Большой Зимбабве

Уважаемая редакция!

Недавно в прессе прошли сообщения, что правительство собирается передать Институту мировых цивилизаций, основанному Владимиром Жириновским, принадлежащую Российской академии наук гостиницу, расположенную в начале Ленинского проспекта. Тут же представители РАН начали высказываться в том духе, что Академия хотела бы сохранить гостиницу у себя, потому что, мол, ученым из других регионов сложно оплачивать номера в обычных московских гостиницах.

Но, дорогие коллеги, эти сообщения не навели меня на мысли о переделе академической собственности, а заставили задуматься о гораздо более значимой проблеме. Что уж греха таить: нам, представителям естественных и точных наук, свойственно снисходительно относиться к представителям всех прочих наук. Как говорил Лев Давидович Ландау, науки бывают естественные, неестественные и противоестественные.

Узнав, что академическую гостиницу собираются отдать «какому-то» Институту мировых цивилизаций, да еще основанному Жириновским, мы тут же начинаем негодовать. А стоило бы задуматься и понять, что исследование мировых цивилизаций сейчас гораздо более значимо, чем поиск какого-нибудь бозона Хиггса или охота за гравитационными волнами. Особенно для нашей страны.

Тут важно и понимание причин, которые возносят цивилизации ввысь и приводят их к гибели, и исследование того, насколько жизнеспособна глобальная мировая цивилизация перед лицом встающих перед ней больших вызовов. Наконец, важно понимать, какие причины материального и духовного характера придают некоторым народам столько сил, что они способны противостоять гораздо более могущественным противникам.

Нельзя сказать, что в нашей стране такие исследования не ведутся: и в моем родном МГУ, и в Академии есть разного рода исследовательские организации и подразделения, которые занимаются различными регионами и вопросами отношений между странами. Но, как правило, налицо либо региональная, либо отраслевая специализация, которая отражается в названии: Институт стран Азии и Африки или Институт мировой экономики и международных отношений. А вот так, чтобы рассматривать вопрос глобально, в общецивилизационном и межцивилизационном аспектах, — такого, увы, почти нет.

Приятно отметить, что не так давно у нас в МГУ был создан факультет глобальных процессов, что бы там ни говорили о его декане Илье Вячеславовиче Ильине. Но и на этом факультете есть сильный уклон в сторону международных отношений. Тогда как наиболее важны именно общецивилизационные исследования.

Взять, к примеру, такую небольшую африканскую страну, как Зимбабве, руководимую несгибаемым лидером Робертом Мугабе. В отличие от нашей страны, у Зимбабве нет ни нефтяных богатств, ни ядерного оружия, но этой стране удается уже много лет противостоять экономическому давлению и санкциям Запада. Стойкости жителей этой страны и ее бессменного 93-летнего лидера можем позавидовать даже мы, россияне.

Чего только не пришлось перенести зимбабвийцам за свою историю: и взлет цивилизации, выразившийся в строительстве каменного религиозного комплекса Большой Зимбабве, и нашествие колонизаторов, которые отказывались даже признавать Большой Зимбабве произведением африканцев, и травлю со стороны Запада во времена независимости… И, конечно, вскормленную Западом оппозицию, моральные качества лидеров которой Роберт Мугабе охарактеризовал так: «Даже если они сдохнут, ни одна собака не захочет обнюхать их трупы». В иные годы доходило до того, что инфляция в Зимбабве ставила мировые рекорды, достигая триллионов процентов в год. Но страна вынесла всё и «широкую, ясную грудью дорогу» прокладывает себе. Да, живут они небогато, зато независимо, и с гордостью празднуют очередной день рождения своего национального лидера в районе руин Большого Зимбабве.

И для нас так важно узнать, какие духовные скрепы, заданные Большим Зимбабве, какой цивилизационный вектор помогают этой стране противостоять неизмеримо более сильному врагу. Нужно ведь понимать, что Зимбабве — это в каком-то смысле южная маленькая Россия, а Россия — это в каком-то смысле северный Большой Зимбабве. А дать ответы на эти злободневные вопросы могут труды институтов, подобных Институту мировых цивилизаций, а не физики с математиками.

Ваш Иван Экономов

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