Нужно учесть также, что на новых наших сайтах российские счетчики не подключены, да и резаться они к тому же будут в ходе блокировки и т. д. В общем, картина сильно искажена, так что вряд ли мы с этим «двойным падением» действительно «вернулись на шесть лет назад», но в любом случае резко «просели».

В день начала «специальной военной операции» 24 февраля на сайте оперативно было выложено письмо ученых с ее осуждением, его подписывали тысячи научных сотрудников (которых в стране и не так уж много в сравнении с другими гражданами). Это, разумеется, на тот момент не нарушало никаких писанных законодательных норм, однако послужило поводом для блокировки (без предупреждения) конкретной страницы, ну а так как у нас на сайте работал защищенный протокол https, то блокировке подвергся весь сайт сразу. А потом и запасной сайт trv-science.org.

До этого ТрВ-Наука также поднимал всякие «острые темы» и несколько раз собирал подписи в защиту политических узников, беларусской оппозиции, против абсурдных проектов вроде закона о просветителях и т. д., печатались статьи об электоральной статистике, ворованных и подделанных диссертациях, пертурбациях в РАН и т. д. — по внутренним счетчикам самое популярное скачивалось порой более миллиона раз (но это не вполне достоверно, так как не учитывалась работа «пауков»). Во времена подписных кампаний (которых, в сущности, было не так уж много, поскольку мы решались на это только в минуты какого-то особенного возмущения) сайт также порой «захлебывался», но с последним случаем это всё не сравнится.

До блокировки в начале марта сайт испытывал самые колоссальные нагрузки, так как заходов было на порядок или даже на два больше обычного. Сервер не выдерживал, в поддержке хостера даже предположили, что на нас ведется DDoS-атака, и отключали на какое-то время сайт. Но потом всё же включили после того, как было кое-что оптимизировано, и мы очень благодарны, что нас всё же не выключали в самый напряженный период. Сайт в основном продолжал работать, хоть и со сбоями.

Скорее всего, DDoS-атаки всё же не было, иначе нагрузка бы продолжила расти, а она, хоть и оставалась на высоком уровне, позволила сайту проработать самые трудные недели две. Разумеется, за это время выложенное письмо прочли во всех странах, было очень много внешних ссылок. Его перепостили и перевели на десятки языков, даже порой весьма экзотичных. Некоторые из таких переводов мы тоже выкладывали. И выложили еще целый ряд аналогичных писем и материалов, которые после пришлось убрать во избежание продолжения блокировки. Но блокировка так и не прекратилась, несмотря на то, что мы пытались пересылать сообщение в предложенную «форму» и т. п.

После блокировки обычный трафик так и не восстановился, хотя мы обеспечили возможность читать сайт без VPN — правда, без защищенного протокола (можно также продолжать смотреть через защищенный протокол через VPN). Нам помогли создать запасные сайты, большое спасибо, но там тоже сейчас блокировка. Когда будет понятно, чего дальше ждать, будем как-то выходить из этой ситуации и советоваться со специалистами, что можно еще сделать.

Наши посетители приходили и приходят к нам через так называемый органический трафик — т. е. из результатов обычной поисковой выдачи, не с рекламных объявлений. Соответственно, это прежде всего Google и уступающий ему раза в два «Яндекс». Разумеется, Google продолжает и сейчас индексировать сайт, который не блокируется в других странах, ведь блокировки предназначаются только для россиян, но поисковики «любят» прежний защищенный протокол, по которому и отправляют к нам читателей. И не все из них понимают, что в ответ на ошибку браузера нужно сменить протокол, вбить http вместо https. Наверняка нас в результате также и «пессимизируют», особенно «Яндекс», может быть, уже нужно менять основной домен, однако и последующие могут быть заблокированы, а поисковики тогда совсем запутаются.

Вторая по заметности часть трафика (помимо прямых переходов из закладок постоянных читателей) шла из социальных сетей — прежде всего зарубежных, которые теперь и вовсе объявлены «экстремистскими организациями». Соответственно, тут тоже большие и вполне предсказуемые потери, ведь российские соцсети — это слезы. Опять же легко это видеть по месяцам 3.

Из всего этого понятный вывод: заблокированные издания, конечно, могут продолжать работу, однако испытывают серьезные сложности, так что надо из-под блокировки так или иначе выходить, но смена доменов — тоже довольно травмирующее решение, тем более что прежний домен у нас лет 14 всюду фигурирует, и он же прописан во всяких официальных договорах…

Максим Борисов

1 liveinternet.ru/stat/tvscience.ru/index.html?period=month

2 liveinternet.ru/stat/tvscience.ru/countries.html?period=month

3 liveinternet.ru/stat/tvscience.ru/searches.html?period=month

liveinternet.ru/stat/tvscience.ru/socials.html?period=month

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