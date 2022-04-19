(Не)нужные сограждане: обещания государства и реалии жизни

Формально наше государство стоит на страже интересов россиян и русскоязычных жителей других стран (поддерживая «русский мир») и способствует превращению вторых (русскоязычных) в первых (россиян), постоянно упрощая процедуры получения российского гражданства. Однако к этой декларативно-прекрасной картине возникает вопрос: почему государство заинтересовано в далеких и/или потенциальных российских гражданах в большей степени, чем в уже имеющихся? В российское гражданство торжественно принимаются зарубежные звезды на закате карьеры (хотя в России они не живут и не собираются), проводится «спецоперация» по защите россиян за пределами страны, представители МИД и Уполномоченный по правам человека РФ требуют от европейских стран прекратить «оголтелую русофобию» и т. д. Одновременно на фоне неустанной борьбы за благополучие «тех» сограждан, «эти», уже имеющиеся, тысячами лишаются российского гражданства.

В «Троицком варианте» были опубликованы три материала о моей ситуации, и я надеялась, что последняя заметка окажется последней. Ведь 3 декабря 2021 года Московский городской суд принял решение в мою пользу, счев незаконным заключение ГУ МВД о признании меня «неприобретшей российское гражданство в законном порядке». К сожалению, де-юре не означает де-факто: сотрудники ГУ МВД не убрали информацию о недействительности моего паспорта из баз данных, поэтому я до сих пор не имею гражданства, регистрации, паспортов, доступа к банковским счетам и т. д.

Очевидно, что для ГУ МВД решение суда — не указ, несмотря на то что:

согласно ч. 5 ст. 311 «Кодекса административного производства РФ», решение суда вступило в законную силу 3 декабря 2021 года, и на его оглашении присутствовала представитель ГУ МВД Н. В. Бондаренко;

22 января 2022 года судебное решение было размещено на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы;

в ответ на мое обращение о причинах неисполнения решения суда заместитель начальника УВГ МВД России по г. Москве Т. Р. Мартиросян 24 февраля ответил, что оно будет выполнено только после получения его заверенной копии — 3 марта ГУ МВД получило скан решения, а 10 марта — копию решения суда по почте;

аналогичные обращения я направила в Администрацию Президента РФ, Государственную Думу (были сразу перенаправлены в ГУ МВД) и Уполномоченному по правам человека Т. Н. Москальковой (мое обращение было проигнорировано, хотя ответ должен быть дан в течение месяца).

Получив от меня решение суда, ГУ МВД обжаловало его во Втором кассационном суде общей юрисдикции, о чем 31 марта мне сообщила врио начальника отдела рассмотрения вопросов гражданства УВМ ГУ МВД России по г. Москве Н. В. Полунина. Кассационное обжалование не отменяет необходимости исполнения решения суда, но ГУ МВД считает иначе, совершая тем самым уголовное преступление — «злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда» (п. 2 ст. 315 Уголовного кодекса РФ).

Текст кассационной жалобы — это, по сути, обвинение представителем ГУ МВД Н. В. Бондаренко судей Московского городского суда В. В. Ставича, Р. Б. Михайлову и Ю. М. Смолину в некомпетентности, поскольку они «допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права», «неверно определили обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела» и сделали «невозможным защиту охраняемых законом интересов». Эти обвинения основаны на том, что «не установлено законных оснований для приобретения гражданства РФ у И. В. Троцук». И это несмотря на то, что в определении Московского городского суда фактографическая канва моей жизни согласована с законами РФ, т. е. перечислены эти законные основания: приезд в Россию в 1993 году и неизменность места жительства и регистрации; желание вступить в российское гражданство (о чем свидетельствуют архивные документы МИД и неоднократное получение паспортов РФ); выполнение обязанностей добропорядочного гражданина.

Однако Н. В. Бондаренко настаивает, что у меня нет и не было законных оснований для получения паспортов и гражданства РФ, ссылаясь на: 1) подделанную запись в служебных отметках МВД; 2) мою регистрацию по месту жительства в 1994 году, хотя к материалам дела приобщен документ о регистрации в 1993 году; 3) якобы неприобретение моими родителями российского гражданства (хотя в Администрацию Президента РФ ГУ МВД сообщило, что их гражданство не проверяло); 4) отсутствие в Архиве МИД документов, подтверждающих мое обращение за российским гражданством, хотя к материалам дела приобщена копия журнала регистрации российского гражданства за 1994 год. Видимо, сотрудники Правового управления ГУ МВД не считают нужным знакомиться с материалами дела, раз ГУ МВД не может ошибаться по определению и может не выполнять решения суда. Более того, в завершении кассационной жалобы Н. В. Бондаренко уточняет, что не только судебное решение Московского городского суда «основано на неправильном применении норм материального права», но и я «выбрала неправильный порядок защиты своего права». Суть нашей с судьями «ошибки» разъясняется так: заключение ГУ МВД лишило меня российского гражданства и паспортов, но отмена этого заключения в суде мне их не вернет, потому что «решение о приеме И. В. Троцук в гражданство РФ в установленном законом порядке уполномоченным органами не принималось». Вспоминается «Ералаш»: «парам-парам-пам».

Вернемся к упрощенному принятию тысяч людей в российское гражданство сегодня. Имея, как и я, на руках официальные документы, выданные государственными структурами, при любой проверке МВД они могут быть лишены российского гражданства только потому, что какой-то чиновник забыл сделать какую-то запись, потерял какую-то бумажку или не отправил ее куда положено. Причем нынешние чиновники считают, что их предшественники на должностях — полные идиоты, поэтому выданные ранее документы во внимание не принимают. К сожалению, «обнуленные» в будущем люди окажутся в еще худшем положении, чем я: меня выслать в СССР затруднительно (иного гражданства, кроме советского, у меня не было, и по мнению ГУ МВД в нем я поныне и пребываю), а вот выслать их на территорию прежнего гражданства можно легко и быстро, притом «на законных основаниях».

Ирина Троцук

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