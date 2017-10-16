Беляевская премия 2017 года

«Троицкий вариант» онлайн Комментариев нет 301 просм., 301 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

БЕЛФЕСТ-2017

13 и 14 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Беляевский литературный фестиваль (БЕЛФЕСТ-2017).

13 октября в Доме писателя состоялись III Беляевские чтения, собравшие исследователей научно-популярной литературы и фантастики. Был заслушан ряд докладов, в том числе присланных заочными участниками. В ходе круглого стола, завершавшего чтения, участниками была высказана уверенность в необходимости дальнейшего расширения исследовательского поля в связи с ростом интереса читателей к научно-популярной и «твердой» научно-фантастической литературе. По итогам II и III Беляевских чтений не позднее марта 2018 года будет выпущен сборник статей и тезисов докладов.

14 октября в Доме культуры города Пушкина (Пушкинский район Санкт-Петербурга) прошла торжественная церемония вручения литературных премий «Двойная звезда», «Жемчужное зерно», «Дверь в лето», «Петраэдр», а также — Литературной премии имени А.Р.Беляева (Беляевской премии). Традиционно членами жюри Беляевской премии выступили лауреаты прошлых лет: А.Д.Балабуха (председатель), А.И.Первушин (секретарь), М.В.Алфёрова, П.Р.Амнуэль, А.М.Буровский, С.А.Жуков, С.В.Рязанцев, Л.А.Синицына, А.Б.Соколов. На церемонии присутствовали восемьдесят человек: писатели, поэты, журналисты, ученые, представители общественности и администрации города Пушкин, приглашенные гости.

Начало церемонии Беляевской премии Председатель жюри Беляевской премии Андрей Балабуха Представление членов жюри Секретарь жюри Антон Первушин Лауреат Беляевской премии Александр Следков  Лауреат Беляевской премии Василий Владимирский Представитель издательства Питер Представитель издательства Альпина Нон-фикшн Представитель лауреата Сергея Попова Лауреат Беляевской премии Александр Железняков Завершение церемонии Участники БелФеста-2017

ЛАУРЕАТЫ БЕЛЯЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2017 ГОДА

В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»

Книга - Железняков Том 1-1Книга - Железняков Том 2-1

Александр Борисович Железняков — за фундаментальный двухтомник «Космонавты мира».

Книга - Попов - Суперобъекты

Сергей Борисович Попов — за книгу «Суперобъекты. Звезды размером с город» (за счет свободной номинации).

В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»

Перевод - Жизан - Квантовая случайность

Ксения Валерьевна Ефимова — за перевод книги Николя Жизана «Квантовая случайность: Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса».

В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»

Владимирский - Машины и Механизмы 2016 01-2  Владимирский - Машины и Механизмы 2016 03-2  Владимирский - Машины и Механизмы 2016 04-2

Василий Андреевич Владимирский — за цикл статей «Механизм будущего», опубликованных в журнале «Машины и механизмы» в 2016 году.

В номинации «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»

Премия не была присуждена никому.

В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы»

Премия не была присуждена никому.

В номинации «Издательству ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»

Питер - История всего Питер - Бог и мультивселенная Питер - Вечность Питер - Закон джунглей

Издательство «Питер» (Санкт-Петербург) — за серию научно-популярных книг «New Science».

Альпина - Объясняя мир Альпина - Голубая точка Альпина - Захватчики Альпина - Как мы делаем это Альпина - Красота физики Альпина - Миллиарды и миллиарды Альпина - Мозг Леонардо

Генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Дмитриевич Подкосов — за подготовку и издание переводных научно-популярных книг С.Вайсберга, Н.Жизана, К.Сагана, П.Шипмана и др. (за счет свободной номинации).

В номинации «Журналу ― за наиболее интересную деятельность в течение года»

Юный техник 2016 01 Юный техник 2016 02

Журнал «Юный техник» (Москва) ― за наиболее интересную деятельность в течение года и в связи с 60-летием издания.

В номинации «Специальная премия жюри»

Следков - Очерки водолазного дела 1 Следков - Очерки водолазного дела 2-2 Следков - Очерки водолазного дела 3-1 Следков - Очерки водолазного дела 3-3

Александр Юрьевич Следков за «Очерки истории водолазного дела» в семи томах — в связи с завершением многолетнего издания.

В номинации «Восстановление справедливости»

Буруковский - О чем поют ракушки 1977 Буруковский - О чем поют ракушки 2013

Рудольф Николаевич Буруковский, Марина Алексеевна Подольская за уникальную книгу «О чем поют ракушки», изданную в 2013 году.

В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»

Сайт - XXII век

Сайт «XX2 век» (https://22century.ru) — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период.

Антон Первушин
https://apervushin.livejournal.com/282910.html

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 