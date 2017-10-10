ТрВ №20 (239) за 2017 г.: Нобелевская гравитация
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 239 от 10 октября 2017 года в PDF
Анонс номера
Митинги — на пользу науке
Евгений Онищенко о том, как ученым удалось добиться увеличения финансирования, — стр. 2
«Если бы директором был я...»
Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина и Борис Штерн о наших первых шагах в светлой России будущего — стр. 3
«Всё дело в крыльях!»
Репортаж Юлии Черной с XV съезда Русского энтомологического общества — стр. 4
Ракушки в качестве денег
Где до сих пор в ходу каури? История и практика — стр. 6–7
Парадоксы научпопа и научной фантастики
Александр Сергеев и Антон Первушин о том, что влияло и влияет на массовое сознание у нас и за рубежом, — стр. 14
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Метки: #239, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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