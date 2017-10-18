Открытое письмо В. Р. Мединскому

Уважаемый Владимир Ростиславович!

Пишет Вам человек из далекой сибирской глубинки, мое имя Вам всё равно ничего не скажет. Да и не в том дело, кто говорит, а в том, что и как говорит. Давно наблюдая за тем, как Вы противостоите оппонентам, рассуждающим о ненаучности Вашей диссертации, возьму на себя смелость объяснить, какие же базовые вещи пытаются они донести до Вас (но так и не смогли этого сделать за годы, прошедшие с момента защиты докторской). В чем же истинный смысл претензий к Вашей диссертации (оставим в стороне проблематику автореферата)? В чем отличие исторической науки от публицистики, в чем специфика исторического исследования?

Начать следует с того, что изначально историческая наука пытается устанавливать факты вне зависимости от национальных предпочтений самих историков. В каждой профессии (вне зависимости от конкретной специализации) действуют общие правила, установленные в данном конкретном сообществе людей, — это называется методологией, которой обучают и историков. Методология со временем может корректироваться, оттачиваться: профессионалы стараются подыскать оптимальные методы исследований, но основами профессии обязаны владеть все историки, все, кто так или иначе изучает прошлое человечества.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Вы заявили буквально следующее: «У меня методология очень простая: я к оценке тех или иных исторических событий подхожу не с точки зрения абстрактного, а с точки зрения национальных интересов государства на данном историческом этапе — соответствовали действия того или иного исторического деятеля национальным интересам государства на тот момент или не соответствовали. Это такой угол оценки».

Историческая наука, как и любая наука, вне узких национальных интересов. А в данном случае идет смешение науки с идеологией. Цель истории как научного знания, говоря Вашими словами, «с точки зрения абстрактного» – в выявлении фактов, в их интерпретации. А как всё это будет служить национальным интересам — это уже дело государственных мужей, но никак не историков. Историю и историков огульно ругают за связь с политическими режимами, идеологическими установками, и, как понимаете, Вы к тому прикладываете хоть и малую, но толику своего участия. Есть историческая наука – и ее смысл заключается в интеллектуальном познании прошлого, в умении проводить исследовательскую работу применительно к истории. А есть публицистика, журналистика, идеология, патриотическое воспитание и т. д., и с исторической наукой они связаны весьма опосредованным образом. Не следует путать историю как науку с идеологией, пропагандой, журналистикой и т. п.

Никто не забирает у Вас право трактовать историю России в патриотическом духе. Но как историк Вы обязаны придерживаться вырабатываемых историческим сообществом правил и норм проводимого Вами или кем-то еще исторического исследования. Проще говоря, историк занимается тем, чтобы установить: было нечто или не было, а если было, то что именно, как оно разворачивалось во времени (событие), имело ли массовый характер (иначе говоря, можем ли мы наблюдать явление), имело ли длительность, какие-то особенности и т. д. (то есть можно ли говорить об определенном историческом процессе). Оценка дается после проведенного исследования, причем не с учетом современных политических и прочих пристрастий, а с точки зрения историзма. Например, с нашей современной точки зрения сжигать людей на кострах инквизиции – антигуманное дело, но когда мы обращаемся к прошлому, мы должны попытаться мыслить системой ценностей того времени, к которому обращаемся, нам необходимо понять, что стояло за «ведовскими процессами», какие религиозные и общественные предрассудки. В общем, в истории существует принцип историзма, когда прошлое анализируется не с позиций современности, а в историческом контексте, с позиции норм ценностей своего времени. За последние века немало написано на тему методологии истории. Развивается историческая дисциплина под названием «источниковедение», каждый вид источников требует определенных знаний и навыков работы с ними. Сама схема классификации источников – достаточно сложная тема, и прежде, чем приступать к написанию не просто книги, а научной работы, следует ознакомиться с методами работы историков хотя бы на уровне учебников.

К сожалению, рядовые обыватели об исторической науке имеют порой самое поверхностное и превратное представление, но люди образованные должны понимать, что профессия историка требует своей специальной подготовки и навыков работы с источниками. Прошло уже более ста лет с того времени, как Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский, которого считают одним из основоположников методологии исторической науки в России, опубликовал своего рода «библию историка» под названием «Методология истории». О ней должны рассказывать на лекциях любому студенту-историку, но, возможно, это знание минует учащихся прочих вузов. Простой же обыватель может искренне не подозревать о том, что имеется настоящая историческая наука, а не только поучительные и занимательные (или скучные) рассказы о прошлом.

Дабы не занимать слишком много места изложением того, чему не один год учат на исторических факультетах, коснусь лишь последнего и, видимо, центрального пункта Ваших защитников. Речь идет о множестве существующих мнений в науке, на чем и настаиваете Вы и Ваши защитники. Тут всё дело в том, что происходит подмена понятий: научно обоснованные мнения подменяются мнениями, высказываемыми людьми сторонними, имеющими крайне слабое представление об обсуждаемом предмете. Скажем, мое мнение о хирургии (если я толком не знаю, как следует держать скальпель) неравноценно мнению квалифицированного хирурга и просто врача. Я, как и любой человек, имею право на свое мнение относительно медицины и хирургии, но это не значит, что оно научно обосновано и получено в результате долгого опыта и исследовательской работы. Я могу говорить, что Земля плоская, и это может быть моим мнением, но это не значит, что оно ценно для науки.

Предлагаю еще раз над всем этим хорошо подумать, прочесть основные труды, написанные по данному направлению за последние 100–150 лет, попробовать применить новые знания к своему труду, претендующему на историческое исследование уровня доктора наук. Существует прецеденты того, как административным путем пытаются прикрыть не совсем объективное историческое исследование. Подайте лично пример того, как человек беспристрастно может оценивать свой собственный труд. Историческая наука и без того весьма обесценена в глазах общества. Докажите, что история – подлинная наука.

