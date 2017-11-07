Архив

ТрВ №22 (241) за 2017 г.: Разгадывая головоломки на бересте

Архив Один комментарий 1102 просм., 882 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 241 от 7 ноября 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Три часа с Зализняком
Анна Петрова о его лекции, посвященной берестяным грамотам, — стр. 1–2

Куда и зачем уезжают выпускники?
Андрей Калиничев и Владлен Тиморин о проблеме «уезжать нельзя остаться» — стр. 3

«Водородную бомбу мы сделали раньше американцев»
Беседы Валерия Сойфера с академиком Юлием Харитоном — стр. 4–6

Луч света в темном царстве?
Рецензии на книги финалистов «Просветителя» — стр. 7, 10–11, 14

Люди мира
Дмитрий Баюк и Ольга Орлова о Сергее Шандарине и книге о русском научном зарубежье -стр. 8–9

Десять лет премии «Просветитель»
Поздравления Людмилы Улицкой, Максима Кронгауза, Бориса Жукова — стр. 10

150 лет советской копейке
Михаил Гельфанд о юбилее полезной монеты — стр. 12

Ода калькулятору
Михаил Бурцев о фильме «AlphaGo» — стр. 13

Браки заключаются в Сети
Наталья Резник о поиске брачного партнера онлайн — стр. 13

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , ,

 

Один комментарий

  • protopop47:
    07.11.2017 в 22:22

    ...Скорее всего ТВ позиционирует себя с научным изданием...

    ...И скорее всего и редактор и сотрудники представляют, что происходит с РАН...

    ...и ВОТ В ЭТОМ НОМЕРЕ — ЮБИЛЕЙНОМ- ...НИ СЛОВА ОБ ВОСР!!!!

    Ну что же — ждите!!!

    С ВАМИ будет тоже, что произошло с промышленностью — она угроблена...

    С ВАМИ произойдет тоже, что произошло с СХ — оно угроблено...

    С ВАМИ произойдет тоже, что произошло с ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ — они угроблены...

    Оччень умные люди думают, что им удастся отсидеться под веником, что беда их не тронет...

    .......КАКАЯ НАИВНОСТЬ!!!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недопустимы спам, оскорбления. Желательно подписываться реальным именем. Аватары - через gravatar.com
 