«Утки все парами»

Процесс размножения сопряжен с двумя проблемами: конкуренцией и насилием. С эволюционной точки зрения важен не сам факт насилия, а его последствия: потомство оставляет особь, которую самка не выбирала. Активное физическое сопротивление, например попытки вырваться и убежать, отнимает у самок много сил и чревато травмами или даже гибелью. Поэтому слабый пол действует обходным путем. Так, если у самцов развивается орган размножения, дающий им возможность навязать самке оплодотворение, то у тех должны возникнуть контрприспособления, которые позволяют это преимущество преодолеть.

Эволюция репродуктивных структур самцов и самок происходит параллельно. У птиц она изучена слабо, поскольку 97% видов не имеют внешних гениталий и обходятся простым органом репродукции и выделения — клоакой. Обычно самец прижимает отверстие своей клоаки к отверстию самки и таким путем передает сперму. Однако водоплавающие птицы гениталии сохранили, причем они отличаются разнообразием форм и размеров. Например, у аргентинской савки Oxyura vittata (это утка) самый крупный среди позвоночных пенис относительно размеров тела: его длина превышает 40 см, а у некоторых видов он не длиннее 1,5 см. Фаллосы уток не только изрядной длины, но и сложной структуры: они могут быть закручены штопором, покрыты бороздками или шипиками.

Утки — насильники. Представители 39 видов, имея собственную партнершу, стараются оплодотворить еще и чужих. Размер и форма пениса этому способствуют: чем он крупнее, тем больше шансов донести сперму непосредственно до яичника, что повышает вероятность успеха. Такое поведение в сочетании с разнообразием репродуктивных органов делает водоплавающих птиц идеальным объектом для изучения коэволюции гениталий.

Этими исследованиями более десяти лет занимается эволюционный биолог Патриция Бреннан (Patricia Brennan). Она начинала работу в Йельском университете, в лаборатории профессора Ричарда Прама (Richard O. Prum), и продолжает ее в колледже Маунт-Холиок и Массачусетском университете США.

Исследователи начали с изучения репродуктивных органов шестнадцати видов уток с разной частотой принудительной копуляции и обнаружили, что их вагины различаются размерами и формой [1]. Вагина — трубочка, ведущая от клоаки к яичнику, у одних видов прямая и относительно короткая, а у других — спиральная и снабжена слепыми карманами.

Длина и число витков вагины не зависят от размеров тела самки, но коррелируют с морфологией фаллоса. Если он большой и закрученный, вагина тоже длинная, и чем крупнее фаллос, тем больше в ней витков. Более того, репродуктивный орган самца закручен всегда против часовой стрелки, а женский — в противоположном направлении, поэтому самцу очень трудно в него ввинтиться. А слепые карманы — как раз такого размера, чтобы кончик пениса в них уперся и застрял. Для хранения спермы карманы не предназначены.

Поскольку размер пениса у разных видов коррелирует с частотой насильственной копуляции, Патриция Бреннан и ее коллеги предположили, что эволюция вагины — ответ на агрессию самца. Длинный пенис позволяет достичь яичника и повышает вероятность оплодотворения, а конструкция вагины механически препятствует нежелательному оплодотворению (рис. 1).

Гипотезу нужно было подтвердить экспериментально, для чего хорошо было бы посмотреть на эту систему в действии. Утки непрозрачны, но исследователи нашли решение [2]. Они работали с мускусными утками Cairina moschata, которые обладают репродуктивным органом изрядной длины и затейливой формы. Эрекция у селезней своеобразная: до копуляции она не наступает, а при контакте с клоакой пенис опрокидывается в репродуктивный орган самки (этот процесс называется эверсией). Когда селезень забирался на утку, служитель прижимал к отверстию клоаки стеклянную трубочку, заменяющую вагину, и пенис выворачивался в нее. Трубочки были четырех видов: прямая и закрученная против часовой стрелки, как фаллос; закрученная по часовой стрелке, как утиная вагина; и согнутая под углом 135° (рис. 2).

Используя высокоскоростную видеосъемку, ученые определили, что эверсия двадцатисантиметрового пениса мускусной утки происходила примерно за 0,36 с, с максимальной скоростью 1,6 м/с. Такая скорость позволяет оплодотворить самку чуть ли не мгновенно и выгодна для насильника. Во время эверсии пенис сохраняет гибкость, поэтому проникает в изогнутую вагину. В прямой трубке и трубке, закрученной в том же направлении, что и пенис, он разворачивается полностью. Если же трубка закручена по часовой стрелке или изогнута, пенис не может достичь конца вагины. Эякуляции это не препятствует, однако сперма в этом случае останется в нижней части репродуктивного тракта, что делает оплодотворение маловероятным. Эти результаты подтверждают, что строение утиной вагины мешает насильственному оплодотворению.

