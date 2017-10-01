Обращение Совета ОНР по поводу отказа в выдаче образовательной лицензии Европейскому университету в Санкт-Петербурге

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) выражает свое возмущение в связи с отказом Рособрнадзора в выдаче образовательной лицензии Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Этот университет известен как один из очень немногих отечественных исследовательских центров в области социальных и гуманитарных наук, получивших широкое международное признание. Научные школы, созданные почти за четверть века в стенах ЕУСПб, его преподаватели и выпускники во многом определяют интеллектуальную среду в современной России.

Действия надзорного ведомства уже вынудили ЕУСПб отменить набор студентов на следующих год, а сейчас ставят под угрозу его дальнейшую работу. При этом претензии Рособрнадзора к ЕУСПб явно неубедительны, а некоторые («отсутствует материально-техническое обеспечение для проведения занятий по направлениям «история», «антропология», «философия», «социология и искусствоведение»») лежат за пределами здравого смысла. Отказ в лицензии на столь сомнительных основаниях воспринимается нами как попытка ликвидации учебного заведения в интересах неизвестного нам заказчика.

Совет ОНР призывает Рособрнадзор в кратчайшие сроки обеспечить возможность для продолжения образовательной деятельности ЕУСПб. Разногласия с контролирующими органами не должны создавать проблем для учебного процесса и научных исследований, а тем более приводить к уничтожению университета. Европейский университет в Санкт-Петербурге – это часть нашего национального достояния, и его утрата станет невосполнимой потерей для отечественной науки, культуры и образования.

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