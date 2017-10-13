Заявление членов Экспертного совета ВАК по истории при Минобрнауки

В связи с дискуссией в средствах массовой информации, возникшей вокруг заключения Экспертного совета ВАК по истории относительно диссертации В.Р. Мединского, члены Экспертного совета хотели бы обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) Часто звучащее заявление о якобы имеющихся двух положительных заключениях (диссертационных советов при МГУ им. М.В. Ломоносова и при Белгородском государственном университете) на диссертацию В.Р. Мединского не соответствует действительности.

Во-первых, диссертация В.Р. Мединского так и не поступила и не была рассмотрена в диссертационном совете Д 501.001.72 при историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, а 7 февраля 2017 г. этот диссовет принял решение отказаться от рассмотрения дела о лишении В.Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук, что и послужило в дальнейшем для ВАК основанием передать это дело на новое рассмотрение в диссертационный совет Д 212.015.11 при Белгородском государственном университете. Таким образом, никакого положительного заключения по диссертации диссертационный совет из МГУ не принимал.

Во-вторых, диссертационный совет в Белгородском университете, хотя и предоставил в ВАК свое заключение, но также НЕ РАССМАТРИВАЛ ПО СУЩЕСТВУ диссертацию В.Р. Мединского (а только текст заявления о лишении ученой степени доктора наук).

Поэтому такое рассмотрение диссертации по существу в итоге пришлось сделать Экспертному совету ВАК по истории. При этом Экспертный совет ВАК по истории действует полностью в рамках своих компетенций, так как является высшим экспертным органом по этой специальности в Российской Федерации и имеет право как соглашаться, так и не соглашаться с решением или мнением любого диссертационного совета.

2) В выступлениях в поддержку диссертации В.Р. Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации. При этом утверждение о наличии элементов плагиата никогда не являлось главной претензией к автору ни со стороны заявителей В. Н. Козлякова, К. Ю. Ерусалимского и И. Ф. Бабицкого, ни со стороны членов Экспертного совета ВАК.

3) Всем членам Экспертного совета еще свыше года назад был передан для ознакомления текст диссертации В.Р. Мединского, и они имели полную возможность составить собственное представление о качестве этого текста и оценить справедливость заключения, подготовленного специалистами по теме диссертации. На заседании экспертного совета 2 октября 2017 г. состоялось обсуждение этого заключения, которое было одобрено 17 голосами «за» при трех голосах «против» и одном воздержавшемся, однако никто из коллег, в итоге проголосовавших против принятия рекомендации лишить В.Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук, не высказывался в пользу того, что диссертация соответствует требованиям ВАК.

На том же заседании определенные вопросы были заданы и приглашенным туда представителям стороны, подавшей заявление о лишении ученой степени, а также пришедшим на заседание представителям В.Р. Мединского. При этом члены Экспертного совета были готовы задавать вопросы по сути работы ее автору, В.Р. Мединскому, однако в силу его отсутствия на заседании эти вопросы с очевидностью не могли быть заданы людям, которые не являются авторами текста диссертации и не несут ответственности за ее содержание.

4) Само по себе общее направление исследований, затронутое в диссертации, хорошо известно в исторической науке, и его актуальность и значимость никогда не подвергались сомнению. Однако суть выводов Экспертного совета в том, что отрицательно оценивается КАЧЕСТВО проделанной В.Р. Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников.

5) Звучащие в средствах массовой информации обвинения в «травле» В.Р. Мединского не имеют под собой оснований, поскольку заключение Экспертного совета ВАК не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность В.Р. Мединского на занимаемых им постах. Однако члены Экспертного совета ВАК по истории, действуя в рамках нормативных актов, утвержденных Министерством образования и науки РФ, обязаны выносить свое суждение исходя из высоких научных требований. К этому же нас призывает и наша профессиональная этика, и желание сохранить престиж исторической науки. Попытки же придать процессу экспертизы диссертации В. Р. Мединского политическую или идеологическую окраску сознательно вводят общественность в заблуждение, они используются для того, чтобы отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий.

Таким образом, рекомендация Экспертного совета лишить В.Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его «видением истории» или с его «патриотической позицией». Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением.

Члены Экспертного совета ВАК по истории

д.и.н., профессор кафедры истории России XIX – начала XX в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.Ю. Андреев

член-корреспондент РАН, д.и.н., профессор, заместитель директора Института Африки РАН, профессор Д.М. Бондаренко

д.и.н., профессор Школы исторических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» О.В. Будницкий

д.и.н., заведующий отделом палеолита Института истории материальной культуры РАН С.А. Васильев

д.и.н., ведущий научный сотрудник Института археологии РАН С.Ю. Внуков

д.и.н., профессор кафедры отечественной истории Вологодского государственного педагогического университета Т.М. Димони

д.и.н., профессор кафедры истории России до начала XIX в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.А. Горский, заместитель председателя Экспертного совета ВАК по истории

д.и.н., главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве Российской Федерации В.Г. Кикнадзе

д.и.н., декан историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета И.К. Кирьянов

д.и.н., профессор, зав.кафедрой истории России Северо-Кавказского федерального университета М.Е. Колесникова

д.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН В.В. Кондрашин

д.и.н., профессор кафедры истории России средневековья и нового времени Историко-архивного института РГГУ И.В. Курукин

к.и.н., доцент Школы исторических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Е.С. Марей, секретарь Экспертного совета ВАК по истории

д.и.н., профессор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина О.С. Поршнева

д.и.н., ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН В.В. Рогинский

д.и.н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН В.В. Трепавлов

д.и.н., профессор, главный научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН А.В. Чернецов

д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН И.А. Хормач

д.и.н., главный научный сотрудник, Института славяноведения РАН А.Л. Шемякин

д.и.н., главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН В.А. Шнирельман

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожее

Связанные статьи