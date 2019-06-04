Уважаемая редакция!

Недавно случилось событие, всколыхнувшее нашу прогрессивную научную общественность: проведена очередная ротация состава Высшей аттестационной комиссии. Казалось бы, дело обычное, ан нет! Вот как прокомментировал решение правительства на своем сайте небезызвестный Клуб «1 июля»: «Эта рутинная операция в данном случае имеет весьма скандальный характер, как и слишком многое, что связано с ВАК в последние годы. В результате ротации из ее состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества „Диссернет“, и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, про­явившемся в дискуссии о диссертации В. Р. Мединского».

В заявлении клуба сформулированы и иные обвинения: игнорирование мнения РАН о новых членах ВАК, бездумная имитация антикоррупционной деятельности. Наконец, звучат и заявления, что многие члены ВАК, включая председателя, остались сидеть там на третий срок, что противоречит положению о ВАК, а потому, мол, принимаемые этим составом ВАК решения будут нелегитимными.

С последним грамотные товарищи ситуацию уже разъяснили: положение о ВАК, утвержденное в 2016 году, не распространяется на деятельность членов ВАК в более ранее время, т. е. число сроков пребывания в ВАК нужно считать с момента его принятия. Мне кажется, прогрессивная общественность могла бы уже привыкнуть к этой юридической норме: сколько раз на постсоветском пространстве мы видели, что внесение изменений в конституцию, проведение референдума или еще что-нибудь такое «обнуляет» число президентских сроков руководителя страны — всё после этого начинает отсчитываться заново.

С самим же процессом чистки ВАК и устранения оттуда инородных элементов всё элементарно. Не раз уже я говорил коллегам, что деятельность «Диссернета» и его агентов носит фактически подрывной характер: она подрывает святая святых нынешней власти, ее фундамент — доверие народа к ней. А как еще можно оценить периодически звучащие заявления, что диссертация министра, губернатора, генерала ФСБ, ректора является продуктом копипаста?

Не знаю, наивность ли это или сознательное вредительство, но бойцы «Диссернета» не хотят понимать, что диссертации чиновников и начальников к науке никакого отношения не имеют. Это, конечно, слабость, но слабость простительная, своего рода тяга к разного рода цацкам: орденам, медалям, почетным и ученым званиям, золотым пистолетам, яхтам… Да, конечно, слабости такого рода не красят руководителей, но, положа руку на сердце, коллеги, какой вред наносят диссертации начальников науке? Если бы вы, борцы с плагиатом, не устраивали скандальных шоу вокруг диссертаций руководителей, то могли бы спокойно бороться с халтурой в науке. Но нет, захотелось вам политики. Сами виноваты!

Вероятно, наблюдая возмущенное кипение естественного интеллекта, руководство страны волей-неволей вынуждено обращать свой взгляд на интеллект искусственный. Недавно лично Владимир Владимирович провел совещание по этому вопросу в гостях у Грефа. Наш национальный лидер сказал, что властелином мира станет страна, у которой будет монополия в сфере искусственного интеллекта. (И, скажем в скобочках, искусственный интеллект во многих отношениях гораздо лучше естественного. Он будет делать то, что ему поручено, и не полезет в политику!)

Но вернемся к нашим членам ВАК. Президент РАН высказал мнение, что ВАК следует подчинить Академии, чтобы сделать ее более независимой. Но я думаю, дорогие коллеги, что решение относительно ВАК должно быть принято другое. Не нужно отдавать эту комиссию академикам, нужно отдать ее туда, куда отдаются в последнее время все приоритеты — Михаилу Валентиновичу Ковальчуку. Равно как курирование исследований в области искусственного интеллекта. Этот муж фактически в одиночку, несмотря на крики озлобления, несущиеся со всех сторон, уже несколько десятилетий поднимает нашу науку с колен и собирается вывести ее на лидирующие позиции. И будет делать так и впредь, пока смерть не разлучит нас. Вот пусть Михаил Валентинович порулит ВАК, а потом, когда под его руководством удастся вывести российский искусственный интеллект на мировой уровень, тогда исчезнет потребность в живых членах ВАК: копипасту будет противостоять искусственный интеллект!

Ваш Иван Экономов

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