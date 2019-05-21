Продолжаю читать Юрия Слёзкина

Я читала «Дом правительства» Юрия Слёзкина, вовремя сообразив, что эту книгу не стоит пытаться читать подряд, то есть следуя авторскому изложению1. Остается надеяться, что, собирая текст в «блоки», необходимые для моего ­личного понимания, я все-таки приблизилась к авторскому замыслу, а не ушла от него.

Впрочем, утверждая читательское право на собственный модус восприятия, я, тем не менее, соглашаюсь с принципиальными для автора тезисами. Прежде всего, это предложенное Слёзкиным понимание структуры и функции социалистической партии в России.

Партия — как она сложилась в нашей стране — определяется и описывается Слёзкиным как секта. Конечно, сама по себе такая установка сильный риторический ход, но ведь реализовать эту установку «в материале» — задача другого уровня сложности. Для обсуждения следствий из этой установки нужна не просто эрудиция и даже не только свобода интерпретации, а осознанный ­отказ от идеологических клише. (Увы, нас приучили думать преимущественно в терминах клише, так что мы не очень-то умеем без них обходиться.)

Слёзкин анализирует — точнее, препарирует — клише, принятые в авторитетных текстах изучаемого им исторического периода, и делает это убедительно. Именно поэтому читателю есть о чем задуматься. Ведь из постулируемой автором конструкции, касающейся принадлежности индивида к секте, вытекает определенный тип личности и ее отношений с миром — в первую очередь, в ­сфере идей и ценностных установок.

Эта работа изобилует материалом, позволяющим погрузиться в сюжеты, основанные на относительно известных нам фактических данных. Заметим, что именно относительная известность нередко служит источником сведений, к которым ныне здравствующее «читающее» поколение либо демонстрирует равнодушие, либо довольствуется случайными наборами «фактов» — не существенно, с каким знаком.

Если вы не расположены читать книгу Слёзкина подряд, я бы посоветовала для начала выбрать сюжет, касающийся судьбы Татьяны Мягковой и ее мужа, Михаила Полоза. Из всех мест многолетнего заключения — судя по письмам, преимущественно ­одиночного, — ­Татьяна Мягкова постоянно писала мужу (с определенного момента тоже заключенному), свекрови и подраставшей дочери. При этом Мягкова оставалась советским человеком даже в самых бесчеловечных условиях; соответственно, важные для советского социума события, например достижения советской авиации, становились таковыми и в ее жизни.

Чтобы освоить — пусть частично — сложный материал книги Слёзкина, стоит для начала «отключить» некоторые привычные со школьных лет клише и использовать богатый справочный аппарат, приведенный в конце тома.

Ревекка Фрумкина

1 Ревекка Фрумкина. Читая Юрия Слёзкина // ТрВ-Наука № 276 от 9 апреля 2019.

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