ТрВ №22 (241) за 2017 г.: Разгадывая головоломки на бересте
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 241 от 7 ноября 2017 года в PDF
Анонс номера
Три часа с Зализняком
Анна Петрова о его лекции, посвященной берестяным грамотам, — стр. 1–2
Куда и зачем уезжают выпускники?
Андрей Калиничев и Владлен Тиморин о проблеме «уезжать нельзя остаться» — стр. 3
«Водородную бомбу мы сделали раньше американцев»
Беседы Валерия Сойфера с академиком Юлием Харитоном — стр. 4–6
Луч света в темном царстве?
Рецензии на книги финалистов «Просветителя» — стр. 7, 10–11, 14
Люди мира
Дмитрий Баюк и Ольга Орлова о Сергее Шандарине и книге о русском научном зарубежье -стр. 8–9
Десять лет премии «Просветитель»
Поздравления Людмилы Улицкой, Максима Кронгауза, Бориса Жукова — стр. 10
150 лет советской копейке
Михаил Гельфанд о юбилее полезной монеты — стр. 12
Ода калькулятору
Михаил Бурцев о фильме «AlphaGo» — стр. 13
Браки заключаются в Сети
Наталья Резник о поиске брачного партнера онлайн — стр. 13
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Метки: #241, trv, Архив, газета, Наталия Демина
...Скорее всего ТВ позиционирует себя с научным изданием...
...И скорее всего и редактор и сотрудники представляют, что происходит с РАН...
...и ВОТ В ЭТОМ НОМЕРЕ — ЮБИЛЕЙНОМ- ...НИ СЛОВА ОБ ВОСР!!!!
Ну что же — ждите!!!
С ВАМИ будет тоже, что произошло с промышленностью — она угроблена...
С ВАМИ произойдет тоже, что произошло с СХ — оно угроблено...
С ВАМИ произойдет тоже, что произошло с ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ — они угроблены...
Оччень умные люди думают, что им удастся отсидеться под веником, что беда их не тронет...
.......КАКАЯ НАИВНОСТЬ!!!