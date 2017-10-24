30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В последние дни октября во многих городах России пройдет акция «Возвращение имен»: у памятников, в местах захоронений или у зданий бывшего НКВД граждане будут зачитывать имена убитых. В первый раз «Возвращение имен» состоялось в Москве десять лет назад, 29 октября 2007 года. В этом году москвичи соберутся 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади, петербуржцы — 30 октября у Соловецкого камня на Троицкой площади.

Купола Преображенского собора Соловецкого монастыря были разрушены пожаром в конце мая 1923 года (рис. 1). После превращения Соловков в лагерь (первая партия прибыла туда 7 июня 1923 года) в соборе открыли столовую для заключенных. Над башенками сделали шатровую крышу из рубероида, хотя над колокольней еще был крест.

Звезда появилась после очередного пожара, уничтожившего шпиль колокольни (рис. 2). Именно это состояние было отображено на российской банкноте в 500 тыс. руб., вышедшей в обращение в 1997 году (рис. 3); оно сохранилось на пятисотрублевке после деноминации 1 января 1998 года, убравшей три нуля, и потом еще на двух вариантах, отличавшихся в основном усовершенствованными степенями защиты (рис. 4).

В 1997 году в пресс-службе Госбанка говорили, что так и было задумано: «Это своего рода дань памяти узникам, жертвам сталинских репрессий» [1]. Судя по всему, оригиналом рисунка была фотография 1960–1970 годов [2].

В сентябре 2011 года рисунок на оборотной стороне банкноты был изменен (рис. 5) — теперь на ней изображен Соловецкий монастырь после реставрации (рис. 6). Утверждали, что поводом для этого было обращения патриарха Кирилла к тогдашнему президенту Медведеву [3].

Надо отметить, что у оригинальной банкноты было много проблем, только часть из которых разрешилась в 2011 году. Монастырь был показан со стороны Святого озера, на котором не было судоходства: парусное судно такого типа, как изображено на рисунке, просто не могло в озеро попасть (оно расположено на дальнем плане на рис. 7). При этом на серебряной трехрублевой монете того же 1997 года лодка под парусом плывет уже со стороны Белого моря (рис. 8).





8. 3 рубля, Московский монетный двор, 1997 год (

8. 3 рубля, Московский монетный двор, 1997 год ( rusnumismat.ru

А парусник на лицевой стороне банкноты (рис. 9), за памятником Петру I работы Марка Антокольского и на фоне Морского вокзала Архангельска, — это фрегат ВМС Аргентины «Либертад» (рис. 10). Бывший главный художник Гознака Игорь Крылков объяснил это так: «На фотографии, с которой я срисовывал порт, стоял современный пароход. Но в последний момент в Центробанке сказали, что с общей идеей банкноты пароход не стыкуется. Я срочно нашел фотографию с тем парусником и перерисовал. Откуда мне было знать, что в Архангельск он не заходил?» [5].

Были и несправедливые придирки. Так, писали, что памятник Петру I установлен в Таганроге, а не в Архангельске. На самом деле в Таганроге стоит полноразмерный вариант, а в Архангельске — уменьшенная копия, отлитая уже после смерти скульптора, и, судя по форме постамента (квадратный, а не круглый в плане), на банкноте изображена именно она. Кстати, фрагмент того же памятника был изображен и на пятисотрублевой банкноте 1898 года (рис. 11).

СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) был микромиром с собственными газетами, журналом «Соловецкие острова», который рассылался по библиотекам всей страны, музеями, научными лабораториями, даже партийными фракциями и церковным «собором соловецких епископов» [6]. Были в нем и свои деньги, которые можно было заработать (5–6 руб. в месяц за перевыполнение нормы); основным же их источником были переводы с материка (до 50 руб.): наличные заключенным не выдавали, чтобы затруднить побег, а заменяли их на расчетные квитанции (рис. 12–15). На боны лагерей особого назначения (т. е. собственно Соловков) ставили дату «1929 год»; а на боны исправительно-трудовых лагерей, структуры, выросшей из Соловков и поглотившей их (ГУЛаг был основан в 1930 году), — «1932 год». Минимальным номиналом были 2 копейки (рис. 12), максимальным — 5 руб. (рис. 13); каталоги упоминают бону 1932 года номиналом 10 руб., но ее изображение найти не удалось. На 5 руб. можно было купить 2 кг колбасы, чуть меньше 4 кг селедки, чуть больше 8 кг сахара, 27 английских булавок.





12. 2 коп., Лагери особого назначения, 1929 год, первый выпуск; подпись — «Бокий» ( fox-notes.ru





13. 5 руб., Лагери особого назначения, 1929 год, второй выпуск; подпись — «Бокий» ( fox-notes.ru

Боны были оформлены по всем правилам, с подписями члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия (первые два выпуска; рис. 12 и 13) и начальников УЛАГ ОГПУ Лазаря Когана (третий выпуск, 1929 год, — год, видимо, указан условно; рис. 14) и Матвея Бермана (1932 год; рис. 15). Надо ли специально упоминать, что ни один из троих не пережил чисток тридцатых годов? Если надо, то: Бокий был арестован по устному указанию Ежова и расстрелян в 1937 году, Коган был арестован в 1938 году и расстрелян 3 марта 1939 года, Берман был арестован в кабинете Маленкова в 1938 году и расстрелян на полигоне «Коммунарка» 7 марта 1939 года. Все трое реабилитированы в 1956–1957 годах.





14. 1 руб., Лагери особого назначения, 1929 год, третий выпуск; подпись — «Коган» ( fox-notes.ru





15. 3 руб., Исправительно-трудовые лагери, 1932 год, четвертый выпуск; подпись — Берман ( fox-notes.ru

В некоторых источниках упоминаются более ранние расчетные квитанции номиналом 5 и 10 руб. с изображением слона, но в каталогах их нет. Зато на аукционах встречаются фотографии расчетных знаков других лагерей (рис. 16–19); некоторые, возможно, являются фантазиями (рис. 20: на боне дата «1935 год»; СЛОН был расформирован в 1933 году, превратившись в отделение БелБалтЛага, а в 1937–1939 годах на Соловках работала Специальная тюрьма особого назначения (СТОН)).

С другой стороны, в 1931 году кооперативы сотрудников правоохранительных органов выпустили ордера для распределения дефицита (рис. 21–25).

М. Г.

1. Кульбицкая С. Крестики-нолики ГУЛАГА // Московский комсомолец. 22 сентября 1997.

2. «Мало кто знает, что на современной 500-рублевой купюре изображен Соловецкий монастырь. Посмотрите внимательно на купюру. И пусть на ней стоит дата: 1997 год — не верьте, так выглядел монастырь в 1975 году (у меня есть документальное подтверждение этого факта) (Митин И. В. Соловки и физфак. http://upmsu.phys.msu.ru/solovki.htm).

3. www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=42241

4. Доля С. Соловки – монастырь с 500-рублёвки.



5. Гнединская А. Художник от купюр // Московский комсомолец. 27 июня 2011.

6. Соловецкий лагерь особого назначения // Древо, открытая православная энциклопедия.

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