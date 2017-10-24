Технологические ущелья

Уважаемая редакция!

В чем состоит подлинное величие истинно великого вождя? В способности выбирать те пути, которые приведут его державу к могуществу и процветанию. Вот и у нас руководство страны славится тем, что способно, вопреки пересудам врагов, находить верные решения и сильные ходы в самых сложных ситуациях. Я говорю не только о Крыме и Сирии, Турции и снова Турции, но и о том, что непосредственно касается нас, работников научно-образовательной сферы. Так сказать, тружеников интеллектуальной нивы. Причем, что важно, наша власть не идет на поводу у критиканов и, принимая эпохальные решения, неотступно выполняет их, несмотря на вой и зубовный скрежет пятой колонны.

Возьмем для примера закон о реформе Академии, принятый в 2013 году. Сколько крика и шума было про разгром и уничтожение академической науки. И что случилось? На место Президиума РАН пришло ФАНО, которое навело порядок с регистрацией академической собственности и имущества. Институты же как работали, так и работают по сей день. Жизнь даже стала гораздо насыщеннее: реструктуризация, слияния и объединения институтов — разительный контраст с былым академическим застоем.

Конечно, закон о реформе РАН не единственный положительный пример. Возьмем инновационный центр Сколково, решение о создании которого в свое время вызвало много нареканий. Как же, мол, так: уже решено, что больше сотни миллиардов рублей на это дело будет потрачено, а над концепцией только думать начинают?!

Были вопросы об изъятии и выкупе земель: отняли, мол, землю у ученых-аграриев, а у жены первого вице-премьера Шувалова землю за неплохие деньги выкупили. Были охи и ахи насчет зарплат в Сколково. Были рассуждения, что лучше бы сколковские миллиарды потратить на поддержку существующих наукоградов и научных институтов.

Прошло время, теперь есть школа управления «Сколково» и Сколтех, студенты учатся, а ученые получают гранты и работают. В прессе пишут об их достижениях, а в самом Сколково проходят пафосные мероприятия и форумы.

Но главное даже не в этом. Ведь, коллеги, если разобраться, что самое ценное в Сколково? Не полученные учеными результаты и не выпускники Сколтеха, нет, самое главное — это бесценный административный опыт организации качественно новых условий для занятий наукой и инновациями. Опыт, который можно транслировать и масштабировать на всю страну!

И вот совсем недавно, 17 октября, крестный отец Сколково, лидер моей любимой партии, бывший и, не исключено, будущий президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев заявил на форуме «Открытые инновации» в Сколково о том, что принято решение о создании нового университетского комплекса на юге Санкт-Петербурга — АО «ИТМО Хайпарк». Так сказать, питерского Сколково.

Наш премьер обрисовал цели и задачи: «Наша задача, чтобы молодые таланты развивали свой талант здесь. Именно для таких задач в свое время мы создали Сколково, где мы находимся. И таких центров с концентрированным IQ должно быть как можно больше, это наша принципиальная политика. На ее реализацию был направлен и новый закон об инновационных, научно-технологических центрах, который был принят. Мы создаем такие инновационные центры и комплексы. Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера». На эти цели будет потрачено более 40 млрд руб.

Вот и начался процесс ускорения научно-технологического развития России! Сколково, научно-технологическая долина в моем родном МГУ, теперь Питер. Надеюсь, мы будем всемерно углублять процесс, не ограничиваясь долинами, — будем создавать также технологические ущелья, в том числе в горах Кавказа. Рамзан Ахматович и другие авторитетные руководители, надеюсь, поддержат.

Некоторые, правда, продолжают хихикать. Мол, на том же форуме «Открытые инновации», где было объявлено о создании «питерского Сколково», посетители обнаружили «инновационные урны» для раздельного сбора мусора, в которых разные виды мусора собираются в один пакет. Ну и начали злословить, что, как всегда у нас, дело подменяется имитацией. Что тут скажешь? Как говорили в таких случаях мудрые восточные люди, собака лает, а караван идет.

Ваш Иван Экономов

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