А желанный партнер достигает цели только с помощью самки: она принимает определенную позу и периодически сжимает и разжимает мышцы клоаки. Такие движения расслабляют стенки яйцевода, благодаря чему гибкий фаллос при эверсии достигает яичника. А при нежелательном контакте утка бьется и сжимает мышцы, что затрудняет проникновение. Таким образом, самка утки не пассивная арена оплодотворения, а активный участник процесса и может влиять на его результат, причем весьма эффективно: 95% утят рождаются от «законных» отцов.

С насилием мы разобрались, а как обстоят дела с конкуренцией? По идее победа должна доставаться селезням с самым крупным пенисом. Гениталии самцов обладают сезонной пластичностью: вырастают в период размножения, а затем уменьшаются. Исследователи предположили, что репродуктивным органам свойственна и фенотипическая пластичность: то есть их размер должен зависеть от остроты конкуренции между самцами в той группе, которая собралась в начале брачного сезона.

Эту гипотезу проверяли на двух видах уток с разным репродуктивным поведением [3]. Малая морская чéрнеть Aythya affinis в период размножения образует постоянные пары, уровень насилия у них невысок, а пенис относительно небольшой: 4-5 см при массе тела 700-800 г. Американская савка Oxyura jamaicensis объединяется в пары всего на несколько дней, самцы очень агрессивны, а пенис у них превышает 20 см, хотя сама утка маленькая — 400–550 г (рис. 4).

Уток, только вступающих в репродуктивный возраст, держали в группах, где на 5 самок приходится 7–8 самцов. Контрольные птицы жили парами. Эксперимент длился два года. Теоретически, фенотипическая пластичность должна привести к тому, что длина пениса у самцов, вынужденных конкурировать за самку, больше, чем у птиц того же вида, живущих парами.

У чернети так и произошло (рис. 3). Пенис у селезней в группах оказался значительно длиннее, чем в постоянных парах. Особенно заметной была разница на второй год. Как исследователи и ожидали, длина органа зависела от социального окружения, а не от размеров тела.

У савок ситуация оказалась сложнее. В первый год для репродукции созрели только семь самых крупных селезней: четверо из десяти, живущих в парах, и трое из шестнадцати в группах. В положенный срок они приобрели яркую брачную окраску и отрастили пенис длиннее 18 см. Остальные ограничились полусантиметровым намеком на репродуктивный орган.

Во второй год зрелый пенис сформировался у всех самцов, но длиннее оказался у селезней, живущих в парах. В группах же наблюдалась явная иерархия. Два самых крупных самца созревали весной и пребывали в таком состоянии до конца лета Пять селезней помельче приобретали репродуктивную готовность асинхронно, и длилась она всего пять недель.

По мнению Патриции Бреннан, асинхронное созревание мелких самцов — адаптивная реакция на стресс. Более крупные селезни, созревающие первыми, запугивают мелких, а синтез стрессовых гормонов мешает образованию андрогенов, которые контролируют рост пениса и образование брачной окраски. Окраска очень яркая: у птиц появляются белые щеки и черная шапочка, бурые перья приобретают яркий каштановый оттенок, а серый клюв голубеет.

Все видят, что селезень готов к размножению. Самки интересуются, а конкуренты наседают. Укорачивая период репродукции, мелкие самцы сокращают время непосредственного физического контакта с более крупными соперниками — долгого противостояния им не выдержать. Асинхронное созревание помогает мелким селезням избежать конкуренции друг с другом и служит доказательством фенотипической пластичности. Только проявляется она не так, как у самцов чернети.

Итак, крупный пенис, возникший в результате конкуренции самцов, помогает ввести сперму как можно глубже в репродуктивный тракт самки и преодолеть ее сопротивление при насильственной копуляции. А у самок как средство противодействия насилию образовалась длинная вагина сложной формы. Картина коэволюции прояснилась, но еще не полна. Гениталии самок тоже обладают сезонной пластичностью. Возможно, они, как и пенис, реагируют на изменение социальной обстановки, однако выяснить это, не жертвуя самками в середине сезона размножения, невозможно. Тем не менее ученые планируют вернуться к этому вопросу.

Исследования Патриции Бреннан привлекли внимание общественности и вызвали острую дискуссию о том, должен ли Национальный научный фонд финансировать исследование утиных гениталий. Подавляющее большинство участников решило, что не должен. Возражая им, Бреннан объяснила, что фундаментальную науку регулярно используют в политических целях, чтобы показать, как правительство транжирит деньги налогоплательщиков на всякую ерунду [4]. А гениталии — важнейший объект исследований.

Какова была бы медицина, занимайся она лишь тем, что выше пояса? Изучение гениталий других видов не менее важно и с эволюционной точки зрения. Утки, как и люди, образуют пары и проявляют сексуальное насилие, что сближает их с людьми. Возможно, результаты исследований найдут практическое применение, но сначала их все-таки необходимо провести. И вместо того чтобы возмущаться «чепухой», на которую тратят время ученые , лучше изумиться сложному поведению уток и удивительной морфологии их репродуктивных органов.

Наталья Резник

