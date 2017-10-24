Хочу платить за хорошие статьи сотрудникам миллион рублей…
Своего рода ответом на публикацию М. Гельфанда, М. Фейгельмана, Г. Цирлиной и Б. Штерна «Если бы директором был я…» [1] могут служить предложения, выдвинутые Павлом Плечовым, профессором кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, директором Минералогического музея им. Ферсмана РАН.
Для рационального поощрения научной деятельности предлагается ввести систему, по которой авторы актуальной научной публикации высокого качества получают денежное вознаграждение.
Актуальной научной публикацией высокого качества мы будем называть статью, которая набрала 10 и более ссылок (без самоцитирования) за первые 7 лет после публикации.
Предлагается использовать систему Google Scholar и следующий алгоритм поощрения каждого сотрудника:
1. Выявляется список публикаций за последние 7 лет.
2. Из этих публикаций выбираются те, на которые есть минимум одна ссылка (без самоцитирования). Самоцитированием называется ссылка в статье, первый автор которой является соавтором (любым по счету) цитируемой статьи.
3. Для каждой статьи рассчитывается условное количество ссылок, приходящееся на данного автора: общее количество ссылок на статью делится сначала на количество авторов, а потом на количество аффилиаций данного автора (если их более одной). Ссылки на статью не учитываются, если исследование проводилось в другой организации (отсутствует аффилиация Минералогического музея) или финансирование осуществлялось фондом РНФ (правило РНФ). В случае софинансирования исследования другими научными фондами (например, РФФИ) количество ссылок делится надвое, что соответствует финансированию 50% выполненного исследования.
После суммирования результатов получаем количество условных ссылок (удельное динамическое цитирование) для каждого сотрудника. За каждую условную ссылку полагается ежегодное вознаграждение. Если определить ежегодное вознаграждение в 15 тыс. руб. за ссылку, то за семь лет это составит около 100 тыс. руб., и, таким образом, общая сумма вознаграждения за актуальную статью высокого качества составит 1 млн руб. и более. Это примерно соответствует средним расходам на одну публикацию в академических институтах.
Сотрудник может получить причитающееся вознаграждение в виде зарплаты или премии или вложить эти средства в развитие исследовательской базы Минералогического музея. Во втором случае Минмузей добавляет к средствам сотрудника такую же сумму для расчетов в безналичной форме.
Павел Плечов
1. trv-science.ru/2017/10/10/esli-by-direktorom-byl-ya/
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Метки: #240, Google Scholar, аффилиация, индекс цитирования, ответ, отзыв, Павел Плечов, поощрения, предложения, премия, РНФ, РФФИ, финансирование
Если хочешь чтоб у тебя работали высоко цитируемые доценты — то подошёл к решению проблемы совсем с другой стороны. Качество статьи тут вообще ничего не значит. Там и так любой бред публикуют.
Тут надо придумать меры воздействия на других доцентов. Во всём мире работает и довольно хорошо — замечательная система принудительного цитирования и игнорирования. Необходимо это связать в единую сеть. Придётся конечно начинать с малого, но в течении нескольких лет она даст плоды.
Не нужно придумывать и открывать Америку. Они всё это давно придумали. Во первых нужно взять под жёсткий контроль журналы. Часто доцентов тянет на графоманство. Особенно у геологов. У них там фантазия не ограниченна — такое напишут, что хоть психушку вызывай. Очень часто речь не доходит о качестве статьи. Там часто думаешь — автор вообще был вменяемый???
Если получится это — то пол дела сделано. Потом добровольно принудительную систему организовываем по цитированию авторов. Если у кого то есть похожая работа то должен обязательно упоминать только своих правильных доцентов. Если какой нибудь автор слишком будет умным и начнёт упоминать не тех или не будет упоминать тех — тут вступать должны механизмы наказания. Запрет на публикацию его работ, лишение возможности заниматься чем то, игнорирования его всеми доцентами — вплодь до увольнения с работы и занесение в чёрный список. Без каких либо шансов восстановления.
Такой подход эффективен тем, что за очень короткий промежуток времени позволит поднять авторитет своей науки. Если ты не тех авторов игнорируешь — то их результаты твои. Пользуйся ими...
Буржуины используют такой подход постоянно и он даёт результаты. А это за собой тянет и увеличение авторитета науки, её финансирование, привлечение для решения каких нибудь задач.
Мямлить на тему — давайте напишите хорошую работу — это для слабаков и дилетантов. Ну напишешь ты кучу замечательных работ? И что??? У буржуинов такая система существует столетиями. Зачем им повышать авторитет конкурентов?
До Вас не может дойти, что люди занимаются наукой профессионально. За это платят деньги и все прекрасно понимают, что цитирование кого то влечёт за собой увеличение его авторитета. Это в конце концов приводит к деньгам.
Поэтому если союзная организация сотрудничает с кем то, например с каким нибудь ВУЗом. Необходимо не боятся и требовать поддержки именно наших доцентов. У буржуинов например в контрактах и выделенных грантах это часто отдельным пунктом упоминается.
Хотите денег на ускоритель? Так, что Вы скажете про наших учёных??? Ничего??? Ну тогда мы деньги не дадим на ускоритель, а лучше потратим их на своих учёных чтоб их уровень стал выше... Мы ведь и о них заботиться должны то же???
Нельзя авторитет науки поднять — когда весь мир играет по одним правилам, а Вы для себя придумываете какие то свои. В таком случае Ваша наука будет плестись в хвосте прогресса. Надо российских учёных поставить в те же условия, что и буржуины создают для своих...
А то слюни разводит. Надо написать хорошую...
Скажите пожалуйста, «буржуи» запрещают и увольняют сотрудников за неупоминание нужных/оговоренных исследователей и их работ?
«Часто доцентов тянет на графоманство.»
Особенно если от количества статей зависит зарплата.
«Для рационального поощрения научной деятельности предлагается ввести систему, по которой авторы актуальной научной публикации высокого качества получают денежное вознаграждение.»
В случае внедрения этой системы предлагаю создать «колхоз» из ссылающихся друг на друга.