Новые варианты: чего ждать от SARS-CoV‑2 в ближайшем будущем

Хотя в последний месяц коронавирус почти пропал из новостной повестки, а в Москве и других российских городах отменили масочный режим и другие коронавирусные ограничения, уходить SARS-CoV-2 не спешит. На большей части России, по данным Оперштаба, темпы заражения держатся на уровне более 150 случаев на 100 тыс. населения в неделю [1]. По данным Роспотребнадзора, количество случаев заражения после всплеска в середине февраля (до 200 тыс. на всю страну в день) снизилось к началу апреля до 16 тыс. в день. В 2021 году новых зараженных в эти же дни регистрировалось вдвое меньше — впрочем, 98% новых случаев, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вызваны штаммом омикрон — более заразным, но менее опасным [2].
С начала 2022 года коронавирусные ограничения отменили или ослабили также в Швеции, Дании, Испании, Франции и многих других странах. Часто это происходит несмотря на всплески заболеваемости — в Германии ограничения ослабили в марте при новом рекорде в 1706 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Аналогичная картина наблюдалась в Нидерландах, Швейцарии, Австрии — правительству последней пришлось в итоге вновь сделать обязательным ношение масок, когда заболеваемость поднялась до 3600 случаев на 100 тыс.
Наиболее осторожно к снятию ограничений подходят в Италии и Испании, сильнее всего пострадавших в начале пандемии. В Испании в марте всё еще было необходимо носить маски в транспорте, ресторанах, школах и других закрытых помещениях. Хотя правительство сообщило о намерении отказаться от этой меры, точные сроки не озвучивались. О планах на отмену некоторых мер защиты сообщила и Италия — так, необязательным станет предъявление справки о вакцинации или перенесенной инфекции при посещении общественных мест.
При этом в Испании полностью вакцинированы более 92% людей старше 12 лет (а более 51% привились трижды), в Италии — более 83%.
В Норвегии, Исландии и других скандинавских странах, несмотря на снятие ограничений, заболеваемость продолжает снижаться. Дело, впрочем, может быть не только в вакцинировании значительной части населения, но и в снизившихся уровнях тестирования [3].
По сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2 омикрон выглядит сравнительно безобидным. Но неизвестно, останется ли он таким.
Дальнейшая эволюция SARS-CoV-2 с большой вероятностью может привести к появлению новых, более заразных штаммов коронавируса, вызывающих тяжелое течение заболевания, считают исследователи из Оксфордского университета и Объединенного исследовательского центра ЕС в Италии. В статье в журнале Nature они отмечают, что, в отличие от способности быстро распространяться и обходить иммунитет, которые находятся под сильным эволюционным давлением, вирулентность — побочный продукт развития вируса.
«Вирусы эволюционируют, чтобы максимизировать свою трансмиссивность, и иногда это может коррелировать с более высокой вирулентностью, например если высокая вирусная нагрузка способствует трансмиссии, но также увеличивает тяжесть заболевания. В этом случае патогены могут эволюционировать в сторону повышения вирулентности, — поясняют ученые. — Если тяжесть проявляется на поздних стадиях инфекции, только после периода распространения, как в случае SARS-CoV-2, а также вируса гриппа, ВИЧ, вируса гепатита С и многих других, она играет ограниченную роль в приспособленности вируса и может не подвергаться отбору».
Появление омикрон-штамма показало, что SARS-CoV-2 способен за короткое время мутировать так, чтобы научиться обходить иммунную защиту организма — им заражались в том числе и те, кто уже переболел COVID-19. Нет поводов исключать, что такие мутации могут появиться и у более опасных вариантов SARS-CoV-2, считают авторы работы [4].
Тем временем у омикрон-штамма уже появляются новые линии. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, новый подтип омикрона был выделен у пациента с легкой формой COVID-19, жившего в городе Далянь в 70 км от Шанхая. Геномный анализ показал, что вирус не соответствует полностью ни одному из известных вариантов и подтипов SARS-CoV-2, но наиболее схож с ветвью BA.1.1 омикрон-штамма [5].
А агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило о появлении в стране варианта XE, который распространяется на 10% быстрее, чем так называемый стелс-омикрон — подвариант BA.2, не определяемый стандартными ПЦР-тестами и вызывающий более тяжелое течение болезни. В ряде стран, включая Россию, растет доля заражений стелс-омикроном, а в Китае из-за него даже пришлось ввести локдаун в части городов [6].
Но россияне, кажется, устали от бесконечных волн коронавируса. По результатам некоторых опросов — например, от сервиса по подбору вакансий SuperJob — 7 из 10 россиян не боятся наступления новой волны коронавируса. Год назад страх перед болезнью испытывали 40% опрошенных россиян, сегодня же — лишь 26% [7].
