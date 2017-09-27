Избранным президентом РАН стал Александр Сергеев

26 сентября 2017 года в ходе второго тура был определен президент Российской академии наук. Им стал директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики РАН» Александр Сергеев. Он набрал 1045 голосов при необходимых 746 (50% + 1 голос).

Набранное Сергеевым количество голосов — даже больше 2/3 голосов, необходимых для избрания, от которых летом поправками в закон о РАН перешли к «простому большинству». Считалось, что после того, как выборы в марте 2017 года были сорваны и все три кандидата снялись с выборов, никто не сможет набрать искомые две трети.

В 18 часов председатель Счетной комиссии академик Юрий Балега сообщил, что выборы состоялись. Всего в РАН 2305 человек. Во втором туре было выдано 1489 бюллетеней, в урнах для голосования было обнаружено 1485, т. е. 4 бюллетеня кто-то взял себе на память. Александр Сергеев набрал 1045 (70,2%) голосов, а его соперник, академик Роберт Нигматулин, — 412 (27,7%) голосов.

Зал разразился овациями. Но еще до официального объявления итогов информация о победе Сергеева дошла до членов РАН и журналистов, Сергеева начали фотографировать и поздравлять, а Роберт Нигматулин подошел к Александру Михайловичу и пожал ему руку как победителю.

Напомним, что в ходе первого тура, состоявшегося утром 26 сентября, А. М. Сергеев набрал 681 (42,7%), а Р. И. Нигматулин — 276 (17,3%) голосов. Таким образом, в ходе второго тура в пользу Сергеева добавилось 364 голоса, а в пользу Нигматулина — 136. В первом туре приняли участие 1596 человек, во втором туре — 1489 (на 107 меньше), так что значимого оттока голосов не произошло.

В мае 2013 года, когда Академия наук еще существовала как отдельная организация (без РАСХН и РАМН), Владимир Фортов набрал 766 голосов при необходимых 658 (голосовало 1314 человек). У него было два соперника: академик Жорес Алферов получил поддержку 345 членов РАН, а академик Александр Некипелов — 143.

После объявления официальных итогов выборов академик Сергеев выступил перед членами Общего собрания РАН. Приводим расшифровку его речи:

Дорогие коллеги, сегодня очень важный день для нашей Академии, поскольку мы совершенно демократическим путем избрали своего президента. Я считаю, что это очень важно, во-первых, потому что в последнее время мы получали серьезную критику за то, что выборы президента РАН проходили недостаточно демократично. Я должен сказать, что в последние полгода после несостоявшихся выборов руководство РАН вело себя очень правильно и представило руководству страны конструктивные идеи относительно процедуры выборов. И очень хорошо, что в соответствии с этими предложениями выборы в РАН состоялись.

Второе, что я хочу сказать (и я говорю об этом совершенно честно): в течение этой выборной кампании и наша власть вела себя совершенно демократично. Не было никакого давления ни сверху, ни сбоку, и были конструктивные встречи с обсуждением конструктивных планов. Я считаю, что то, что и Академия наук, и власть вели себя очень конструктивно, является залогом того консенсуса, о котором я говорил в своем предвыборном выступлении.

Следующий момент, почему это важно для Академии наук: впервые президента РАН выбирали три академии, которые теперь работают вместе, и результат, который был получен, говорит о том, что у выбранного президента была поддержка всех трех академий. Это очень важно. (Бурные аплодисменты.) И я обещаю вам быть своим президентом для всех отделений РАН. (Бурные аплодисменты.)

Я хочу особо поблагодарить моих коллег: Владимира Евгеньевича Фортова за то, что в течение этих четырех лет он мужественно сражался за то, чтобы сохранилась Академия наук. И я считаю своим долгом продолжить эту линию, чтобы Академия наук и дальше продолжала работать в соответствие с демократическими принципами. (Бурные аплодисменты.)

Я хочу поблагодарить Валерия Васильевича Козлова за то, что в прошедший период он мудро и спокойно вел корабль Академии и сумел таким образом выстроить диалог с властью, и мы действительно пришли к консенсусу. (Бурные аплодисменты. В. В. Козлов встал и поблагодарил зал за поддержку.)

Я хочу поблагодарить моих соперников, выдающихся ученых — и Евгения Николаевича Каблова, и Геннадия Яковлевича Красникова, и Роберта Искандеровича Нигматулина, и Владислава Яковлевича Панченко — за то, что мы в течение этой предвыборной кампании работали в общем-то дружно. Спасибо вам. Каждый из нас был достоин стать президентом, но Академия наук проголосовала таким образом. (Бурные аплодисменты.)

Наконец, я хочу поблагодарить тех, кто меня на этих выборах поддержал. И я очень хочу поблагодарить те отделения, которые меня выбрали. Прежде всего мое родное Отделение физических наук. Кроме того, Отделение биологических наук, Отделение энергетики[, машиностроения, механики и процессов управления] и Уральское отделение РАН. А также хотел бы поблагодарить членов Академии (их было 240), которые отдали за меня свои индивидуальные голоса.

Большое спасибо — и за работу!

* * *

После этого и.о. президента РАН Валерий Козлов сообщил, что в среду 27 сентября состоятся заседания Отделений РАН, а в 12 часов 28 сентября Общее собрание продолжит работу. Нужно будет избрать Президиум РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН.

На состоявшемся после Общего собрания РАН мини-банкете выступили Валерий Козлов, зам. министра образования и науки Григорий Трубников, Александр Сергеев и их коллеги. Академик Трубников отметил, что в этот день «Академия наук проголосовала за Науку». Он похвалил всех пятерых кандидатов, которые шли на выборы, но сказал, что как физик рад победе физика. В свою очередь академик Сергеев вспомнил апрель 2017 года, когда к нему академик Литвак обратился с предложением стать кандидатом в президенты РАН, и он немедленно согласился, так как чувствовал свою ответственность за Академию наук. Его жене он о своем решении сообщил не сразу, и та его даже спросила: «А зачем тебе это надо?» (у А. М. Сергеева есть двое детей и трое внуков). Избранный президент РАН пообещал взаимодействовать с коллегами разного возраста.

Сообщается, что сегодня состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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