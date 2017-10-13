В Президиуме РАН распределили полномочия

10 октября 2017 года в Академии наук состоялось второе заседание нового состава Президиума РАН. Глава РАН Александр Сергеев представил распределение обязанностей между членами академического ареопага (*.pdf). Затем глава ФАНО Михаил Котюков представил членам Президиума РАН своих коллег по агентству и рассказал об их должностных обязанностях.

Президент РАН затем рассказал о том, на чем Академия наук сосредоточит свои усилия в ближайшее время: на поднятии правового статуса РАН и разработке конкретных проектов в рамках Стратегии научно-технологического развития России. Вице-президент РАН Алексей Хохлов рассказал о том, что предстоит предпринять для изменения правового статуса Академии наук.

Затем академик Валерий Рубаков как глава ведомственной комиссии ФАНО по оценке по оценке и мониторингу результативности деятельности научных организаций сделал доклад, вызвавший напряженную дискуссию. Валерий Анатольевич рассказал о том, как проходит работа над внеплановой оценкой академических организаций, подведомственных ФАНО.

На заседании обсуждался вопрос, успеют ли экспертные советы в отделениях РАН представить свои экспертные заключения и рекомендации по каждому из институтов, чтобы закончить оценку уже в этом году. Главным итогом этой работы будет разделение всех академических организаций на три категории: первая – лидеры, вторая – «крепкие середняки», третья – отстающие.

Академик Алексей Хохлов попросил коллег из всех отделений представить рекомендации по всем организациям РАН в самое ближайшее время. Алексей Ремович при этом отметил, что отделениям нужно проявить объективность и оценить всех по «гамбургскому счету», иначе, если все институты будут зачислены в лидеры и «середняки» (а такая тенденция есть), то никакой роли экспертная оценка РАН для ФАНО играть не будет.

«Даю слово, что с институтами, которые попадут в третью категорию, никакого автоматического решения не будет. Мы действительно сядем и посмотрим, как можно ситуацию с этими институтами выправить», – подчеркнул, в свою очередь, президент РАН. Он призвал коллег покончить с тактикой осажденной крепости, что «мы все в первой категории». Сергеев считает, что эта тактика сейчас неконструктивна. Более того, отсутствие объективной оценки организаций РАН может привести к тому, что «с большой вероятностью нам откажут в получении средств», предусмотренных указом Президента РФ.

На заседании Президиума также встал вопрос о социальной несправедливости в оплате равного труда научных сотрудников, работающих в разных регионах России, а также о том, что из майских указов президента РФ почему-то выпало повышение оплаты инженерных работников, которые очень важны для научных институтов РАН. Региональная и профессиональная диспропорция в оплате может вызвать ненужное в предвыборный год социальное напряжение.

Фрагменты заседания Президиума

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