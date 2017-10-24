Заявление Совета по науке

Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории.

Совет отмечает, что имело место прямое нарушение приказа Минобрнауки № 568 от 16.05.2016 (в редакции от 20.02.2017), согласно которому должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, что необходимо в случае расхождения их позиций. Сессия гуманитарно-общественных наук президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом. В связи с этим Совет по науке призывает пленум ВАК:

1. Отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК.

2. Рекомендовать создание независимой экспертной комиссии для выполнения следующих задач:

подготовка мотивированного заключения по заявлению о лишении В. Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук с участием представителей экспертного совета по истории и президиума ВАК;

всесторонняя проверка новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году.

Источник: http://sovet-po-nauke.ru/info/23102017-declaration_Medinsky

См. также: Заявление членов Клуба «1 июля» о научной аттестации в России

http://trv-science.ru/2017/10/23/club1july_about_vak_and_medinsky_case

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