Беляевская премия 2017 года

БЕЛФЕСТ-2017

13 и 14 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Беляевский литературный фестиваль (БЕЛФЕСТ-2017).

13 октября в Доме писателя состоялись III Беляевские чтения, собравшие исследователей научно-популярной литературы и фантастики. Был заслушан ряд докладов, в том числе присланных заочными участниками. В ходе круглого стола, завершавшего чтения, участниками была высказана уверенность в необходимости дальнейшего расширения исследовательского поля в связи с ростом интереса читателей к научно-популярной и «твердой» научно-фантастической литературе. По итогам II и III Беляевских чтений не позднее марта 2018 года будет выпущен сборник статей и тезисов докладов.

14 октября в Доме культуры города Пушкина (Пушкинский район Санкт-Петербурга) прошла торжественная церемония вручения литературных премий «Двойная звезда», «Жемчужное зерно», «Дверь в лето», «Петраэдр», а также — Литературной премии имени А.Р.Беляева (Беляевской премии). Традиционно членами жюри Беляевской премии выступили лауреаты прошлых лет: А.Д.Балабуха (председатель), А.И.Первушин (секретарь), М.В.Алфёрова, П.Р.Амнуэль, А.М.Буровский, С.А.Жуков, С.В.Рязанцев, Л.А.Синицына, А.Б.Соколов. На церемонии присутствовали восемьдесят человек: писатели, поэты, журналисты, ученые, представители общественности и администрации города Пушкин, приглашенные гости.

ЛАУРЕАТЫ БЕЛЯЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2017 ГОДА В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года» Александр Борисович Железняков — за фундаментальный двухтомник «Космонавты мира». Сергей Борисович Попов — за книгу «Суперобъекты. Звезды размером с город» (за счет свободной номинации). В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык» Ксения Валерьевна Ефимова — за перевод книги Николя Жизана «Квантовая случайность: Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса». В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» Василий Андреевич Владимирский — за цикл статей «Механизм будущего», опубликованных в журнале «Машины и механизмы» в 2016 году. В номинации «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» Премия не была присуждена никому. В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы» Премия не была присуждена никому. В номинации «Издательству ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года» Издательство «Питер» (Санкт-Петербург) — за серию научно-популярных книг «New Science». Генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Дмитриевич Подкосов — за подготовку и издание переводных научно-популярных книг С.Вайсберга, Н.Жизана, К.Сагана, П.Шипмана и др. (за счет свободной номинации). В номинации «Журналу ― за наиболее интересную деятельность в течение года» Журнал «Юный техник» (Москва) ― за наиболее интересную деятельность в течение года и в связи с 60-летием издания. В номинации «Специальная премия жюри» Александр Юрьевич Следков за «Очерки истории водолазного дела» в семи томах — в связи с завершением многолетнего издания. В номинации «Восстановление справедливости» Рудольф Николаевич Буруковский, Марина Алексеевна Подольская за уникальную книгу «О чем поют ракушки», изданную в 2013 году. В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период» Сайт «XX2 век» (https://22century.ru) — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период.

Антон Первушин,

https://apervushin.livejournal.com/282910.html

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