Заявление членов Клуба «1 июля» о проблемах научной аттестации в России

Публикуем заявление членов Клуба «1 июля», посвященное делу Мединского и ситуации с научной аттестацией в России.

Уже полтора года научное сообщество нашей страны следит за развитием событий вокруг так называемого дела Мединского – вопроса о том, можно ли в нашей стране считаться доктором наук, защитив в знаменитой «фабрике фальшивых диссертаций» откровенно ненаучный текст, если занимать при этом должность высокопоставленного чиновника. 20 октября ответ получен. Президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК) оставил за В.Р. Мединским ученое звание доктора наук, проигнорировав мнение собственного экспертного совета по истории, который подавляющим большинством голосов признал рассматриваемый текст ненаучным. Он проигнорировал и мнение специалистов по истории в своем составе. Чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой даже несмотря на появившиеся в последнее время сведения о том, что звание было получено в свое время не просто с вопиющими процедурными нарушениями, но и в результате банального подлога: были подменены оппоненты и автореферат, а экспертный совет ВАК диссертацию не рассматривал; более того, появились даже сомнения в том, что сама защита имела место. От этих тяжелых обвинений ВАК просто отмахнулся, не став их рассматривать, хотя это входит в его обязанности.

Разумеется, решение ВАК не в состоянии сделать несуществующее существующим и не сможет заставить профессиональных историков и других ученых признавать Мединского своим коллегой, несмотря на формальное наличие у него ученой степени. Опасность этого решения в другом: оно наносит сильный удар всей системе научной аттестации и дискредитирует существующую в России систему научных степеней. Доверие к ВАК, и без того подорванное многочисленными скандалами, резко снизилось, соответственно, позиции тех, кто призывает к ее упразднению, усилились.

Несмотря на произошедшее, мы считаем необходимым сохранить единый государственный орган, контролирующий присуждение научных степеней, и выступаем против передачи этого права отдельным образовательным и научным учреждениям. Мы считаем, что такая практика приведет к распаду всей системы научной аттестации и к еще большей девальвации ученых степеней. Если бы не было ВАК, распущенный за многочисленные нарушения совет РГСУ, где получил свою степень Мединский, продолжал бы благополучно действовать, а вопрос о правомерности присуждения ему степени даже не возник бы.

Однако для эффективного исполнения своих функций ВАК должна быть реформирована. Президиум ВАК должен быть лишен полномочий отменять решения экспертных советов, состоящих из специалистов. ВАК должна стать независимым от Минобрнауки органом и формироваться под контролем и при участии Российской академии наук, функции председателя ВАК может исполнять президент РАН. ВАК должна состоять из членов, имеющих незапятнанную репутацию и безусловный авторитет в научном сообществе. В ее формировании должно принимать участие все научное сообщество.

Клуб 1 июля призывает Президиум РАН выступить с инициативой реформирования ВАК и всей системы научной аттестации в России.

Клуб 1 июля также призывает Российскую академию наук дать экспертную оценку соответствия диссертации В.Р. Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам, выполнив свою функцию главного экспертного органа в России.

Письмо открыто для подписей.

А.И. Иванчик, чл. -корр. РАН

А.М. Молдован, академик РАН

Д.Г. Яковлев, чл. -корр. РАН

В.М. Алпатов, чл. -корр. РАН

Н.Н. Розанов, чл. -корр. РАН

А.В. Чаплик, академик РАН

А.В. Дыбо, чл. -корр. РАН

М.В. Садовский, академик РАН

О.В. Соломина, чл. -корр. РАН

В.А. Рубаков, академик РАН

А.А. Белавин, чл. -корр. РАН

Т.K. Пинегина, профессор РАН

Ф.Б. Успенский, чл. -корр. РАН

В.Н. Гаврин, чл. -корр. РАН

А.E. Аникин, академик РАН

Е.В. Скляров, чл. -корр. РАН

К.А. Лысенко, профессор РАН

Д.М. Бондаренко, чл. -корр. РАН

Н.П. Гринцер, чл. -корр. РАН

Ю.Д. Апресян, академик РАН

И.Н. Зилфикаров, профессор РАН

И.В. Волович, чл. -корр. РАН

А.А. Саранин, чл. -корр. РАН

А.В. Сиренов, чл. -корр. РАН

И.М. Индрупский, профессор РАН

С.А. Бурлак, профессор РАН

Е.А. Кузнецов, академик РАН

В.И. Ритус, чл. -корр. РАН

М.М. Глазов, чл. -корр. РАН

Е.А. Хазанов, чл. -корр. РАН

Л.Я. Аранович, чл. -корр. РАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожее

Связанные статьи