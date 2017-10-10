В 1758 году Линней назвал этого моллюска Cypraea moneta, потом его называли Cypraea numisma, потом, после выделения нескольких новых родов из рода Cypraea, — Monetaria mercatorium и еще много как, а современная таксономия знает вид Monetaria moneta с несколькими подвидами (фотографии некоторых приведены на рис. 3). Эти торгово-денежные названия связаны с тем, что раковины M. moneta и близкого вида Monetaria annulus (рис. 4) использовались во многих частях света в качестве денег. Все они известны под названием каури; это слово происходит из языка хинди (कौड़ी, kaurī).



1. Рисунок раковин каури из Index Testarum Conchyliorum Никколо Гвалтьери (1742)



Многие представители семейства Cypraeidae, к которому относится род Monetaria, крупнее и ярче M. moneta (см. замечательную галерею [1]), но каури берут массовостью. M. moneta живут на побережьях Индийского и южной части Тихого океанов, между камнями и в приливных лужах; питаются водорослями и мертвыми кораллами (рис. 2).





3. А: M. moneta icterina (Lamarck, 1810), Восточная Африка [2].

B: M. moneta barthelemyi (Bernardi, 1861), Индийский океан [2].

C: M. moneta rhomboides (Schielder and Scielder, 1933), Западная Австралия и Новая Каледония [2].

D: M. moneta harrisi (Iredale, 1939), Юго-Западное побережье Тихого океана [2]





4. A: M. annulus annulus (Linnaeus, 1758), 1–5 см [2]. B: M. annulus annulus noumeensis (Marie, 1869), 1–5 см [2]



Впервые использовать каури в качестве денег начали в Китае 3500 лет назад, во времена династии Шань (ок. 1766–1154 годы до н. э.). Потом появились копии раковин, сделанные из кости, перламутра, известняка, песчаника и нефрита, а потом из бронзы — это были первые китайские монеты (рис. 6). Китайский иероглиф 貝 (пэй), означающий «деньги», происходит от изображения раковины каури (рис. 5).

Первые бронзовые имитации каури не имели надписей. Так называемые муравьиные носы, бронзовые деньги с надписями, внешне напоминавшие муравья спереди (рис. 7), чеканили в царстве Чу в эпоху воюющих государств (V–III века до н. э.). При этом в некоторых провинциях раковины каури оставались в обороте. В XIII веке Марко Поло писал о провинции Юньнань: «Вместо денег у них в ходу белые морские раковины, те самые, что вешают собакам на шею. Восемьдесят таких раковин равняются одному серебряному сайе или двум венецианским грошам» [5]; каури сохранились там в денежном обращении вплоть до конца XIX века.



7. «Муравьиные носы» — бронзовые подражания каури с надписями. Царство Чу, эпоха воюющих государств, V–III века до н. э. [3]



Из Китая традиция использования каури в качестве денег распространилась в Индию и Индонезию. Как деньги или украшения раковины каури проникали на север — на Алтай и Урал, в Монголию, Забайкалье и Поволжье, — а также в восточно-славянские земли, где они (под названием ужовки, жерновки или змеиные головки) также использовались в качестве денег в так называемый безмонетный период XII–XIV веков.

Массовое производство каури было налажено на Мальдивских островах; его описывал арабский ученый аль-Бируни в XI веке: «Вад — вид раковин, которые собирают зинджи (негры. — М. Г.) на своих островах во время отлива. Они складывают их в ямы, засыпают их и оставляют, пока улитки не умирают и их мясо не разлагается. То же делают и жители Дйбаджата (Цейлон. — М. Г.) , применяя для ловли этих раковин ветви кокосовых пальм. Они втыкают ветви в дно моря, и во время прилива раковины застревают в них; когда же при отливе вода спадает, они собирают раковины и затем делают то же, что и зинджи. Дйбаджат — это две группы островов. Те острова, откуда привозят пальмовое волокно, свитое для корабельных снастей, называются по их имени Касара, а те, с которых привозят раковины вад, называются Кура (Мальдивы. — М. Г.). Индийцы у себя в стране пользуются ими в сделках вместо мелких денег и играют на них в азартные игры, как играют в кости и фишки» [7]. В память об этом раковины каури изображены на современных мальдивских бумажных деньгах (рис. 9).





9. Мальдивские острова, 5 руфий образца 1983 года



Европейцы привозили каури в Северную Америку, а арабы — в Западную Африку. В Гвинейском заливе M. moneta не живут, однако там каури стали важной денежной единицей с развитием торговли в XVI веке; в Гане (британская колония Золотой Берег) они использовались как деньги вплоть до начала ХХ века. Курс каури относительно европейских денег сильно зависел от географии. В королевстве Конго до середины XVII века за двести раковин нзимбу можно было купить курицу; за триста — мотыгу; за две тысячи — козу; за двадцать тысяч — рабыню; и за тридцать — раба; впрочем, тут речь идет не о привозных раковинах, а о собранных на острове Луанда (нынешняя Ангола). На гвинейском побережье стоимость раба возрастала от 6370 каури в 1520 году до 31 000 в 1718-м, 50 000 в 1725-м и 80 000 в 1767-м [6]. В Индии в середине XIX века тысячу каури давали за три английских пенса, в то время как в Западной Африке тысяча каури стоила уже один шиллинг три пенса — в пять раз дороже. Еще дороже становились раковины по мере продвижения вглубь африканского континента. Разница курсов делала торговлю раковинами весьма выгодной, и, например, в 1868– 1870 годы через порт Лагос гамбургской фирмой Годефруа было завезено 8600 тонн каури (в это время на Цейлоне тонна каури стоила 70 фунтов стерлингов) [8].

В XX веке роль каури как денег повсеместно сошла на нет, только в Папуа — Новой Гвинее раковины по-прежнему являются законным платежным средством и их можно обменять на местную валюту кина («каури» на языке куануа). Однако память о каури сохранилась в монетном деле западноафриканских стран.

Название валюты Ганы с 1965 года, седи, происходит от слова со значением «каури» в языке акан, национального большинства страны; в разное время раковины каури были изображены на монетах в 1, 20 и 200 седи (рис. 11). Неподалеку, в бывшей французской колонии Гвинее, монеты в 50 каури были отчеканены в 1971 году (рис. 12) и введены в обращение в ходе третьей гвинейской денежной реформы 1972 года, а выведены — в ходе пятой реформы в январе 1986 года. А одна из компаний ЮАР выпускает золотые и серебряный слитки в форме раковин каури (рис. 13).



12. Гвинея, 50 каури (1971)



Ну и, конечно, раковины каури, как и монеты, традиционно используются в женских украшениях.

Не только каури использовали в качестве денег. На южных островах Тихого океана в ходу были раковины оливы Oliva carneola (рис. 18); на Соломоновых островах их принимали в таком качестве до конца XIX века; индейцы Южной Калифорнии использовали Olivella biplicata (рис. 19), массовое производство которых располагалось в районе будущей Санта-Барбары; на севере, от Тихого океана до Великих равнин и центральной Канады, и на юге до Калифорнии в ход шли раковины денталиум (рис. 20), связки которых оценивались не по количеству раковин, а по общей длине. Кроме того, многие индейские племена в качестве денег использовали кружки, вырезанные из раковин различных двустворчатых моллюсков, а жители Бенгелы в португальской Западной Африке — срезы больших наземных улиток ахатин.

М. Г.

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