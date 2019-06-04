Илья Абрамович Леенсон (1945−2019)

29 мая умер Илья Абрамович Леенсон, автор множества книг по химии для детей и для взрослых. Но его интересы были гораздо шире. Мы много лет встречались с Ильей на нашей Летней лингвистической школе, куда он сначала приехал как муж Евгении Семёновны Абелюк, но потом стал полноправным участником-организатором и многие годы проводил свой «Интеллектуальный фейерверк», викторину про всё на свете. Илья прекрасно вписался в лингвистическую компанию, потому что не меньше химических элементов его интересовали слова и словечки, о которых он много говорил и писал. В Corpus’е вышла его книга «Язык химии. Этимология химических названий». На ЛЛШ Илья был очень заметной фигурой. На лекциях он всегда садился на первый ряд и первым старался задать вопрос после окончания лекции, а потом вместе с Владимиром Андреевичем Успенским они прохаживались по тропинкам или что-то обсуждали в штабе. Он родился в 1945 году, но оставался совершеннейшим ребенком, талантливым и беспокойным, не всегда удобным для других, но жутко обаятельным. Нам всем будет не хватать Ильи Абрамовича.

Мои глубокие и искренние соболезнования Жене Абелюк.

Максим Кронгауз, 29 мая 2019 года

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ОТ РЕДАКЦИИ: Илья Абрамович Леенсон был частым автором ТрВ-Наука. На страницах нашей газеты опубликована его нумизматическая эпопея «Химики на монетах мира» и другие интересные статьи. Редакция соболезнует семье и коллегам Ильи Абрамовича. Светлая память.

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