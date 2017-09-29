Определен новый состав Президиума РАН

28 сентября 2017 года на Общем собрании состоялись выборы Президиума РАН. Его состав был определен несколькими списками: 1) теми, кого А.М. Сергеев предложил в вице-президенты, включая трех избранных глав региональных отделений РАН; 2) 30 членами РАН, кого А.М. Сергеев предложил по своей квоте президента; 3) теми, кого предложили тематические и региональные отделения по своим квотам.

В состав вице-президентов были предложены 11 человек: А.В. Андриянов, Ю.Ю. Балега, В.Г. Бондур, И.М. Донник, В.В. Козлов, Н.А. Макаров, В.Н. Пармон, В.И. Сергиенко, А.Р. Хохлов, В.Н. Чарушин и В.П. Чехонин.

В свою квоту Сергеев предложил включить всех кандидатов в президенты РАН (Красникова, Каблова, Панченко и Нигматулина). Как уже сказано выше, А.Р. Хохлов был выдвинут в вице-президенты. Из зала, от нескольких коллег, поступило предложение включить в состав президиума и В.А. Черешнева, но глава РАН отклонил эту идею, заметив, что кандидатура Черешнева, как и Хохлова не была согласована и он не может считаться согласованным кандидатом. Голосование поэтом поводу не проводилось. В комментарии «ТрВ-Наука» во время голосования академик Черешнев выразил огорчение и недоумение по этому поводу.

До начала голосования выяснилось, что один из тех, кого экономисты предложили в состав нового президиума, был герой «Диссернета» академик Борис Порфирьев. Но так как прений по кандидатам не было, то рассказать об этом членам РАН уже было невозможно. Один из лидеров «Диссернета» физик Андрей Заякин посвятил этому академику пост в своем «Фейсбуке», где, в частности, отмечает, что «самая выдающаяся роль Порфирьева в борьбе с русской наукой — оправдательные вердикты жуликам, которые он регулярно выносит в качестве председателя Экспертного совета по отраслевой и региональной экономике». P.S. Поиски «Диссернета» обнаружили еще несколько человек, избранных в ПРАН и ранее засветившихся в «Диссеропедии».

В ходе интервью глава РАН Александр Сергеев потом заметил по этому поводу (после вопроса от «ТрВ-Наука»), что у них были только одни сутки на формирование списка Президиума, что в нем могут быть ошибки, и что они собираются ротировать членов ПРАН по мере необходимости. Он считает, что в будущем нужно будет ввести возможность обсуждения кандидатур будущих членов Президиума.

Судя по комментариям членов РАН, список Президиума вызвал как позитивные, так и отрицательные эмоции. «Я ожидал увидеть более реформаторский, направленный на обновление список. Сейчас у Сергеева была возможность многое изменить, а он этого не сделал. Видимо, ему пришлось согласовывать кандидатов в администрации президента», — посетовал один из молодых членов Академии. «Список неплохой, но непонятно, как будет структурироваться работа Президиума. Около 80 человек — это очень много», — заметил другой. «Список очень правильно сделан и сбалансирован, особенно хорошо, что включены все кандидаты в президенты РАН», — сказал третий.

Голосование, которое должны было начаться в 15 часов, началось не раньше 16.30. Первым повезло академикам с фамилиями с «А» по «С» и членам-корреспондентам на букву «А». Остальным пришлось долго, больше двух часов, стоять в очереди в ожидании бюллетеней. Их было четыре типа: на белой (члены президиума), голубой, желтой и розовой бумаге. Члены Счетной комиссии сказали, что поломалась техника и никак не могли напечатать белые бюллетени.

Президенту РАН Александру Сергееву пришлось даже обращаться к коллегам по громкой связи: «Прошу не расходиться. Нам очень нужен кворум», и его коллеги терпеливо, а иногда и не очень ждали.

Больше часа, пока считали голоса, президент РАН Александр Сергеев отвечал на вопросы журналистов, рассказывая им о встрече с президентом РФ В. Путиным, на котором тот ему сообщил, что утвердил его президентом РАН, и о своем видении реформ в Академии наук.

И только после 21 часа были оглашены итоги выборов. Их зачитал председатель счетной комиссии академик Александр Лисица. Он сообщил, что списочный состав РАН — 2033 человека. Выдано 1135 бюллетеней (4 типов). В урнах для голосования обнаружено 1135 бюллетеней. Для принятия решения о том, чтобы кандидат вошел в Президиум (с учетом поправок в закон о РАН), нужно было простое большинство – 569 голосов.

Протокол №2 "Вице-президенты РАН" Андриянов Андрей Владимирович 1081 - "за", 39 - "против" Балега Юрий Юрьевич 1077 43 Бондур Валерий Григорьевич 1065 64 Донник Ирина Михайловна 1118 99 Козлов Валерий Васильевич 1085 35 Макаров Николай Андреевич 1076 45 Пармон Валентин Николаевич 1042 68 Сергиенко Валентин Иванович 1067 44 Хохлов Алексей Ремович 952 158 Чарушин Валерий Николаевич 1065 46 Чехонин Владимир Павлович 1034 77 Все кандидатуры, предложенные А.М. Сергеевым в качестве вице-президентов, были избраны.

