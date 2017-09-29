Определен новый состав Президиума РАН

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28 сентября 2017 года на Общем собрании состоялись выборы Президиума РАН. Его состав был определен несколькими списками: 1) теми, кого А.М. Сергеев предложил в вице-президенты, включая трех избранных глав региональных отделений РАН; 2) 30 членами РАН, кого А.М. Сергеев предложил по своей квоте президента; 3) теми, кого предложили тематические и региональные отделения по своим квотам.

В состав вице-президентов были предложены 11 человек:  А.В. Андриянов, Ю.Ю. Балега, В.Г. Бондур, И.М. Донник, В.В. Козлов, Н.А. Макаров, В.Н. Пармон, В.И. Сергиенко, А.Р. Хохлов, В.Н. Чарушин и В.П. Чехонин. 

В свою квоту Сергеев предложил включить всех кандидатов в президенты РАН (Красникова, Каблова, Панченко и Нигматулина). Как уже сказано выше, А.Р. Хохлов был выдвинут в вице-президенты.  Из зала, от нескольких коллег, поступило предложение включить в состав президиума и В.А. Черешнева, но глава РАН отклонил эту идею, заметив, что кандидатура Черешнева, как и Хохлова не была согласована и он не может считаться согласованным кандидатом. Голосование поэтом поводу не проводилось. В комментарии «ТрВ-Наука» во время голосования академик Черешнев выразил огорчение и недоумение по этому поводу.

До начала голосования выяснилось, что один из тех, кого экономисты предложили в состав нового президиума, был герой «Диссернета» академик Борис Порфирьев. Но так как прений по кандидатам не было, то рассказать об этом членам РАН уже было невозможно. Один из лидеров «Диссернета» физик Андрей Заякин посвятил этому академику пост в своем «Фейсбуке», где, в частности, отмечает, что «самая выдающаяся роль Порфирьева в борьбе с русской наукой — оправдательные вердикты жуликам, которые он регулярно выносит в качестве председателя Экспертного совета по отраслевой и региональной экономике». P.S. Поиски «Диссернета» обнаружили еще несколько человек, избранных в ПРАН и ранее засветившихся в «Диссеропедии». 

Борис Порфирьев - справа

Борис Порфирьев — крайний справа

В ходе интервью глава РАН Александр Сергеев потом заметил по этому поводу (после вопроса от «ТрВ-Наука»), что у них были только одни сутки на формирование списка Президиума, что в нем могут быть ошибки, и что они собираются ротировать членов ПРАН по мере необходимости. Он считает, что в будущем нужно будет ввести возможность обсуждения кандидатур будущих членов Президиума. 

Судя по комментариям членов РАН, список Президиума вызвал как позитивные, так и отрицательные эмоции. «Я ожидал увидеть более реформаторский, направленный на обновление список. Сейчас у Сергеева была возможность многое изменить, а он этого не сделал. Видимо, ему пришлось согласовывать кандидатов в администрации президента», — посетовал один из молодых членов Академии.  «Список неплохой, но непонятно, как будет структурироваться работа Президиума. Около 80 человек — это очень много», — заметил другой. «Список очень правильно сделан и сбалансирован, особенно хорошо, что включены все кандидаты в президенты РАН», — сказал третий. 

Голосование, которое должны было начаться в 15 часов, началось не раньше 16.30. Первым повезло академикам с фамилиями с «А» по «С» и членам-корреспондентам на букву «А». Остальным пришлось долго, больше двух часов, стоять в очереди в ожидании бюллетеней. Их было четыре типа: на белой (члены президиума), голубой, желтой и розовой бумаге. Члены Счетной комиссии сказали, что поломалась техника и никак не могли напечатать белые бюллетени. 

Выдача бюллетеней для голосования

Выдача бюллетеней для голосования

Президенту РАН Александру Сергееву пришлось даже обращаться к коллегам по громкой связи: «Прошу не расходиться. Нам очень нужен кворум», и его коллеги терпеливо, а иногда и не очень ждали.