В условиях отмены коронавирусных ограничений основным способом снизить риски заражения остается вакцинация. В марте Минздрав зарегистрировал новую вакцину «Конвасэл», созданную в Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток. По заявлениям разработчиков, она формирует Т-клеточный иммунитет, связанный с образованием не антител, как гуморальный, а с образованием особых клеток, связывающих и разрушающих антигены. Предполагается, что вакцина будет эффективна против большинства штаммов SARS-CoV-2, включая омикрон. В поликлиники, правда, она еще не поступила.
Алла Салькова
1. cтопкоронавирус.рф/information
2. tass.ru/obschestvo/14216809
3. theguardian.com/world/2022/mar/20/covid-restrictions-easing-across-europe-despite-surge-in-cases
4. nature.com/articles/s41579-022-00722-z
5. bloomberg.com/news/articles/2022-04-03/china-adds-over-13-000-covid-cases-as-shanghai-outbreak-widens
7. rbc.ru/society/03/04/2022/6248eff69a794764e113f866
Вот Вы это сейчас серьёзно?
Это же обычная простуда. Максимум — лёгкий бронхит.
Вирус мутирует каждые пару недель, что делает любые прививки бессмысленными.
Болеть будем все. Причём болеть будем пару раз в год, как это всегда и было с обычными простудами.
Самое главное, чтобы колоться не заставляли.
не обычная простуда, после обычной таких последствий не было. кто переболел тот может сравнить
не знаю не знаю.
я переболел, почти все вокруг меня переболели.
в феврале по ощущениям каждый десятый в московском метро покашливал.
видимо, переболели так или так вообще все.
максимум два дня «симптомов», а у большинства только «положительный тест».
каких-либо «последствий» ни у кого не заметил.
но это омикрон.
дельта была естественно тяжелее.
а вот после прививок (в основном мРНК или Джонсон) последствия тяжёлые.
только в ближайшем моём окружении:
3 случая аритмии сердца, вызывали скорую
1 опоясывающий лишай
1 (Джонсон) сыпь по всему телу и подкожные кровоизлияния на ступнях
1 приступ ревматизма на руках, длится уже 2 месяца после 2-й дозы
1 паралич правой половины тела. слава богу, через неделю прошёл
1 кома и смерть через 14 дней после второй дозы
1 ухудшение общего состояния, постоянная усталость
1 железный привкус во рту
2 воспаление лимфатических узлов
У меня и у нескольких знакомых болит горло, тяжело разговаривать, и както не собирается проходить. Это я считаю — по лайту отделались. Прежние ОРЗ проходили без последствий.
Случаев последствий после прививок в моем непосредственном окружении нет. Есть страшные расказы о знакомых знакомых. Но у нас спутник в основном.
Так что общей картины у нас с Вами не вырисовывается.
после спутника у меня 2 месяца было повышенное давление (150 на 100). После первой дозы появилась небольшая сыпь на животе. После второй дозы вечером был жар и усталость. Спустя 2 месяца жар повторился и в тот же день нормализировалось давление.
Все эти 2 месяца был туман в голове.
Нет. Больше никаких экспериментов над своим организмом.
Спасибо.
См. также судьбу Жириновского.
А омикрон что у меня, что у тёщи (75 лет) прошёл за два дня бесследно.
Заодно с омикроном ещё и пара аллергий исчезла.
Кстати, вышла новая статья в Натюре.
У ковида всё-таки есть антитело-зависимое усиление (ADE).
Это когда большое количество антител приводит к тяжёлому течению болезни.
Как выяснилось, антитела заставляют моноциты посылать сигнал воспаления, что приводит к системному воспалению всего организма, даже когда вируса уже давно нет.
Из-за командировок делаю обычный грипп каждый сезон. Лет 5-6 уже не болел. В марте всей семьей отболели неделю ОРЗ без температуры. Двое — сильный насморк, один кашель. Один из наморков сделал тест на ковид — отрицательный.
ну фиг знает.
у меня щекотало в бронхах. приходилось постоянно кашлять вечерами два дня подряд. и голос был «простуженный». температура 36.6
все антиген-тесты были отрицательные.
перед отлётом сдуру сделал ПЦР (архимед) — бац, на удивление положительный.
пришлось 7 дней дома сидеть бессимптомно и вылетел перед самым вторжением, практически на последнем самолёте.
тут переболели почти все знакомые. причём тесты как повезёт. одна семья — 4 человека. у всех одни и те же симптомы. 3 ПЦР положительные, один — отрицательный. вот как?
ещё один парень сдал три отрицательных антиген теста, и один положительный.
но в общем, не знаю никого, кто бы серьёзно болел.