Бюджетные приоритеты администрации Дональда Трампа и Конгресса США в одной картинке

По разным статьям бюджетных расходов на науку предложения Трампа по изменению в сравнении с предыдущим годом показаны желтым, а встречные предложения Конгресса — синим. Для справки: расходы бюджета в 2019-м в абсолютных цифрах по каждой статье указаны в скобках.
А. К.
Будучи человеком крайне ограниченным, бесталанным и завистливым, Трамп ненавидит науку, высокие технологии, умных и порядочных людей. Такие в его администрации, полной проходимцев, не задерживаются. Последняя ее инициатива — намерение обвинить Amazon, Apple, Microsoft и Google в нарушении антимонопольного законодательства.