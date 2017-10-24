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ТрВ №21 (240) за 2017 г.: ВАК: ХАНА ли я?

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 240 от 24 октября 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Закон сохранения Мединского
Вячеслав Козляков о словесных «баттлах» вокруг диссертации министра — стр. 1–2

Попытка самоорганизации
Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина о десятилетии проекта «Корпус экспертов» — стр. 3

Цепочка неземных удач
Александр Лутовинов и Лев Зелёный о новом детектировании гравитационных волн и обсерватории ИНТЕГРАЛ — стр. 4

«Сравните два потока: туда и обратно»
Екатерина Америк, Анатолий Вершик, Ирина Дежина, Андрей Калиничев, Сергей Нечаев и Константин Северинов о возможности возвращения сильных ученых — стр. 5

Астероидная лихорадка
Борис Шустов о начавшейся гонке за «вкусными» астероидами — стр. 6

Праведник памяти
«Красный Бор» и дело Юрия Дмитриева — стр. 7

Гамбургский счет
Вадим Полонский и Ольга Орлова о тайнах дневника Андрея Белова — стр. 8

Салют киномылу
Рецензия Александра Хохлова и Алексея Устинова на фильм «Салют-7» — стр. 9

На пути к «Просветителю»
Антон Первушин и Георгий Рюриков о книгах Александра Пиперски и Аси Казанцевой — стр. 10–11

Статистика в руках ревизиониста
Павел Колосницын о том, как сделать сталинские репрессии «незначительными», — стр. 14

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