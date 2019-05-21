Природное мыло: чем экологично заменить Fairy?

Жир и грязь с любой поверхности, в том числе со сковородки, удаляют ПАВ (поверхностно-активные вещества). Это главные действующие силы в составе любого средства для мытья посуды. Всего их три основных вида: анионные, катионные и неионогенные. Наиболее опасными считаются анионные — и именно они чаще всего составляют основу привычных нам Fairy и подобных ему гелей. Их популярность вполне объяснима: анионные ПАВ — самые дешёвые для производства. Кроме того, они лучше всего пенятся, а для рядового потребителя обилие пены означает хорошо вымытую тарелку.

Если вы хотите уменьшить вред для экологии при мытье посуды, но не готовы отказываться от «химии», можно хотя бы снизить вредное воздействие, выбирая моющие средства, в которых концентрация ПАВ не превышает 5%, — и, кстати, не забывая использовать резиновые перчатки. Если вы хотите уменьшить вред от агрессивных ПАВ для собственного организма, посуду надо полоскать не менее 10 раз, и чем горячее будет вода, тем эффективнее смоются остатки средства.

Сейчас набирают популярность так называемые биоразлагаемые моющие средства. Но впрямь ли они такие биоразлагаемые? Следует сохранять бдительность: нередко продающие компании под брендом «экосредства» продвигают всё те же гели на основе анионных ПАВ.

По-настоящему биоразлагаемые ПАВ, как правило, содержат в себе основу растительного происхождения, которая полностью растворяется в воде. Они могут содержать уксусную и лимонную кислоту, соду в качестве вспомогательных веществ, а также эфирные масла в качестве альтернативы синтетическим отдушкам. Себестоимость такого средства существенно выше, а значит, выше и розничная цена. В основе такого дружелюбного к экологии средства — тоже ПАВ, но только действительно биологически разлагаемый. Как правило, это комплекс соединений глюкозы и жирных спиртов, где первые получены из риса, картофеля или пшеницы, а вторые выделены из кокосового или пальмового масла. Иногда производители используют экстракты мыльного корня или мыльного ореха.

Хорошие хозяйки знают, впрочем, что обычная сода и горчичный порошок тоже прекрасно удаляют жир и налет с посуды. Раствор соды даже используют на особо чистых химических производствах для промывки баков и труб. Растворенная в воде сода образует слабощелочной раствор, который превращает затвердевшие жиры в эмульсию, а в сухом виде сода ещё и прекрасный абразив. Что касается горчицы, то она содержит в своем составе азотистые соединения с поверхностно-активными свойствами. При этом и сода, и горчица обладают легким антибактериальным эффектом. Когда моющих средств с анионными ПАВ еще не было в продаже, вспомнят старожилы, — и сода, и горчица везде применялись для мытья посуды.

Нашим предкам столетия назад было легче — перед ними не стоял сложный процесс выбора средства для мытья посуды. Чаще всего они использовали обычную воду, а также различные природные абразивы, такие как влажный песок и влажную глину. Привычные нам гели для мытья посуды появились только в начале 50-х годов прошлого века, хозяйки восприняли их как манну небесную, и никто не думал, что совсем скоро влияние на экологию заставит нас сомневаться в этом подарке цивилизации.

Лидия Георгиева,

биотехнолог, научный журналист

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