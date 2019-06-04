Бюджетные приоритеты администрации Дональда Трампа и Конгресса США в одной картинке

По разным статьям бюджетных расходов на науку предложения Трампа по изменению в сравнении с предыдущим годом показаны желтым, а встречные предложения Конгресса — синим. Для справки: расходы бюджета в 2019-м в абсолютных цифрах по каждой статье указаны в скобках.

А. К.

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