Пополнение в Академии ВРАЛ

21 октября 2017 года на форуме «Ученые против мифов — 5» состоялось итоговое голосование жюри по избранию новых членов ВРунической Академии Лженаук (ВРАЛ). Большинством голосов в почетные академики ВРАЛ был избран митрополит РПЦ Иларион (Григорий Алфеев), председатель одного из первых диссоветов по теологии, глава кафедры теологии МИФИ. В упорной борьбе его кандидатура победила кандидатуру телеведущего Игоря Прокопенко с «РЕН-ТВ». Главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ Ольга Ковех не набрала ни одного голоса, но, как и Прокопенко, стала членом-корреспондентом ВРАЛ.

Во время голосования среди членов жюри развернулась жаркая дискуссия, в рамках которой они высказывали свои сожаления о том, что не все достойные кандидаты попали в тройку лидеров. Михаил Гельфанд даже предложил ввести новую номинацию «Профессор ВРАЛ» специально для министра культуры РФ Владимира Мединского. Однако организаторы премии указали, что это было сделано вне регламента и потому не считается официальным актом ВРАЛ. Так что итогом стало то, что Мединский и доктор наук не настоящий, и даже не смог стать настоящим профессором ВРАЛ.

Высказывались пожелания как-то увековечить в академии ВРАЛ заслуги и 14 членов президиума ВАК, которые проголосовали за то, чтобы оставить министру степень доктора наук. И эта инициатива жюри получила горячую поддержку участников форума. Учитывая опыт, приобретенный при проведении антипремии за два года, организаторы намерены внести в ее процедуру ряд изменений.

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