Андрей Заякин: «Оригинальное дело Мединского из ВАК исчезло»

Один из создателей «Дисссернета» физик Андрей Заякин дал комментарии после пресс-конференции в ТАСС, посвященной диссертационному делу министра Владимира Мединского. На вопрос «Чего вы ждете в пятницу, 20 октября [день, когда Президиум ВАК должен рассмотреть дело Мединского]?» он ответил: «Жду, что сгорит здание ВАК или мыши изгрызут заявление о лишении [Мединского] ученой степени вместе с заключением Экспертного совета ВАК... Я не вижу никакого другого способа спасти Мединского».

Он с иронией отнесся к упрекам защитника Мединского в.н.с. Института российской истории РАН Константина Аверьянова, что у Ивана Бабицкого, одного из трех подателей заявления о лишении ученой степени, нет степени Ph.D., а сам Заякин последний раз публиковался несколько лет назад. «Мой оппонент смотрел в РИНЦ, а надо в базу данных статей по физике высоких энергий (hep-th) и моя последняя статья вышла в 2017 году».

Комментируя исключение главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера из состава Высшей аттестационной комиссии распоряжением Правительства РФ от 16 октября, он заметил, что «Аристер, насколько я могу судить, долгие годы являлся главным покровителем всей сети нехороших дисссертаций, и любой разумный человек может только радоваться, что тот смещен со своего поста. Более того, сейчас есть серьезные основания полагать, что дело Мединского в ВАКе пропало и это, конечно, формальное основание для того, чтобы выгнать чиновника со своего поста. ...По имеющимся у меня сведениям, оригинальное дело Мединского и с ч е з л о! И доступа к нему у членов ВАК нет».

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