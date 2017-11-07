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ТрВ №22 (241) за 2017 г.: Разгадывая головоломки на бересте

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 241 от 7 ноября 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Три часа с Зализняком
Анна Петрова о его лекции, посвященной берестяным грамотам, — стр. 1–2

Куда и зачем уезжают выпускники?
Андрей Калиничев и Владлен Тиморин о проблеме «уезжать нельзя остаться» — стр. 3

«Водородную бомбу мы сделали раньше американцев»
Беседы Валерия Сойфера с академиком Юлием Харитоном — стр. 4–6

Луч света в темном царстве?
Рецензии на книги финалистов «Просветителя» — стр. 7, 10–11, 14

Люди мира
Дмитрий Баюк и Ольга Орлова о Сергее Шандарине и книге о русском научном зарубежье -стр. 8–9

Десять лет премии «Просветитель»
Поздравления Людмилы Улицкой, Максима Кронгауза, Бориса Жукова — стр. 10

150 лет советской копейке
Михаил Гельфанд о юбилее полезной монеты — стр. 12

Ода калькулятору
Михаил Бурцев о фильме «AlphaGo» — стр. 13

Браки заключаются в Сети
Наталья Резник о поиске брачного партнера онлайн — стр. 13

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