No time to die

В предыдущем выпуске нашей газеты мы уже обмолвились о вероятном объявлении «Троицкого варианта — Наука» иностранным агентом. И вот свершилось. Правда, в реестр внесена не сама газета, а АНО «Троицкий вариант», которая финансирует ее выпуск. Разница, впрочем, невелика — в самой газете всё время придется указывать, что ее выпуск осуществляется «зловредной» организацией. Мы были готовы к случившемуся: примерно треть нашего финансирования шла от Дмитрия Борисовича Зимина — сначала от фонда «Династия», потом, когда его объявили иноагентом, — от других его же фондов зарубежной юрисдикции. И при этом мы нисколько не стыдимся этой поддержки, наоборот. Что касается политики, «Троицкий вариант» — научно-популярное и просветительское издание, и мы придерживались этой линии. Но мы всегда считали своим долгом защищать ученых, критиковать политику власти в вопросах науки и образования, разоблачать околовластных шарлатанов и плагиаторов — чем не политика в ее нынешнем российском понимании? Так что мы были морально готовы.

Интересно, что в соцсетях и по другим каналам на нас обрушился вал народной поддержки и поздравлений с новым престижным статусом. Мы, конечно, рады такой поддержке, но вынуждены признаться, что этот статус, при всей своей почетности, довольно обременителен. Сейчас мы прорабатываем пути, чтобы минимизировать это бремя. Но какой бы путь мы ни выбрали, газета будет существовать до тех пор, пока это физически возможно. Пока есть возможность печатать газету, она будет по-прежнему выходить в двух вариантах — печатном и электронном.

Важно продолжать делать свое дело в любых условиях. Разумное дело, во-первых, помогает эти самые условия пережить — как тем, кто делает, пишет, говорит, так и тем, кто использует, читает, слушает. А во-вторых, самое главное — никакие условия не вечны, и придет время собирать камни. И делать это будет гораздо веселей, если к тому времени сохранятся в активном или даже латентном состоянии и «Троицкий вариант», и «Новая газета», и «Дождь»*, и множество других коллективов, пришедшихся не ко двору.

Так что — живем и работаем. Не время накидывать на себя белую простыню и медленно ползти на кладбище. Вместо этого отмечаем 14-летие газеты выпуском 350-го номера.

Борис Штерн

* Внесен Минюстом в список «иноагентов»