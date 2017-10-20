Видеозапись лекции Ирины Делюсиной «Климат разбушевался»

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Опубликована видеозапись лекции палеоклиматолога, сотрудника и лектора факультета наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе (США)Ирины Делюсиной, с которой она выступила 14 сентября 2017 года в культурно-просветительском центре «Архэ». Мероприятие проводилось совместно с газетой «Троицкий вариант — Наука».

Ее лекция стала продолжением обсуждения, что же происходит с климатом Земли, в чем причины глобального потепления. На лекции также выступил главный редактор «ТрВ-Наука» Борис Штерн, принимавший активное участие в обсуждении и подготовке двух статей Ирины: «Климат разбушевался» и «Климат разбушевался-2»

Ирина Делюсина

Ирина Делюсина


Борис Штерн

Борис Штерн

 

Автор вопроса на лекции Ирины Делюсиной

Автор вопроса на лекции Ирины Делюсиной

 

Автор вопроса на лекции Ирины Делюсиной

Автор вопроса на лекции Ирины Делюсиной

 

Ирина Делюсина на лекции вспомнила о своих дискуссиях с Дмитрием Дьяконовым

Ирина Делюсина на лекции вспомнила о своих дискуссиях с Дмитрием Дьяконовым

 

Автор вопроса Ирине Делюсиной

Автор вопроса Ирине Делюсиной

Фото — Наталии Деминой.

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