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Главным ученым секретарем ПРАН был избран академик Николай Кузьмич Долгушкин. Он получил 1054 голосов «за», а 69 — «против» (при проходных 569). Протокол №3 был также единогласно утвержден.

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По протоколу № 4 академиками-секретарями отделений РАН были избраны: Глико Александр Олегович (Отделение наук о Земле) 1090 - "за", 31 - "против" Дынкин Александр Александрович (Отделение глобальных проблем и международных отношений) 1062 57 Егоров Михаил Петрович (Отделение химии и наук о материалах) 1091 29 Кирпичников Михаил Петрович (Отделение биологических наук) 1061 59 Козлов Валерий Васильевич (Отделение математических наук) 1090 22 Лачуга Юрий Федорович (Отделение сельскохозяйственных наук) 1043 69 Смирнов Андрей Вадимович (Отделение общественных наук) 1070 40 Стародубов Владимир Иванович (Отделение медицинских наук) 1031 79 Стемпковский Александр Леонидович (Отделение нанотехнологий и информ. технологий) 1044 77 Тишков Валерий Александрович (Отделение историко-филологических наук) 1056 55 Ткачук Всеволод Арсеньевич (Отделение физиологических наук) 1077 31 Фортов Владимир Евгеньевич (Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления) 953 106 Щербаков Иван Александрович (Отделение физических наук) 1024 42

Протокол №5 «По избранию членов Презиума РАН» Абрамова Ирина Олеговна 1061 - "за", 52 - "против" Алдошин Сергей Михайлович 927 187 Алиев Мамед Джавадович 1039 77 Алферов Жорес Иванович 1025 90 Багаев Сергей Николаевич 1039 76 Бортников Николай Стефанович 1057 54 Гуляев Юрий Васильевич 1033 84 Дгебуадзе Юрий Юлианович 1041 73 Дедов Иван Иванович 864 242 Долгушкин Николай Кузьмич 1042 75 Забродский Андрей Георгиевич 1065 50 Зеленый Лев Матвеевич 1051 64 Иванов Владимир Викторович 1022 91 Измайлов Андрей Юрьевич 1055 58 Каблов Евгений Николаевич 981 131 Каприн Андрей Дмитриевич 1068 48 Кашеваров Николай Иванович 1050 62 Красников Геннадий Яковлевич 1002 113 Куликов Иван Михайлович 1043 69 Кульчин Юрий Николаевич 1065 48 Лагарьков Андрей Николаевич 1055 59 Литвак Александр Григорьевич 1063 47 Логачев Павел Владимирович 1083 32 Макаров Александр Александрович 1039 73 Маркович Дмитрий Маркович 1054 58 Матвеев Виктор Анатольевич 1089 26 Матишов Геннадий Григорьевич 1015 96 Месяц Геннадий Андреевич 961 148 Микрин Евгений Анатольевич 1074 37 Михайлов Юрий Михайлович 1042 71 Молдован Александр Михайлович 1070 43 Мушников Николай Варфоломеевич 1063 50 Нигматулин Роберт Искандерович 1033 78 Онищенко Геннадий Григорьевич 825 275 Панченко Владислав Яковлевич 729 377 Попцов Андрей Геннадиевич 1034 76 Порфирьев Борис Николаевич 1040 71 Потапов Александр Александрович 1073 39 Рожнов Сергей Владимирович 1066 46 Романенко Геннадий Алексеевич 986 121 Рубаков Валерий Анатольевич 1074 37 Румянцев Александр Григорьевич 1060 50 Рокованов Георгий Николаевич 1069 42 Сагдеев Реннад Зиннурович 1020 89 Садовничий Виктор Антонович 968 140 Соломонов Юрий Семенович 1064 44 Тайманов Искандер Асанович 1068 41 Трубников Григорий Владимирович 1020 87 Тутельян Виктор Александрович 994 113 Фисинин Владимир Иванович 1016 89 Хомич Владислав Юрьевич 1026 82 Цивадзе Аслан Юсупович 1045 62 Четверушкин Борис Николаевич 1076 33 Чойнзонов Евгений Лхамацыренович 1052 53 Шляхто Евгений Владимирович 1040 65 Все 55 кандидатов в члены Президиума (как 30 человек по квоте президента РАН, так и от отделений) были избраны в новый состав Президума.

Самый низкий рейтинг оказался у В.Я. Панченко (377 против), Г.Г. Онищенко (275) и И.И. Дедова (242).

Всего в президиум вошли 79 человек: А.М. Сергеев как президент РАН, 11 вице-президентов, академики-секретари (12 человек, помимо В.В. Козлова, избранного вице-президентом), 30 человек по квоте президента и 25 человек от отделений.

После закрытия заседания ОС РАН глава РАН Сергеев попросил новый Президиум собраться. Несмотря на поздний вечер кворум был, и члены ПРАН единогласно проголосовали за утверждение трех глав региональных отделений: Сибирского — В.Н. Пармона, Уральского — В.Н. Чарушина и Дальневосточного — В.И Сергиенко. Следующее заседание Президиума состоится во вторник, 10 октября.

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