Академики были недовольны задержкой при голосовании за новый Президиум

Академики были недовольны задержкой при голосовании за новый Президиум, им пришлось ждать больше двух с половиной часов. 

Больше часа, пока считали голоса, президент РАН Александр Сергеев отвечал на вопросы журналистов, рассказывая им о встрече с президентом РФ В. Путиным, на котором тот ему сообщил, что утвердил его президентом РАН, и о своем видении реформ в Академии наук.

И только после 21 часа были оглашены итоги выборов. Их зачитал председатель счетной комиссии академик Александр Лисица. Он сообщил, что списочный состав РАН — 2033 человека. Выдано 1135 бюллетеней (4 типов). В урнах для голосования обнаружено 1135 бюллетеней. Для принятия решения о том, чтобы кандидат вошел в Президиум (с учетом поправок в закон о РАН), нужно было простое большинство – 569 голосов.

Протокол №2 "Вице-президенты РАН"

Андриянов Андрей Владимирович 1081 - "за", 39 - "против"

Балега Юрий Юрьевич 1077 43

Бондур Валерий Григорьевич 1065 64

Донник Ирина Михайловна 1118 99

Козлов Валерий Васильевич 1085 35

Макаров Николай Андреевич 1076 45

Пармон Валентин Николаевич 1042 68

Сергиенко Валентин Иванович 1067 44

Хохлов Алексей Ремович 952 158

Чарушин Валерий Николаевич 1065 46

Чехонин Владимир Павлович 1034 77
Все кандидатуры, предложенные А.М. Сергеевым в качестве вице-президентов, были избраны.

* * *

Главным ученым секретарем ПРАН был избран академик Николай Кузьмич Долгушкин. Он получил 1054 голосов «за», а 69 — «против» (при проходных 569). Протокол №3 был также единогласно утвержден. 

Голосует В.Е. Фортов

Голосует В.Е. Фортов

* * *

По протоколу № 4 академиками-секретарями отделений РАН были избраны:

Глико Александр Олегович (Отделение наук о Земле) 1090 - "за", 31 - "против"

Дынкин Александр Александрович (Отделение глобальных проблем и международных отношений) 1062 57

Егоров Михаил Петрович (Отделение химии и наук о материалах) 1091 29

Кирпичников Михаил Петрович (Отделение биологических наук) 1061 59

Козлов Валерий Васильевич (Отделение математических наук) 1090 22

Лачуга Юрий Федорович (Отделение сельскохозяйственных наук) 1043 69

Смирнов Андрей Вадимович (Отделение общественных наук) 1070 40

Стародубов Владимир Иванович (Отделение медицинских наук) 1031 79

Стемпковский Александр Леонидович (Отделение нанотехнологий и информ. технологий) 1044 77

Тишков Валерий Александрович (Отделение историко-филологических наук) 1056 55

Ткачук Всеволод Арсеньевич (Отделение физиологических наук) 1077 31

Фортов Владимир Евгеньевич (Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления) 953 106
Щербаков Иван Александрович (Отделение физических наук) 1024 42

Глава ФАНО Михаил Котюков всем говорил, что в губернаторы не собирается

Глава ФАНО Михаил Котюков всем говорил, что в губернаторы не собирается. Он поздравил В.В. Козлова с избранием академиком-секретарем Отделения математических наук и тем, что тому наконец удалось скинуть с себя президентскую нагрузку. Но нужно будет еще подписать много документов. 

