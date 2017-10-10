Про деньги

Каури

Страницы истории Комментариев нет 183 просм., 183 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

В 1758 году Линней назвал этого моллюска Cypraea moneta, потом его называли Cypraea numisma, потом, после выделения нескольких новых родов из рода Cypraea, Monetaria mercatorium и еще много как, а современная таксономия знает вид Monetaria moneta с несколькими подвидами (фотографии некоторых приведены на рис. 3). Эти торгово-денежные названия связаны с тем, что раковины M. moneta и близкого вида Monetaria annulus (рис. 4) использовались во многих частях света в качестве денег. Все они известны под названием каури; это слово происходит из языка хинди (कौड़ी, kaurī).

1. Рисунок раковин каури из Index Testarum Conchyliorum Никколо Гвалтьери (1742)

Многие представители семейства Cypraeidae, к которому относится род Monetaria, крупнее и ярче M. moneta (см. замечательную галерею [1]), но каури берут массовостью. M. moneta живут на побережьях Индийского и южной части Тихого океанов, между камнями и в приливных лужах; питаются водорослями и мертвыми кораллами (рис. 2).

2. Monetaria moneta (Linnaeus, 1758), 1,0–4,5 см («Википедия»)

2. Monetaria moneta (Linnaeus, 1758), 1,0–4,5 см («Википедия»)

3. А: M. moneta icterina (Lamarck, 1810), Восточная Африка [2].
B: M. moneta barthelemyi (Bernardi, 1861), Индийский океан [2].
C: M. moneta rhomboides (Schielder and Scielder, 1933), Западная Австралия и Новая Каледония [2].
D: M. moneta harrisi (Iredale, 1939), Юго-Западное побережье Тихого океана [2]

4. A: M. annulus annulus (Linnaeus, 1758), 1–5 см [2]. B: M. annulus annulus noumeensis (Marie, 1869), 1–5 см [2]

Впервые использовать каури в качестве денег начали в Китае 3500 лет назад, во времена династии Шань (ок. 1766–1154 годы до н. э.). Потом появились копии раковин, сделанные из кости, перламутра, известняка, песчаника и нефрита, а потом из бронзы — это были первые китайские монеты (рис. 6). Китайский иероглиф 貝 (пэй), означающий «деньги», происходит от изображения раковины каури (рис. 5).

5. Эволюция иероглифа пей(«деньги») в китайской письменности за 3200 лет («Википедия»)

5. Эволюция иероглифа пэй («деньги») в китайской письменности за 3200 лет («Википедия»)

6А. Имитация каури из кости, династия Чжоу, 1046–771 годы до н. э. [3]

6А. Имитация каури из кости, династия Чжоу, 1046–771 годы до н. э. [3]

6В. Имитация каури из песчаника с остатками краски, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6В. Имитация каури из песчаника с остатками краски, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6С. Имитация каури из мрамора, 28 × 22 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6С. Имитация каури из мрамора, 28 × 22 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6D. Две имитации каури из нефрита, 32 × 18 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6D. Две имитации каури из нефрита, 32 × 18 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6E. Имитация каури из нефрита, 20 × 15 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6E. Имитация каури из нефрита, 20 × 15 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6F. Имитация каури из зеленого нефрита [4]

6F. Имитация каури из зеленого нефрита [4]

6G. Имитация каури из перламутра, 43 × 35 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6G. Имитация каури из перламутра, 43 × 35 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6H. Имитация каури из бронзы, 20 × 17 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

6H. Имитация каури из бронзы, 20 × 17 мм, периоды Шан и Чжоу, ок. 1400–900 годы до н. э. [3]

Первые бронзовые имитации каури не имели надписей. Так называемые муравьиные носы, бронзовые деньги с надписями, внешне напоминавшие муравья спереди (рис. 7), чеканили в царстве Чу в эпоху воюющих государств (V–III века до н. э.). При этом в некоторых провинциях раковины каури оставались в обороте. В XIII веке Марко Поло писал о провинции Юньнань: «Вместо денег у них в ходу белые морские раковины, те самые, что вешают собакам на шею. Восемьдесят таких раковин равняются одному серебряному сайе или двум венецианским грошам» [5]; каури сохранились там в денежном обращении вплоть до конца XIX века.

