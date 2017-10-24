Библиотека в Рашдене

Замечательный английский писатель Герберт Бейтс (Herbert Ernest Bates) родился в 1905 году в небольшом городе Рашден (графство Нортхэмптоншир); там он провел первые двадцать лет жизни.

В том же году в Рашдене открылась публичная библиотека имени Карнеги, где Бейтс много лет был постоянным читателем. Через сто лет во всей Англии отмечалось столетие со дня рождения Бейтса, а в Рашдене — еще и столетие со дня открытия библиотеки.

В честь этих двух юбилеев библиотечный совет графства Нортхэмптоншир устроил то, что сегодня у нас называется «акция», а именно: в одно и то же время все читающие граждане должны были открыть одну и ту же книгу — и, конечно же, это была книга их земляка Бейтса. Для этой цели библиотечный совет выбрал роман Бейтса «Попутный ветер для Франции» (“Fair Stood the Wind for France”) — и разослал сотни экземпляров книги во все библиотеки графства.

Общедоступная публичная библиотека в маленьком английском городке или в дальнем предместье большого города (у нас такую библиотеку назвали бы «районка») — это замечательно интересная институция. Ее «идеология» много глубже, нежели это можно заключить из подробных правил пользования.

Ведь в правилах не напишут: «Мы любим наших читателей и гордимся ими». А этот тезис лежит в основе доверия к читателю, ибо именно на основе доверия вам выдадут на дом недешевый путеводитель и не попросят ничего в качестве залога!

Разумеется, на вас заполнят читательскую карточку — но для этого не потребуется доказывать, что вы — это вы. Читательская карточка, насколько я могла понять, необходима прежде всего для статистики — что читают и кто пользуется библиотекой.

И всё это «устроилось» таким манером более ста лет назад!

История библиотеки в Рашдене началась с того, что житель этого города Джон Кларидж, владелец обувной компании, написал письмо американскому миллионеру Эндрю Карнеги с просьбой выделить средства на строительство публичной библиотеки. (Заметим, что Карнеги был родом из Шотландии и не имел личных причин для особой благосклонности к гражданам Рашдена, как, впрочем, и к гражданам соседнего городка Кеттеринга, где он тоже субсидировал открытие публичной библиотеки.)

Гражданам Рашдена предстояло найти участок земли в городе, выкупить его, найти архитектора и построить здание с заданными функциями — это, в частности, освещение, регулирование влажности и т. п.

Библиотеку торжественно открыли 25 ноября 1905 года в день рождения Эндрю Карнеги. На фото вы видите одноэтажное здание с высокими потолками и большими окнами — восемь окон по фасаду.

В 1943 году — в разгар Второй мировой войны — в библиотеке открыли зал для детей и выделили специальную группу сотрудников, обеспечивающих детей книгами. В отчете, посвященном этому событию, указано, что за восемь лет — с 1935-го по 1943-й — число выданных книг возросло с 40 тыс. до 124 тыс., из них 30 тыс. — это книги, выданные молодежи.

Хотя в отчете акцент делается только на росте числа читателей, легко догадаться, что во время войны в Рашден систематически эвакуировали детей из Лондона и других больших городов, подвергавшихся жестоким бомбардировкам, — они и стали новыми читателями библиотеки.

Ревекка Фрумкина

На сайте библиотеки можно найти сведения о том, как росли книжные фонды, как формировался ее бюджет, а также сообщения о крупных событиях в жизни не только библиотеки, но и окружающего мира. www.rushdenheritage.co.uk/leisure/library-mainpage.html

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