С уважением и надеждой на глубочайшее понимание,

Лев Агни,

по образованию учитель истории,

закончил КузГПА

7 октября 2017

P. S. В то время, когда мною оформлялось письмо, отправленное затем в РВИО, я еще не совсем осознавал готовящийся вал публикаций в поддержку Вашей диссертации.

Помимо известной когорты защитников из РВИО, стали появляться выступления академика РАН А. О. Чубарьяна , членкора П. Уварова , докт. ист. наук Г. И. Герасимова , телеведущего Д. Киселева. Последний в своей одноименной телепередаче на канале «Россия-24» заявил о «травле историка по-советски» . Более того, присоединяется филолог А. Кирилина с критикой «Диссернета», заявляя, что данный интернет-проект не является одобренной властью структурой и вообще непонятно, кто в нем работает и за какие деньги . Весьма откровенный намек, как и название статьи — «Не пора ли бояться тараканища?», которое говорит само за себя: следует запретить «Диссернет» и всячески осудить его деятельность. То, что считалось неким подспорьем при оценке научной состоятельности диссертаций вчера, сегодня вызывает критику.

Но дело не в «Диссернете», не в плагиате. Практически все Ваши защитники на первый план выносят патриотическую позицию автора диссертации, как будто быть хорошим человеком – профессия. Хорошо, что у нас министр культуры патриот, хорошо, что он занимается патриотическим воспитанием и отстаивает интересы страны. Но история как наука подразумевает по возможности максимально беспристрастный анализ фактов. Прошлое должно познаваться таким, каким оно было или предстает из источников, а не таким, каким мы бы хотели его видеть. Людям кажется, что работать с историческими источниками несравненно проще, чем оперировать людей. Почему-то никто не отдает себе отчета в том, что не только хирурга годами учат своей профессии…

И вот тут нужно перейти к заключению совета ВАК по диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.». В нем сообщается следующее: «...в пункте 70 „Положения о порядке присуждения ученых степеней“ ВАК РФ от 24 сентября 2013 г. прямо указывается, что диссертационный совет „предоставляет в ВАК текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации“». Дело упирается не в одобрение научности диссертации, а в рассмотрение лишения докторской степени Мединского В. Р.

Сегодня перед нами разворачивается прецедент того, как административными ресурсами общественности пытаются пустить пыль в глаза формулировками «патриотическая позиция» (вместо работы с источниками в рамках научной методологии), «любое мнение может быть в науке» (вместо научно-обоснованного мнения). Наблюдается откровенное давление на общественное мнение через масс-медиа, выступления различного рода организаций и отдельных представителей ученых (ученых?), опирающихся на административный ресурс. Попробую предположить: давление идет из Министерства культуры. Слишком уж большие ресурсы задействованы.

И сегодня, 11 октября, в радиопередаче «Вести ФМ» с В. Соловьевым и А. Шафран вышла говорящая сама за себя передача «Научная инквизиция в худшем виде» , а до этого ведущие решили разобраться в том, что «происходит в научном сообществе, почему псевдонаучная дискуссия стала политическим инструментом и какие цели преследуют интернет-активисты иностранной организации» . Под «иностранной организацией» имеется ввиду «Диссернет».

Перед тем, как начать разбираться в том, что происходит в научном сообществе, В. Соловьев зачитывает некое письмо от 4 октября, в котором написано: «Я являюсь представителем издательского сообщества, связанного с публикациями результатов научной деятельности. Проблемы «Диссернета» знакомы нам не понаслышке. Мало кто знает, но многие из наших коллег редакций научных журналов находятся под давлением со стороны этого «свободного» сообщества. К сожалению, наш голос не хотят слышать ни в РАН, ни в ВАК. При этом сам ВАК относится к проекту «Диссернет» как к независимому экспертному центру в оценке результатов научных исследований» .

Вспоминая пиар-кампанию 2012 года в защиту В. Р. Мединского, выступил и некий директор «ОЛМА Медиа Групп» Д. Н. Иванов . Совпадение?.. Не углубляясь далее, всё же стоит напомнить о «ненаучности дискуссии» и «политических инструментах» в прошлом (читайте о том «Аргументы к лысому человеку» на сайте «Скепсис.нет» ). Да и в ранее упомянутом выступлении А. О. Чубарьяна говорится: «„Диссернет“, который был сделан, он сделал большое дело. Они занялись изучением плагиата, и ведь это закончилось даже некими нормативными вещами. Теперь все диссертационные советы, когда идет защита диссертаций, обязаны посмотреть диссертацию на предмет плагиата. И это огромное дело, это ставит препятствия для проникновения аморальных и прочих вещей. Тут я „за­“». Академик одобряет работу «Диссернета»!

Может быть, следует остановиться с валом публикаций Ваших защитников, которые следуют практически каждый день и аккуратно выставляются на портале «История. РФ» словно по спланированной где-то и кем-то схеме? Может быть, не надо так уж откровенно использовать свой административный ресурс, переводя дискуссию в политическую плоскость и выходя за все рамки приличия: теперь уже «патриотическая лингвистика» подключается к делу? Всё это очень напоминает советские времена, когда партийная номенклатура включала все свои административные рычаги по управлению наукой, дабы получить от научного сообщества требуемое.

Повод всем нам еще раз задуматься над тем, что такое наука, какие должны быть отношения между наукой и властью. Похоже, история ничему нас не учит. В том числе и историков.

11 октября 2017

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