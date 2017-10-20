Видеозапись лекции Ирины Делюсиной «Климат разбушевался»
Опубликована видеозапись лекции палеоклиматолога, сотрудника и лектора факультета наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе (США)Ирины Делюсиной, с которой она выступила 14 сентября 2017 года в культурно-просветительском центре «Архэ». Мероприятие проводилось совместно с газетой «Троицкий вариант — Наука».
Ее лекция стала продолжением обсуждения, что же происходит с климатом Земли, в чем причины глобального потепления. На лекции также выступил главный редактор «ТрВ-Наука» Борис Штерн, принимавший активное участие в обсуждении и подготовке двух статей Ирины: «Климат разбушевался» и «Климат разбушевался-2».
Фото — Наталии Деминой.
Связанные статьи
Метки: Борис Штерн, видео, глобальное потепление, Ирина Делюсина, климат, климатология, лекция, центр «Архэ»
Добавить комментарий