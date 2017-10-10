О лечении рака наглядно

Интерактивный сайт для сравнения эффективности методов лечения рака

Услышав от врача страшный диагноз — онкология, — люди первым делом обращаются к Интернету в поисках информации о самом действенном методе лечения своего заболевания. И там они попадают в самую настоящую ловушку из обмана, поверий, откровенных разводок на деньги. Чтобы помочь обычным людям отделить научно установленные факты от вымыслов, группа ученых из Великобритании и журналистов, владеющих методами визуализации данных, создала проект «Лечение рака». Работу поддержал Центр лечения мезотелиомы — юридическая организация помощи пострадавшим на асбестовых производствах.

Авторы проекта представили более ста способов лечения рака, включая медикаменты, БАДы, технологии, псевдонаучные рекомендации и знахарские рецепты.

«Мы задумали разработать всеобъемлющий и авторитетный ресурс, который поможет людям просеять огромное количество информации (и, к сожалению, дезинформации) и мнений о лечении рака и лекарственных средствах», — цитирует портал ScienceAlert представителя Центра лечения мезотелиомы Доменику Д’Оттавио (Domenica D’Ottavio).

«Это сайт о том, как не попасться на удочку мошенников, заявляющих о невероятной эффективности их средств против рака. То есть это полезно тем, например, кто услышал или увидел в Интернете (что скорее) рекламу чудо-витамина В17, он же лаэтрил, он же полусинтетический амигдалин, и решил приобрести его для себя или для своего близкого. Причем не обязательно при наличии некой онкопатологии, в рекламе ведь говорится и о мощном профилактическом действии», — так оценивает значение проекта врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

Проект размещен в свободном доступе. Он представляет собой интерактивную инфографику из ряда кругов разного цвета. Каждый кружок означает какой-то один способ лечения. Чем кружок больше, тем больше информации о способе найдено в разделе новостей Google либо в разделе научных статей Google Scholar.

Главная ценность проекта в том, что он показывает в удобном виде научные данные, недоступные большинству людей. Обычно люди заходят в поисковик, набирают «лекарство от рака» и начинают ходить по первым представленным в результатах поиска ссылкам. А там редко бывают научно доказанные результаты. Для поиска научных статей приспособлен особый раздел — Google Scholar, но пользуются им главным образом ученые, преподаватели, научные журналисты.

В верхней части инфографики расположены способы лечения рака, эффективность которых очень хорошо доказана. Чем ниже, тем сомнительнее лечебное действие метода или лекарства, вплоть до опасного воздействия на организм. Данные фильтруются по таким параметрам, как клинические испытания, их тип и объект, то есть испытали ли лечение на людях или других животных. Нажав на кружок, можно получить подробную справку о методе лечения.

Авторы проекта обращают внимание на то, что убедительные доказательства эффективности демонстрируют только 1,7% способов лечения онкологии, а 34,5% вообще лишены всяких научных обоснований. Каждое десятое лечение, основанное на БАДах, оказалось опасным для больных.

Такие методы, как иммунотерапия, терапия ингибитором ароматазы, хирургия и химиотерапия имеют под собой самые твердые доказательства эффективности лечения рака. А вот о том, что популярные БАДы, например ягоды асаи, селен, витамин C, лечат рак, надежных доказательств нет. Не доказано наукой противораковое действие марихуаны и зеленого чая.

Из инфографики видно, что опасным для человека может быть вещество, содержащееся в экстракте косточек абрикоса, — амигдалин. Есть научные данные о том, что некий больной, пытаясь вылечить рецидив рака предстательной железы амигдалином, получил отравление цианидом. «Теперь можно зайти на этот сайт, кликнуть на инфографике на Amygdalin и увидеть, что он доказательно опасен. Действительно, амигдалин (по сути — нейтрализованный глюкозой цианид) под действием ферментов и кислой среды постепенно сбрасывает глюкозные остатки и возвращается в исходное, ядовитое состояние. Особенно если принимать его вместе с другим чрезвычайно популярным „профилактическим средством” — витамином С. По которому, судя по инфографике, нет доказательств ни пользы, ни вреда. Но о сочетаниях, кстати, ничего не сказано, хотя вот с амигдалином комбинация получается в прямом смысле убойная», — говорит Водовозов.

Кстати, по мнению Алексея Водовозова, отечественный сайт «XXII век» еще два года назад разработал аналогичный проект в виде инфографики — «Альтернативная терапия рака. Во благо или во вред?». Недавно проект был обновлен, и теперь там даже больше информации, чем у разработчиков из Великобритании.

Татьяна Пичугина

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