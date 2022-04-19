Книга антирекордов «Диссернета»

«Диссернету» пора уже собирать свою собственную книгу антирекордов. 12 апреля 2022 года в ней появилась новая запись: ректором известного вуза назначен ученый, лишенный ученой степени! Мы много уже повидали: когда действующего ректора лишали докторской степени — но оставалась вторая докторская, «про запас»; когда ректора увольняли за плагиат в диссертации, но ученая степень осталась ввиду прошедшего срока давности. Но чтобы человека, уже лишенного единственной профильной степени кандидата наук, назначили ректором — такого мы еще не видели!

Знакомьтесь: Поляков Димитрий Владимирович [1], бывший первый проректор первого негосударственного казанского университета «Тисби» [2]. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Управление внешними эффектами образовательных процессов высшей школы в российских регионах». В 2019 году диссовет МГТУ им. Баумана рекомендовал лишить Дмитрия Владимировича ученой степени — за некорректные заимствования и фальсификации в диссертации. С этим решением согласился Экспертный совет ВАК, и уже через полгода, 19 января 2020-го, вышел приказ Минобрнауки 29.01.2020 № 88/ нк, лишивший г-на Полякова ученой степени. Не сомневаюсь в том, каков будет ответ университета на естественный вопрос «как же так?!!!» — записывайте в рукаве: «в квалификационных требованиях на должность ректора ученая степень отсутствует». Ну а «репутация» — о нет, такого слова мы не знаем!

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, отметим положительное. Предыдущий ректор Алексей Лопатин, уволенный за вольнодумство (посмел критиковать ЕГЭ!), успел подписать знаменитое «письмо ректоров», из-за которого многие международные организации прервали научные контакты с вузами, руководимыми этим ректорами [3, 4]. (Правда, в письме он назван «Лопаткиным» — впрочем, там и ректор «Певцовова», и университет имени Шалом Алейхема, и Кубанский университет, который называется то «техническим», то «технологическим»…) Зато свежий раздиссертаченный ректор — не успел! Может быть, вуз хотел таким экстравагантным способом восстановить разрушенные международные связи?

Лариса Мелихова

1. rosvuz.dissernet.org/person/134681

2. inkazan.ru/news/society/14–04–2022/stalo-izvestno-imya-novogo-rektora-tisbi

rosvuz.dissernet.org/vuz/54938

3. rosvuz.dissernet.org/collections/152006

4. rsr-online.ru/news/2022-god/obrashchenie-rossiyskogo-soyuza-rektorov1/

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