7. «Муравьиные носы» — бронзовые подражания каури с надписями. Царство Чу, эпоха воюющих государств, V–III века до н. э. [3]

8. Форма для отливки «муравьиных носов» в Шанхайском музее («Википедия», фото 猫猫的日记本)

8. Форма для отливки «муравьиных носов» в Шанхайском музее («Википедия», фото 猫猫的日记本)

Из Китая традиция использования каури в качестве денег распространилась в Индию и Индонезию. Как деньги или украшения раковины каури проникали на север — на Алтай и Урал, в Монголию, Забайкалье и Поволжье, — а также в восточно-славянские земли, где они (под названием ужовки, жерновки или змеиные головки) также использовались в качестве денег в так называемый безмонетный период XII–XIV веков.

Массовое производство каури было налажено на Мальдивских островах; его описывал арабский ученый аль-Бируни в XI веке: «Вад — вид раковин, которые собирают зинджи (негры. — М. Г.) на своих островах во время отлива. Они складывают их в ямы, засыпают их и оставляют, пока улитки не умирают и их мясо не разлагается. То же делают и жители Дйбаджата (Цейлон. — М. Г.) , применяя для ловли этих раковин ветви кокосовых пальм. Они втыкают ветви в дно моря, и во время прилива раковины застревают в них; когда же при отливе вода спадает, они собирают раковины и затем делают то же, что и зинджи. Дйбаджат — это две группы островов. Те острова, откуда привозят пальмовое волокно, свитое для корабельных снастей, называются по их имени Касара, а те, с которых привозят раковины вад, называются Кура (Мальдивы. — М. Г.). Индийцы у себя в стране пользуются ими в сделках вместо мелких денег и играют на них в азартные игры, как играют в кости и фишки» [7]. В память об этом раковины каури изображены на современных мальдивских бумажных деньгах (рис. 9).

9. Мальдивские острова, 5 руфий образца 1983 года

Европейцы привозили каури в Северную Америку, а арабы — в Западную Африку. В Гвинейском заливе M. moneta не живут, однако там каури стали важной денежной единицей с развитием торговли в XVI веке; в Гане (британская колония Золотой Берег) они использовались как деньги вплоть до начала ХХ века. Курс каури относительно европейских денег сильно зависел от географии. В королевстве Конго до середины XVII века за двести раковин нзимбу можно было купить курицу; за триста — мотыгу; за две тысячи — козу; за двадцать тысяч — рабыню; и за тридцать — раба; впрочем, тут речь идет не о привозных раковинах, а о собранных на острове Луанда (нынешняя Ангола). На гвинейском побережье стоимость раба возрастала от 6370 каури в 1520 году до 31 000 в 1718-м, 50 000 в 1725-м и 80 000 в 1767-м [6]. В Индии в середине XIX века тысячу каури давали за три английских пенса, в то время как в Западной Африке тысяча каури стоила уже один шиллинг три пенса — в пять раз дороже. Еще дороже становились раковины по мере продвижения вглубь африканского континента. Разница курсов делала торговлю раковинами весьма выгодной, и, например, в 1868– 1870 годы через порт Лагос гамбургской фирмой Годефруа было завезено 8600 тонн каури (в это время на Цейлоне тонна каури стоила 70 фунтов стерлингов) [8].

10. Арабский торговец с деньгами-каури, гравюра 1845 года

10. Арабский торговец с деньгами-каури, гравюра 1845 года

В XX веке роль каури как денег повсеместно сошла на нет, только в Папуа — Новой Гвинее раковины по-прежнему являются законным платежным средством и их можно обменять на местную валюту кина («каури» на языке куануа). Однако память о каури сохранилась в монетном деле западноафриканских стран.

Название валюты Ганы с 1965 года, седи, происходит от слова со значением «каури» в языке акан, национального большинства страны; в разное время раковины каури были изображены на монетах в 1, 20 и 200 седи (рис. 11). Неподалеку, в бывшей французской колонии Гвинее, монеты в 50 каури были отчеканены в 1971 году (рис. 12) и введены в обращение в ходе третьей гвинейской денежной реформы 1972 года, а выведены — в ходе пятой реформы в январе 1986 года. А одна из компаний ЮАР выпускает золотые и серебряный слитки в форме раковин каури (рис. 13).

