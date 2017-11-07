Лауреаты Беляевской премии 2017 года

В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»:

Александр Железняков — за фундаментальный двухтомник «Космонавты мира»;

Сергей Попов — за книгу «Суперобъекты. Звезды размером с город».

В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»:

Ксения Ефимова — за перевод книги Николя Жизана «Квантовая случайность: Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса».

В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»:

Василий Владимирский — за цикл статей «Механизм будущего», опубликованных в журнале «Машины и механизмы» в 2016 году.

В номинации «Издательству — за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»:

Издательство «Питер» (Санкт-Петербург) — за серию научно-популярных книг New Science;

генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов — за подготовку и издание переводных научно-популярных книг С. Вайнберга, Н. Жизана, К. Сагана, П. Шипмана и др.

В номинации «Журналу — за наиболее интересную деятельность в течение года»:

Журнал «Юный техник» (Москва) — за наиболее интересную деятельность в течение года и в связи с 60-летием издания.

В номинации «Специальная премия жюри»:

Александр Следков — за «Очерки истории водолазного дела» в семи томах.

В номинации «Восстановление справедливости»:

Рудольф Буруковский, Марина Подольская — за книгу «О чем поют ракушки», изданную в 2013 году.

В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»:

Сайт «XX2 век» (22century.ru) — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период.

apervushin.livejournal.com/282910.html

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