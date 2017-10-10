Головокружение от успехов

Уважаемая редакция!

Последние недели дали мне пищу для грустных размышлений, размышлений о том, что ученые как социальная группа не просто страдают от тех же пороков, что и широкие народные массы, но более прочих склонны к такому страшному греху, как гордыня. Считать себя самыми умными, полагать возможным заносчиво поучать всех вокруг, включая лучших людей нашей страны, — увы, для нашего брата это обычное дело.

Всё это очень ярко проявилось в нашем, коллеги, поведении после выборов президента РАН. Выборы прошли в честной и конкурентной среде, стали соревнованием множества достойных кандидатов. И пусть из-за косности и консерватизма академиков победил не самый оптимальный кандидат, власть приняла его. Мало того, что приняла, — отнеслась с почетом и уважением, прямо-таки обласкала.

На следующий же день после избрания Александра Сергеева президентом РАН Владимир Владимирович Путин нашел в своем напряженнейшем графике окно для встречи с ним, поговорил и вручил подписанный указ о его назначении! Тут же Александр Михайлович был представлен членам правительства России.

Еще вчера едва ли не опальная Академия оказалась согрета лучами административного солнца. Кто теперь вспоминает, что менее года назад бывший руководитель РАН был отчитан как мальчишка на заседании Совета по науке и образованию из-за проникших в состав РАН вопреки указанию президента России чиновников?! Или о том, что в марте этого года выборы президента РАН были сорваны…

Как в такой ситуации должны вести себя здравомыслящие и ответственные люди? Правильно, с благодарностью и смирением. Надо отдать должное новому президенту Академии, так он и вел себя, будучи допущенным к национальному лидеру. Но не таковы массы ученых, ох, совсем не таковы!

Словно неразумные дети, они восприняли отсутствие порки как знак, что можно проказничать дальше. Впали в безмерную гордыню, вообразив себя каинами и манфредами. И тут же с удвоенной силой принялись подрывать корни дуба, плодами которого кормятся, — нападать на правительство иными словами. Ну, если пока не на всё правительство целиком, то на отдельных его членов.

Причем речь идет не о записных критиках власти, нет, всё гораздо хуже: нападки осуществляются от лица легализованной и организованной группы товарищей. А именно: от лица экспертного совета ВАК по истории. Этот совет в начале октября высказался в пользу лишения министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук.

Заседающие в совете господа решили, видите ли, что диссертация министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» не является научной работой. И методология им не нравится, потому что Владимир Ростиславович при рассмотрении и оценке исторических событий ставит во главу угла соответствие национальным интересам России (мол, такой подход не является научным). А ведь такой и только такой подход должен исповедовать каждый добропорядочный и законопослушный гражданин России, не только министр. И фактические ошибки в его диссертации находят… Как будто не ошибались самые великие умы!

Нет, коллеги, всё это откровенный подкоп, подкоп под наши устои. И обратите внимание: нападают не на какого-то откровенного ретрограда, нападают на вполне себе не чуждого либерализму министра. Ведь именно он, Владимир Ростиславович, стоит на страже свободы творческого выражения, защищая фильм «Матильда» от околорелигиозных мракобесов, отдельных миловидных депутатов Думы и даже руководителя Чеченской республики. Докатились!

В свое время один великий государственный деятель охарактеризовал такого рода безрассудное поведение словами «головокружение от успехов». Не доводит подобное до добра. С диссертациями, знаете ли, далеко можно зайти, очень далеко, дорогие коллеги, если хорошо покопаться. Одним министром не ограничится. И, поверьте, ходить туда не стоит!

Люди религиозные говорят иногда, что гордыня — один из худших грехов, поскольку именно из-за гордыни восстал Сатана. Есть в этом своя правда. Нужно, коллеги, твердо знать свое место и не кусать руку дающего. Тогда всё будет хорошо, и будем мы получать пряники, а не удары кнута.

Ваш Иван Экономов

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