Пунктуация: испытание свободой

Недавно спросила студенток и студентов: слушайте, а вам что, действительно не нужны запятые? Конечно, я утрировала. В большинстве их текстов большинство запятых стоит на нужных местах. Я имела в виду отсутствие запятых в остальных местах, в чем мне почудилась некая систематичность. Например, в оборотах с обобщающим словом, при котором стоит слово «такой»: «Такая форма брака как полигиния» (студенческое эссе), «с точки зрения такого течения как универсализм» (аннотация, задание) и т. д.

Конечно, я понятия не имею, насколько в целом регулярен пропуск запятой в конструкции «такой Х, как Y». Возможно, ларчик открывается просто: вордовский редактор не знает этого правила. Я лишь наблюдаю. Мне лично запятая тут нужна, для меня она отражает естественную паузу в устной речи (в письменной, конечно, «мысленную паузу»). Но может быть, у нового поколения никакой «мысленной паузы» здесь уже нет. А может, это влияние английской пунктуации (“such a form of marriage as polygyny”).

Безусловный лидер по пропускам — скромная маленькая запятая перед союзом «и» в сложносочиненном предложении. Ее игнорируют все — и юные, и взрослые, и даже граммар-нацисты. И даже редактор экологической газеты, в которой я работала, не подозревала о ней, умудрившись много лет назад закончить без этого знания филфак. Тотальный игнор, как сейчас говорят. Похоже, только для меня дыра на ее месте зияет. По всей видимости, не нужна здесь запятая людям, упорно не хотят они подчеркивать на письме разницу между однородными членами и частями сложноподчиненного предложения. Не самая важная информация.

Я заговорила о пунктуационных ошибках только для того, чтобы инициировать дальнейший разговор о языковой норме как таковой. Вообще-то правила пунктуации и «правописание» в целом — это не язык, хотя люди без филологического образования их часто отождествляют. Язык — это многоуровневая система знаков: слов, морфем, набора фонем, словообразовательных типов, фразовых конструкций, фразеологизмов и правил, по которым мы строим из слов тексты, а из морфем — новые слова.

Это совсем не те правила, которым учат в школе, которые диктуют писать «жи-ши» с буквой «и» и расставлять запятые. Это правила, которые передаются каждому человеку при освоении родного языка. И большинство текстов, которые мы генерируем по этим правилам, конечно, устные. Человек может не знать слов «морфема», «падеж», «словообразовательный тип», может быть полностью неграмотным, но безошибочно и спонтанно употребляет нужный падеж и, собственно, так же спонтанно образует новые слова, когда ему это нужно.

Например, 10 лет назад появились электронные книги, и сразу возникло короткое слово «читалка», образованное по определенному словообразовательному типу с помощью определенной морфемы: суффикса «-лк». Потому что в неявном виде этот тип, этот суффикс существуют в голове носителей языка, хотя они об этом и знать не знают.

Появление этого нового слова иллюстрирует еще и непрерывную эволюцию языка, что тоже резко отличает сам язык, естественную систему, от правил орфографии и пунктуации. Их до сих пор меняли сверху. Как ни игнорируют люди ту же запятую между частями сложного предложения, соединенного союзом «и», — в кодифицированных текстах (СМИ, литература) она никуда не денется, если правила не поменяют.

Но сейчас письменная речь, с которой имеет дело носитель языка, которую он видит своими глазами, — это прежде всего публичное общение в Интернете и лишь потом кодифицированные тексты. Там, в интернет-общении, где нет корректоров и преподов, где никто не снизит оценку, кто заставит ставить ненужные знаки, соблюдать ненужные правила?

Правда, как оказалось, публичность интернет-переписки дарит соблюдению «школьных правил» новые смыслы. Это — опознавательный знак «Свои!». В приватной переписке с близкими друзьями на правила можно наплевать полностью в угоду экономии и экспрессии, чем и занимаются даже стопроцентно грамотные люди, но в «Фейсбуке» им лучше потратить лишнюю секунду для не очень близких, но потенциально «своих». Так сказать, натянуть джинсы.

То есть сейчас мы то и дело как бы перескакиваем с одного стиля орфографии и пунктуации на другой, с другого на третий… А еще письмо без ошибок — это в какой-то степени меньшая уязвимость в спорах. За ошибки в комментарии противник может высмеять. Конечно, вся эта практика крайне разнообразна, зависит от конкретной соцсети, круга и т. д.

И тем не менее, даже с учетом этих благоприятных для соблюдения правил факторов, даже условный наиболее грамотный сегмент интернет-общения совсем не теплица для знаков пунктуации. Самые беззащитные склонны к исчезновению и в нем. И первой мне на ум приходит та самая бедняжка между двумя частями сложносочиненного предложения, соединенных союзом «и». Что делать — свобода, она такая. Остается следить за развитием событий.

Ирина Фуфаева,

науч. сотр. Института лингвистики РГГУ

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