Уезжать нельзя остаться
Недавняя острая перепалка между двумя уважаемыми профессорами Сколтеха в прошлом номере нашей газеты [1] и в социальных сетях в очередной раз продемонстрировала, что вопросы отъезда ученых и аспирантов за рубеж и их возвращения продолжают крайне болезненно восприниматься не только российской научной общественностью, но и более широкой публикой, даже очень далекой от науки и образования. Для многих оказалось чрезвычайно важным уточнить, например, что вернуться в Россию можно хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так: целиком и полностью, но не окончательно [2].
Точно так же бурную дискуссию в комментариях на сайте газеты вызвала небольшая заметка в 233-м номере о необходимости и неизбежности интернационализации высшего образования, где в качестве положительного примера был приведен факультет математики ВШЭ, не менее 30% выпускников которого ежегодно получают приглашения продолжить свое образование за границей [3]. Как часто бывает в подобных случаях, громче всего звучат мнения, что, мол, раз учатся «бесплатно» или «за государственный счет», то пусть сначала оплатят свое образование, а потом уезжают. Иначе давайте, мол, сократим число бюджетных мест в «Вышке», раз они позволяют своим выпускникам просто так уезжать за рубеж. Такие претензии, часто высказанные в еще более острой форме: «А зачем это нужно России?» или «Нельзя, чтобы Штаты забирали у нас мозги бесплатно!», присутствуют в подобных обсуждениях постоянно.
Декан факультета математики НИУ ВШЭ Владлен Тиморин, сам получивший степень PhD в Университете Торонто (Канада) уже после того, как защитил кандидатскую диссертацию по другой работе в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН, счел важным и нужным продолжить и расширить обсуждение этого жгучего вопроса и более подробно осветить многие аспекты данной проблемы, даже вне зависимости от того, озвучены они уже были в коммментариях или нет. Его письмо в редакцию ТрВ-Наука мы публикуем далее.
1. А. Вершик, И. Дежина, Е. Америк и др. «Сравните два потока: туда и обратно» // ТрВ-Наука, № 240 от 24 октября 2017 года.
2. В. Ерофеев «Москва – Петушки», Альманах «Весть» (М.: Книжная палата, 1989).
3. А. Калиничев. Императив интернационализации // ТрВ-Наука, № 233 от 18 июля 2017 года.
Андрей Калиничев,
член редсовета ТрВ-Наука, профессор Высшего национального
института горных наук и телекоммуникаций (Institut Mines-Télécom Atlantique, Нант, Франция),
гл. науч. сотр. Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования
и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ
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> Как часто бывает в подобных случаях, громче всего звучат мнения, что, мол, раз учатся «бесплатно» или «за государственный счет», то пусть сначала оплатят свое образование, а потом уезжают.
Таких дебилов много кругом, даже среди всяких профессоров. Этим идиотам стоит объяснить раз и навсегда
1. Наши родители, деды и мы платим налоги и немалый процент
2. Часть из этих налогов идет на разные сферы: медицина, общественный транспорт, охрана правопорядка, содержание чинуш, образование, ...
3. Пока каждый гражданин не может в индивидуальном порядке отказаться от части налога (скажем пользуется частной медициной, услугами ЧОПА, репетитором) аргумент «пользуешься госуслугой — плати» не имеет смысла.
А если честно, то еще доплачивать студентам должны за жизнь в северной нигерии со стипендией 5000 рублей