ТрВ №20 (239) за 2017 г.: Нобелевская гравитация

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 239 от 10 октября 2017 года в PDF

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Анонс номера

Митинги — на пользу науке

Евгений Онищенко о том, как ученым удалось добиться увеличения финансирования, — стр. 2

«Если бы директором был я...»

Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина и Борис Штерн о наших первых шагах в светлой России будущего — стр. 3

«Всё дело в крыльях!»

Репортаж Юлии Черной с XV съезда Русского энтомологического общества — стр. 4

Ракушки в качестве денег

Где до сих пор в ходу каури? История и практика — стр. 6–7

Парадоксы научпопа и научной фантастики

Александр Сергеев и Антон Первушин о том, что влияло и влияет на массовое сознание у нас и за рубежом, — стр. 14

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