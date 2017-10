Нобелевская неделя

Нобелевская премия по химии

была присуждена Жаку Дюбоше, Иоахиму Франку и Ричарду Хендерсону с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для исследования структуры биомолекул в различных растворах». Ранее считалось, что электронные микроскопы подходят лишь для изучения неживой материи, так как мощный электронный пучок повреждает биоматериал. Но в 1990 году Ричарду Хендерсону всё же удалось отобразить трехмерную атомарную структуру при помощи электронного микроскопа.

Иоахим Франк с 1975 по 1986 год занимался совершенствованием метода обработки изображений: нечеткие двухмерные изображения электронных микроскопов того времени подверглись тщательному анализу и обработке, в результате чего на выходе получалась трехмерная структура.

Жаку Дюбоше удалось справиться с проблемой воды в микроскопии. Жидкость испаряется в вакууме электронного микроскопа, отчего биомолекулы распадаются. В начале 1980-х Дюбоше пришла в голову идея резко остудить воду вокруг биологического образца настолько быстро, чтобы та превратилась в аморфное твердое вещество и биомолекулы сохранили свою естественную форму в вакууме.

За прошедшие годы технология производства микроскопов значительно усовершенствовалась, и желаемое разрешение атомного масштаба было достигнуто в 2013 году.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине

разделили между собой американские ученые Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг «за изучение молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы организма».

В 1984 году сотрудникам Брандейского университета (Массачусетс, США) Холлу и Розбашу вместе с Янгом из Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк) удалось выделить так называемый period, ген, связанный с контролем суточных ритмов у мух Drosophila melanogaster. Далее обнаружилось, что period кодирует белок PER, накапливающийся ночью и разрушающийся днем. Таким образом, уровни PER синхронизируются с циркадным ритмом.

Холл и Розбаш предполагали, что белок PER блокирует активность гена period. Но для этого белку понадобилось бы достичь ядра клетки, где находится генетический материал. Исследования Холла и Розбаша показали, что уровни белка PER в ядре клетки возрастают ночью, но как он туда попадает? Майклу Янгу удалось ответить на этот вопрос в 1994 году. Оказалось, существует часовой ген timeless, кодирующий необходимый для работы циркадного ритма белок TIM. В своей работе Янг показал, что TIM необходим белку PER, чтобы проникнуть в ядро клетки, заблокировать активность гена period и завершить так называемый ингибиторный цикл обратной связи.

У исследователей нашлись еще вопросы. Что отвечает за частоту колебаний белка в клетке? Янг обнаружил еще один ген, doubletime, кодирующий белок DBT, который в свою очередь регулировал накопление белка PER в клетке. Это открытие объяснило, как достигается более точная синхронизация колебаний уровней белка и суточных ритмов.

Нобелевской премии по литературе

удостоился член Королевского литературного общества Кадзуо Исигуро, британец японского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром». В своих произведениях лауреат часто обращается к теме самообмана, коллективной и индивидуальной памяти, воспоминаний о недалеком прошлом. Источниками своего вдохновения Исигуро-сэнсэй называет классические художественные фильмы, а также романы Джейн Остин, сестер Бронте, Толстого, Чехова, Джеймса Джойса, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Уильяма Фолкнера, Хемингуэя, Керуака, Нормана Мейлера. В пятидесятилетнем возрасте Исигуро написал роман-антиутопию «Не отпускай меня», затрагивающий проблему клонирования людей. В 2010 году книга была экранизирована. Ранее, в 1993 году, свет увидел фильм «Остаток дня» Джеймса Айвори по одноименной книге Исигуро.

Нобелевская премия мира

досталась Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) «за деятельность, направленную на привлечение внимания к катастрофическим для всего человечества последствиям применения ядерного оружия и за новаторские усилия по достижению запретов на применение такового вооружения».

ICAN — гуманитарная организация, созданная в 2007 году, основная цель которой — содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.

Среди поддержавших деятельность ICAN — Пан Ги Мун, Далай-лама XIV, актер и режиссер Мартин Шин, а также нобелевские лауреаты Джоди Уильямс и Десмонд Туту. «Не верьте правительствам, которые говорят, что у них не получится отказаться от ядерного оружия. То же самое они говорили и о противопехотных минах», — выражает оптимизм Джоди Уильямс, лауреат Нобелевской премии мира за 1997 год.

* * *

Премию Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля получил Ричард Талер из Чикагского университета «за вклад в изучение поведенческой экономики».

Глеб Позднев,

по материалам www.nobelprize.org