Протокол №5 «По избранию членов Презиума РАН» 

Абрамова Ирина Олеговна 1061 - "за", 52 - "против"

Алдошин Сергей Михайлович 927 187

Алиев Мамед Джавадович 1039 77

Алферов Жорес Иванович 1025 90

Багаев Сергей Николаевич 1039 76

Бортников Николай Стефанович 1057 54

Гуляев Юрий Васильевич 1033 84

Дгебуадзе Юрий Юлианович 1041 73

Дедов Иван Иванович 864 242

Долгушкин Николай Кузьмич 1042 75

Забродский Андрей Георгиевич 1065 50

Зеленый Лев Матвеевич 1051 64

Иванов Владимир Викторович 1022 91

Измайлов Андрей Юрьевич 1055 58

Каблов Евгений Николаевич 981 131

Каприн Андрей Дмитриевич 1068 48

Кашеваров Николай Иванович 1050 62

Красников Геннадий Яковлевич 1002 113

Куликов Иван Михайлович 1043 69

Кульчин Юрий Николаевич 1065 48

Лагарьков Андрей Николаевич 1055 59

Литвак Александр Григорьевич 1063 47

Логачев Павел Владимирович 1083 32

Макаров Александр Александрович 1039 73

Маркович Дмитрий Маркович 1054 58

Матвеев Виктор Анатольевич 1089 26

Матишов Геннадий Григорьевич 1015 96

Месяц Геннадий Андреевич 961 148

Микрин Евгений Анатольевич 1074 37

Михайлов Юрий Михайлович 1042 71

Молдован Александр Михайлович 1070 43

Мушников Николай Варфоломеевич 1063 50

Нигматулин Роберт Искандерович 1033 78

Онищенко Геннадий Григорьевич 825 275

Панченко Владислав Яковлевич 729 377

Попцов Андрей Геннадиевич 1034 76

Порфирьев Борис Николаевич 1040 71

Потапов Александр Александрович 1073 39

Рожнов Сергей Владимирович 1066 46

Романенко Геннадий Алексеевич 986 121

Рубаков Валерий Анатольевич 1074 37

Румянцев Александр Григорьевич 1060 50

Рокованов Георгий Николаевич 1069 42

Сагдеев Реннад Зиннурович 1020 89

Садовничий Виктор Антонович 968 140

Соломонов Юрий Семенович 1064 44

Тайманов Искандер Асанович 1068 41

Трубников Григорий Владимирович 1020 87

Тутельян Виктор Александрович 994 113

Фисинин Владимир Иванович 1016 89

Хомич Владислав Юрьевич 1026 82

Цивадзе Аслан Юсупович 1045 62

Четверушкин Борис Николаевич 1076 33

Чойнзонов Евгений Лхамацыренович 1052 53
Шляхто Евгений Владимирович 1040 65

Все 55 кандидатов в члены Президиума (как 30 человек по квоте президента РАН, так и от отделений) были избраны в новый состав Президума.

Самый низкий рейтинг оказался у В.Я. Панченко (377 против), Г.Г. Онищенко (275) и И.И. Дедова (242). 

Всего в президиум вошли 79 человек: А.М. Сергеев как президент РАН, 11 вице-президентов, академики-секретари (12 человек, помимо В.В. Козлова, избранного вице-президентом), 30 человек по квоте президента и 25 человек от отделений. 

Первое заседание нового Президиума РАН

Первое заседание нового Президиума РАН

После закрытия заседания ОС РАН глава РАН Сергеев попросил новый Президиум собраться. Несмотря на поздний вечер кворум был, и члены ПРАН единогласно проголосовали за утверждение трех глав региональных отделений: Сибирского — В.Н. Пармона, Уральского — В.Н. Чарушина и Дальневосточного — В.И Сергиенко. Следующее заседание Президиума состоится во вторник, 10 октября.

В перерыве А.М. Сергеев читал новый номер "ТрВ-Наука"

В перерыве А.М. Сергеев читал новый номер "ТрВ-Наука

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Один комментарий

  • A.K.:
    29.09.2017 в 13:05

    В список сомнительных членов нового президиума нужно бы еще добавить ак. С.М.Алдошина, прославившего РАН участием в «Петрикгейте».

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