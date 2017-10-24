Ни грамма занудности

О книге Аси Казанцевой, вышедшей в финал «Просветителя», рассказывает Георгий Рюриков, сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН.

В интернете кто-то неправ!» — популярный мем, отсылающий к бесплодным словесным баталиям и взятый Асей Казанцевой в качестве заголовка ее второй книги (известной у читателей также как «розовая Казанцева» — за цвет обложки). Есть такие животрепещущие темы, которые слишком многим не дают пройти мимо… И возникают постоянно, всплывают снова и снова; казалось бы — столько сказано, столько написано, можно бы уже и разобраться, но всё повторяется опять и опять.

Двенадцать глав Асиной книжки — двенадцать тем, каждая из которых заслуживает книги, да по многим они и написаны, и не по одной… зачем же нужна еще одна? И зачем в ней под одной обложкой сведены все эти, такие разные, вопросы — от эффективности гомеопатии до сравнения моральных качеств верующих и атеистов?

Есть такой жанр — разоблачение мифов. Вот, например, Александр Панчин, лауреат прошлогоднего «Просветителя», сел и написал отличную книгу («Сумма биотехнологии»), в которой популярно излагается научная точка зрения на то, что такое генная инженерия, каковы потенциальные риски использования ГМО, и некоторые смежные темы. В Асиной книге этим вопросам посвящена пятая глава. Но Асина книга не дублирует Панчина, не пересказывает, не конспектирует, не полемизирует с ней — она немного другая. Книга Панчина даже в подзаголовке заявлена как «руководство по борьбе с мифами», а Казанцевой — «научные исследования спорных вопросов». Не ответы на спорные вопросы, а исследования спорных вопросов. Это, на мой взгляд, очень важный нюанс, и это отличает Асину книгу от многих других научно-популярных работ (которых сейчас немало).

Главы сгруппированы в три раздела, и Ася в предисловии сама предупреждает, что «книжка получилась неоднородная: первые главы… — более занудные и насыщенные информацией; последние главы… — более легкомысленные и содержат больше авторских оценочных суждений…». Так вот, неоднородность я подтверждаю. Занудность — ни в коем случае: как раз первые главы читаются как увлекательный детектив именно благодаря четкости и насыщенности конкретикой. За одно только изложение на четырех страницах принципов работы нашей иммунной системы автору надо ставить памятник — это самый замечательный в своей доходчивости текст по иммунологии, который я когда-либо видел.

Второй раздел — всё вещи столь же определенные, но менее оригинальные. Чувствуется, что собственных заготовок у автора здесь не так много, а повторять уже кем-то написанное ей не особо хочется. Здесь довольно много фраз типа «а вообще об этом лучше почитать у Маркова, у Панчина, у Соколова»…

Третий, «легкомысленный» раздел — главы, оставляющие легкое чувство какой-то запутанности и недосказанности. Наверное, просто темы выбраны такие, что иначе и быть не может. Но по контрасту с первой частью они вызывают некоторую обескураженность, так уж получается. Странно расставлены акценты: например, в главе про «натуральные продукты» почти половина почему-то посвящена глобальному потеплению, а половина — витаминам. Честно говоря, не оставляет ощущение какой-то недоделанности…

Впрочем, автор активно делает вид, что это «не баг, а фича». И, честно говоря, хочется верить. «Глава, которую я сейчас пишу, отражает некий промежуточный этап моей собственной рефлексии. Извините, что я использую вас для того, чтобы об вас думать, но не всё же мне вещать с умным видом, словно я гуру из одноименной песни Майка Науменко».

Заканчивается книга очень любопытным… гм, разделом. Что-то вроде послесловия. Называется «Краткий курс поиска истины». Он содержит важный призыв — критически воспринимать любую информацию: «…мне искренне хотелось бы… чтобы люди были склонны сомневаться в той информации, которую они получают, и не испытывали бы серьезных трудностей при попытках ее перепроверить».

Здесь, на мой взгляд, ключ к правильному пониманию Асиной книжки: в ней надо искать не ответы, а алгоритмы решения. И это, на мой взгляд, очень правильный посыл. Насколько он найдет отклик и будет понятен читателям — это отдельный вопрос. Люди слишком часто бывают склонны читать книги, чтобы получать для себя готовые ответы. Профессиональные ученые, разумеется, привыкли критически воспринимать информацию, но книга Казанцевой, конечно, не для них. В то же время значительная часть потребителей научпопа — особенно в таком расслабленном жанре, как Асин, — обычно ждет от популярной книги чего-то вроде «сейчас умный специалист нам всё на пальцах объяснит, а мы намотаем на ус». Но специалист ведь (особенно если он берется за столь разнообразные темы) может и ошибиться, и он сам не застрахован от однобокости и субъективности. Так возражайте! «Парируйте, если сможете!» — как говорила героиня фильма «Покровские ворота».

Сама Ася пишет в послесловии: «Если моя книжка подвигнет какого-нибудь возмущенного читателя глубоко погрузиться в чтение научных публикаций ради того, чтобы аргументированно доказать, что я ничего ни в чем не понимаю, — это будет отличный результат, он меня полностью устроит. Даже в том маловероятном случае, если этот человек достигнет успеха и не оставит от моей книжки камня на камне».

Парадоксальная фраза! Ну как, в самом деле, автор может считать отличным результат, при котором от его книжки не оставят камня на камне? Учить читателей критическому мышлению, да еще на материале, так плотно заросшем неистребимыми мифами, — занятие неблагодарное, и я не уверен, что у Аси это прям так вот взяло и получилось. Но важный шаг сделан, и огромное спасибо автору, что она пытается двигаться в этом направлении. Есть над чем подумать и над чем поработать.

Георгий Рюриков

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