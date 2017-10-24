Финалисты «Просветителя» юбилейного года

Премия «Просветитель» начиналась 10 лет назад, тогда, когда научно-популярной литературы в книжных было мало», — напомнил Дмитрий Зимин в своем коротком слове на церемонии представления короткого списка. Она состоялась 4 октября 2017 года, в день 60-летия запуска первого спутника Земли, в Геологическом музее Москвы им. Вернадского.

«„Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Пишите!“» — обратились мы к авторам, и сейчас научпоп стал одним из наиболее популярных разделов российской литературы», — сказал Дмитрий Борисович. Он напомнил о еще одном юбилее — 25-летии сотовой связи в России, в числе основоположников которой в нашей стране был и он сам. «Но я совершенно не уверен, что и сотовая связь, и научно-популярная литература успешно противодействуют одичанию общества. Тем не менее и то и другое полезно и способствует доброму и вечному».

Зимин объявил о сюрпризе, которого давно ждали. С 2018 года, скорее всего, у «Просветителя» появится новая номинация — «За лучшие научно-популярные переводные издания». Правда, точный формат номинации пока не определен.

Обсуждение, кто же достоин выхода в финал в юбилейный для премии год, жюри провело накануне: оно затянулось до позднего вечера. Книга Тима Скоренко из одной номинации перешла в другую. «Я никогда не думал, что быть председателем так сложно. Вы меня не предупреждали, вы делали вид, что это очень легко. Глядя на вас, я сделал неправильный вывод, что это очень легко», — с юмором заметил в разговоре с Борисом Салтыковым, руководившим высоким книжным ареопагом в 2012—2015 годы, председатель жюри «Просветителя» этого года физик Алексей Семихатов. «Так ведь всю работу выполняли члены жюри, а я делал вид, что я их объединяю», — смеясь, парировал президент Политехнического музея. «Так они не знали, что вы делаете вид, они думали, что вы их на самом деле объединяете», — резюмировал Алексей Михайлович, помимо работы в ФИАНе еще и ведущий программы «На грани безумия» на ОТР.

Итогом работы жюри стал список из восьми книг, который представили лауреаты премии 2016 года Александр Панчин и Сергей Кавтарадзе.

В номинации «Естественные науки»

Варламова Дарья, Зайниев Антон. «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». М.: Альпина Паблишер, 2016;

Дробышевский Станислав. «Достающее звено» (в двух томах). Книга первая. «Обезьяна и все-все-все». М.: Corpus, 2017;

Казанцева Ася. «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов». М.: Corpus, 2016;

Литвак Нелли, Райгородский Андрей. «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.

В номинации «Гуманитарные науки»

Курилла Иван. «История, или Прошлое в настоящем». Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017;

Козлова Алена, Михайлов Николай, Островская Ирина, Щербакова Ирина. «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». М.: Издательство AgeyTomesh, 2016;

Пиперски Александр. «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского». М.: Альпина нон-фикшн, 2017;

Скоренко Тим. «Изобретено в России. История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II». М.: Альпина нон-фикшн, 2017.

Оргкомитет «Просветителя» порадовал еще одним сюрпризом. Было решено поощрить пять книг в рамках новой номинации «Неформат». Все ее лауреаты получат вознаграждение в размере 50 тыс. руб. Прежде всего была отмечена книга морского фотографа и биолога Александра Семёнова «Волшебный мир холодных морей» (изд-во «Паулсен»). Александр Архангельский представил книгу Юрия Бродского «Соловки. Лабиринт преображений» (изд-во «Новая газета»), а Алексей Семихатов, гуляя по залу, — сборник из 25 интервью с математиками и лингвистами «Математические прогулки» (изд-во «Паулсен»), часть которых первоначально выходила и в «Троицком варианте — Науке».

В свою очередь Евгений Бунимович рассказал о книге «Сквозь линзу времени: Понтифик — Апостол Мира» Наталии Зазулиной (издательство «Центр книги Ру-домино»), посвященной Папе Римскому Бенедикту XV, занимавшему этот пост в 1914—1922 годах. Проект «Сноб» в лице Алексея Алексенко наградил годовой подпиской на свое издание япониста и культуролога Евгения Штейнера, автора книги «Манга Хокусая. Энциклопедия старой японской жизни в картинках». «Всю жизнь я был неформатным молодым человеком, — сказал известный востоковед. — И вот наконец я получил за это премию».

Имена двух лауреатов «Просветителя» мы узнаем 16 ноября 2017 года на торжественной церемонии вручения премии.

Наталия Демина

Видеозапись церемонии см. https://youtu.be/xsglgPa8oT0

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