Новые варианты: чего ждать от SARS-CoV‑2 в ближайшем будущем

Хотя в последний месяц коронавирус почти пропал из новостной повестки, а в Москве и других российских городах отменили масочный режим и другие коронавирусные ограничения, уходить SARS-CoV-2 не спешит. На большей части России, по данным Оперштаба, темпы заражения держатся на уровне более 150 случаев на 100 тыс. населения в неделю [1]. По данным Роспотребнадзора, количество случаев заражения после всплеска в середине февраля (до 200 тыс. на всю страну в день) снизилось к началу апреля до 16 тыс. в день. В 2021 году новых зараженных в эти же дни регистрировалось вдвое меньше — впрочем, 98% новых случаев, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вызваны штаммом омикрон — более заразным, но менее опасным [2].

С начала 2022 года коронавирусные ограничения отменили или ослабили также в Швеции, Дании, Испании, Франции и многих других странах. Часто это происходит несмотря на всплески заболеваемости — в Германии ограничения ослабили в марте при новом рекорде в 1706 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Аналогичная картина наблюдалась в Нидерландах, Швейцарии, Австрии — правительству последней пришлось в итоге вновь сделать обязательным ношение масок, когда заболеваемость поднялась до 3600 случаев на 100 тыс.

Наиболее осторожно к снятию ограничений подходят в Италии и Испании, сильнее всего пострадавших в начале пандемии. В Испании в марте всё еще было необходимо носить маски в транспорте, ресторанах, школах и других закрытых помещениях. Хотя правительство сообщило о намерении отказаться от этой меры, точные сроки не озвучивались. О планах на отмену некоторых мер защиты сообщила и Италия — так, необязательным станет предъявление справки о вакцинации или перенесенной инфекции при посещении общественных мест.

При этом в Испании полностью вакцинированы более 92% людей старше 12 лет (а более 51% привились трижды), в Италии — более 83%.

В Норвегии, Исландии и других скандинавских странах, несмотря на снятие ограничений, заболеваемость продолжает снижаться. Дело, впрочем, может быть не только в вакцинировании значительной части населения, но и в снизившихся уровнях тестирования [3].

По сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2 омикрон выглядит сравнительно безобидным. Но неизвестно, останется ли он таким.

Дальнейшая эволюция SARS-CoV-2 с большой вероятностью может привести к появлению новых, более заразных штаммов коронавируса, вызывающих тяжелое течение заболевания, считают исследователи из Оксфордского университета и Объединенного исследовательского центра ЕС в Италии. В статье в журнале Nature они отмечают, что, в отличие от способности быстро распространяться и обходить иммунитет, которые находятся под сильным эволюционным давлением, вирулентность — побочный продукт развития вируса.

«Вирусы эволюционируют, чтобы максимизировать свою трансмиссивность, и иногда это может коррелировать с более высокой вирулентностью, например если высокая вирусная нагрузка способствует трансмиссии, но также увеличивает тяжесть заболевания. В этом случае патогены могут эволюционировать в сторону повышения вирулентности, — поясняют ученые. — Если тяжесть проявляется на поздних стадиях инфекции, только после периода распространения, как в случае SARS-CoV-2, а также вируса гриппа, ВИЧ, вируса гепатита С и многих других, она играет ограниченную роль в приспособленности вируса и может не подвергаться отбору».

Появление омикрон-штамма показало, что SARS-CoV-2 способен за короткое время мутировать так, чтобы научиться обходить иммунную защиту организма — им заражались в том числе и те, кто уже переболел COVID-19. Нет поводов исключать, что такие мутации могут появиться и у более опасных вариантов SARS-CoV-2, считают авторы работы [4].

Тем временем у омикрон-штамма уже появляются новые линии. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, новый подтип омикрона был выделен у пациента с легкой формой COVID-19, жившего в городе Далянь в 70 км от Шанхая. Геномный анализ показал, что вирус не соответствует полностью ни одному из известных вариантов и подтипов SARS-CoV-2, но наиболее схож с ветвью BA.1.1 омикрон-штамма [5].

А агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило о появлении в стране варианта XE, который распространяется на 10% быстрее, чем так называемый стелс-омикрон — подвариант BA.2, не определяемый стандартными ПЦР-тестами и вызывающий более тяжелое течение болезни. В ряде стран, включая Россию, растет доля заражений стелс-омикроном, а в Китае из-за него даже пришлось ввести локдаун в части городов [6].

Но россияне, кажется, устали от бесконечных волн коронавируса. По результатам некоторых опросов — например, от сервиса по подбору вакансий SuperJob — 7 из 10 россиян не боятся наступления новой волны коронавируса. Год назад страх перед болезнью испытывали 40% опрошенных россиян, сегодня же — лишь 26% [7].

В условиях отмены коронавирусных ограничений основным способом снизить риски заражения остается вакцинация. В марте Минздрав зарегистрировал новую вакцину «Конвасэл», созданную в Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток. По заявлениям разработчиков, она формирует Т-клеточный иммунитет, связанный с образованием не антител, как гуморальный, а с образованием особых клеток, связывающих и разрушающих антигены. Предполагается, что вакцина будет эффективна против большинства штаммов SARS-CoV-2, включая омикрон. В поликлиники, правда, она еще не поступила.

Алла Салькова

1. cтопкоронавирус.рф/information

2. tass.ru/obschestvo/14216809

3. theguardian.com/world/2022/mar/20/covid-restrictions-easing-across-europe-despite-surge-in-cases

4. nature.com/articles/s41579-022-00722-z

5. bloomberg.com/news/articles/2022-04-03/china-adds-over-13-000-covid-cases-as-shanghai-outbreak-widens

6. ura.news/news/1052540724

7. rbc.ru/society/03/04/2022/6248eff69a794764e113f866

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