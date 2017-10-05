Названы финалисты премии «Просветитель»
4 октября 2017 года в Геологическом музее им. Вернадского состоялось представление короткого списка премии «Просветитель». В него вошли восемь книг:
В номинации «Естественные науки»
- Варламова Дарья, Зайниев Антон, «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». М.: Альпина Паблишер, 2016;
- Дробышевский Станислав, «Достающее звено» (в двух томах). Книга первая. Обезьяна и все-все-все. М.: Corpus, 2017;
- Казанцева Ася, «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов». М.: Corpus, 2016;
- Литвак Нелли, Райгородский Андрей, «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
В номинации «Гуманитарные науки»
- Курилла Иван, «История, или Прошлое в настоящем». Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017;
- Козлова Алена, Михайлов Николай, Островская Ирина, Щербакова Ирина, «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». М.: Издательство AgeyTomesh, 2016;
- Пиперски Александр, «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского». М.: Альпина нон-фикшн, 2017;
- Скоренко Тим, «Изобретено в России. История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II». М.: Альпина нон-фикшн, 2017.
Имена двух лауреатов «Просветителя» мы узнаем 16 ноября 2017 года на торжественной церемонии вручения премии.
Видеозапись церемонии
Дмитрий Борисович Зимин объявил, что с 2018 года, скорее всего, появится новая номинация — за лучшие научно-популярные переводные издания.
Кроме того, оргкомитет премии в юбилейный для нее год решил поощрить четыре книги в рамках новой номинации «Неформат»:
- «Волшебный мир холодных морей» морского фотографа и биолога Александра Семенова (уже два тиража, вышедшие в изд-ве «Паулсен», разошлись);
- «Соловки. Лабиринт преображений» Юрия Бродского (изд-во «Новая газета», 2017);
- «Математические прогулки» (изд-во «Паулсен», с 25 интервью математиков и лингвистов, часть из которых первоначально выходила и в «Троицком варианте-Наука»);
- «Сквозь линзу времени: Понтифик — апостол мира» Наталии Зозуля (изд-во «Центр книги Рудомино», о Папе Римском Бенедикте XV, занимавшем этот пост в 1914—1922 годах).
В свою очередь, проект «Сноб» наградил годовой подпиской на свое издание япониста и культуролога Евгения Штейнера, автора книги «Манга Хокусая. Энциклопедия старой японской жизни в картинках».
Фотографии с церемонии:
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