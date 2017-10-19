Андрей Заякин: «Оригинальное дело Мединского из ВАК исчезло»

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Один из создателей «Дисссернета» физик Андрей Заякин дал комментарии после пресс-конференции в ТАСС, посвященной диссертационному делу министра Владимира Мединского. На вопрос «Чего вы ждете в пятницу, 20 октября [день, когда Президиум ВАК должен рассмотреть дело Мединского]?» он ответил: «Жду, что сгорит здание ВАК или мыши изгрызут заявление о лишении [Мединского] ученой степени  вместе с заключением Экспертного совета ВАК... Я не вижу никакого другого способа спасти Мединского».

Он с иронией отнесся к упрекам защитника Мединского в.н.с. Института российской истории РАН Константина Аверьянова, что у Ивана Бабицкого, одного из трех подателей заявления о лишении ученой степени, нет степени Ph.D., а сам Заякин последний раз публиковался несколько лет назад. «Мой оппонент смотрел в РИНЦ, а надо в базу данных статей по физике высоких энергий (hep-th) и моя последняя статья вышла в 2017 году».

Комментируя исключение главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера из состава Высшей аттестационной комиссии распоряжением Правительства РФ от 16 октября, он заметил, что «Аристер, насколько я могу судить, долгие годы являлся главным покровителем всей сети нехороших дисссертаций, и любой разумный человек может только радоваться, что тот смещен со своего поста. Более того, сейчас есть серьезные основания полагать, что дело Мединского в ВАКе пропало и это, конечно,  формальное основание для того, чтобы выгнать чиновника со своего поста. ...По имеющимся у меня сведениям, оригинальное дело Мединского и с ч е з л о! И доступа к нему у членов ВАК нет».

Николай Старостенко не может ответить на вопросы Андрея Заякина, почему он раньше молчал о новых оппонентах диссертации. Старостенко — зам. председателя диссовета, рассматривавшего диссертацию Мединского, зав кафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ).


Распоряжение Правительства РФ об изменениях в составе ВАК

Распоряжение Правительства РФ об изменениях в составе ВАК, 16 октября 2017 года

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2 комментария

  • Юрий Кирпичев:
    19.10.2017 в 16:32

    Аристер известен как правая рука Шамхалова, бывшего руководителя ВАК. Тот прославился махинациями на рынке жилья, торговлей дипломами и научными степенями в массовом масштабе, а также как руководитель дагестанской ОПГ, на счету которой много убийств. Был под следствием, под домашним арестом, гв прошлом году оправдан ввиду отсутствия состава преступления, после чего бесследно исчез.

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  • Юрий Кирпичев:
    19.10.2017 в 16:58

    Только что в альманахе «Лебедь» появился материал с подробностями дела Аристера-Мединского. И становится ясна как криминальная подоплека ВАК, так и личность заказчика дела.

    lebed.com/2017/7106.htm

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