11. Гана, 1 седи (1979) (en.numista.com)
12. Гвинея, 50 каури (1971)

13. ЮАР, современный слиток золота в форме раковины каури

13. ЮАР, современный слиток золота в форме раковины каури

Ну и, конечно, раковины каури, как и монеты, традиционно используются в женских украшениях.

14. Кумандинское женское нагрудное украшение, вес ~400 г. Привезено с Алтая (р. Бия) в Томский краевой музей в 1914 году. В это время каури еще использовались на Алтае в качестве денег [9]

14. Кумандинское женское нагрудное украшение, вес ~400 г. Привезено с Алтая (р. Бия) в Томский краевой музей в 1914 году. В это время каури еще использовались на Алтае в качестве денег [9]


15. Шейное украшение чувашской девушки XIX века из каури (хурт пуççи, «голова червя»), бус и монет (судя по размеру и инициалам монетных мастеров — десятикопеечные монеты Александра II, серебро 750-й пробы, 1859–1866) («Википедия», Геннадий Иванов)

15. Шейное украшение чувашской девушки XIX века из каури (хурт пуççи, «голова червя»), бус и монет (судя по размеру и инициалам монетных мастеров — десятикопеечные монеты Александра II, серебро 750-й пробы, 1859–1866) («Википедия», Геннадий Иванов)


16. Татарское женское нагрудное украшение из каури (корт-баши, «головка змеи»), бус и монет (советские десятикопеечные монеты образца 1935–1957 годов) [6]

16. Татарское женское нагрудное украшение из каури (корт-баши, «головка змеи»), бус и монет (советские десятикопеечные монеты образца 1935–1957 годов) [6]


17. Современное индийское украшение из каури и серебряных монет колониального периода (судя по размеру и видимым деталям рисунка — рупии Эдварда VII, Георга V, Георга VI) (India Arts LLC)

17. Современное индийское украшение из каури и серебряных монет колониального периода (судя по размеру и видимым деталям рисунка — рупии Эдварда VII, Георга V, Георга VI) (India Arts LLC)



20. Antalis (Dentalium) pretiosum (Sowerby, 1860), Британская Колумбия (carnegiemnh.org)

20. Antalis (Dentalium) pretiosum (Sowerby, 1860), Британская Колумбия (carnegiemnh.org)

Не только каури использовали в качестве денег. На южных островах Тихого океана в ходу были раковины оливы Oliva carneola (рис. 18); на Соломоновых островах их принимали в таком качестве до конца XIX века; индейцы Южной Калифорнии использовали Olivella biplicata (рис. 19), массовое производство которых располагалось в районе будущей Санта-Барбары; на севере, от Тихого океана до Великих равнин и центральной Канады, и на юге до Калифорнии в ход шли раковины денталиум (рис. 20), связки которых оценивались не по количеству раковин, а по общей длине. Кроме того, многие индейские племена в качестве денег использовали кружки, вырезанные из раковин различных двустворчатых моллюсков, а жители Бенгелы в португальской Западной Африке — срезы больших наземных улиток ахатин.

М. Г.

1. gastropods.com/Taxon_pages/TN_Family_CYPRAEIDAE.shtml#CYPRAEIDAECYPRAEINAECYPRAEINI

2. Сайт gastropods.com

3. anythinganywhere.com/commerce/coins/coinpics/chin-fd2.htm

4. cointalk.com/threads/jade-cowrie-of-ancient-china.297740/

5. Марко Поло. Путешествие / Перевод И. П. Минаева. Вступительная статья, комментарии и редакция перевода К. И. Купина. Л., 1940.

6. Подольская М., Буруковский Р. Заморские ракушки на старинных нарядах // Наш дом — Татарстан, 2010, № 3 (011).

7. Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия) / Перевод А. М. Беленицкого. М.: АН СССР, 1963.

8. coins.moost.ru/gh/cowry.php

9. tv2.today/TV2Old/Rakushka-za-kotoruyu-davali-byka

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , , , , , , , , ,

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 