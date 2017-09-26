Три чуда системы Сатурна

Памяти «Кассини» (15.10.1997 — 15.09.2017)

Зонд «Кассини» закончил свою миссию и сгорел в атмосфере Сатурна 15 сентября. Это был совместный проект NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Аппарат стартовал с мыса Канаверал в 1997 году, в 2004 году достиг орбиты планеты. Помимо научных открытий миссия принесла много живописных фотоснимков. Сам Сатурн был недавно представлен в ТрВ-Наука во всей красе [1], поэтому сейчас мы делаем упор на чудеса вокруг него.

Первое чудо системы Сатурна — его крупнейший спутник Титан. Это живой мир с морями, дождями, реками, облаками, плотной азотной атмосферой. Второе место в Солнечной системе, где человек может ходить без скафандра, правда, очень тепло одетым и с дыхательным аппаратом. Что с того, что моря и реки — метановые?! Это всё равно красиво и захватывающе интересно.

Титан окутан дымкой, рассеивающей видимый свет. Дымка возникает от облучения верхних слоев атмосферы космическими лучами, которые разбивают молекулы азота и метана; осколки образуют более сложные большие молекулы, конденсирующиеся в аэрозоли. Дымка становится полупрозрачной в инфракрасных лучах — на снимках проявляется география планеты (1). Но гораздо больше информации дает радиолокация. Именно радиолокация выявила озера и моря на Титане (2). Крупнейшее — море Кракена. Его берега очень изрезаны, а площадь превышает Каспийское море. Рядом — Лигейское море (2а) размером с крупнейшее после Каспия земное озеро Верхнее из системы Великих озер на границе Канады и США. На радиолокационной карте северной околополярной области (2) сосредоточено где-то 97% суммарной площади озер. Их уровень сильно меняется в зависимости от сезона. Сейчас в северном полушарии зима, озера разлились и заполнили русла рек — отсюда длинные ветвистые заливы. При смене сезонов бóльшая часть жидкости испарится и выпадет дождями в южном полушарии. Кстати, атмосфера Титана способна удерживать в сотни раз больше метана, чем земная — воды.

На некоторых фотографиях Титана виден солнечный блик, отраженный от одного из этих морей или озер (3).

В 2005 году на поверхность Титана опустился зонд «Гюйгенс», прилетевший с «Кассини». На снимке (4) — панорама, снятая при снижении. Она составлена из снимков, сделанных с разной высоты, поэтому линия горизонта кажется неровной. Видны светлые возвышенности (на переднем плане они похожи на корни дерева) и темная равнина, видимо бывшая дном озера. На следующем снимке (5) — место посадки в естественных цветах. Камни — ледяная галька, их размер около 15 см. Вообще роль большей части скал, камней и гальки на Титане играет лед.

Второе чудо — кольца Сатурна. Еще «Вояджеры» увидели, что они разбиты на сотни тонких колечек. На снимке в естественных цветах — небольшой участок кольца В (6). Тонкие колечки имеют ширину около 20 км, широкие — от 300 до 500 км. Размер пикселя на фотографии — 3 км. На самом деле структура еще тоньше, чем разрешение снимка. Толщина колец поразительно мала по сравнению с их диаметром — всего 10–100 м.

В кольцах есть интересные детали. Например, так называемые пропеллеры. На снимке (7) показан самый крупный, которому присвоено имя авиатора Луи Блерио, первым перелетевшего Ла-Манш в 1909 году. Снимок сделан против солнца, в контражуре; черные прожилки — это места, где материал кольца перекрывает солнечный свет. Очертания «пропеллеров» создают крупные камни, влияющие на кольца своим тяготением.

Другая интересная вещь — «пельмени»: мелкие спутники Сатурна, обитающие в щелях колец (их называют спутниками-пастухами). На снимке (8) — Атлас, Дафния и Пан (сверху вниз). Материал из колец оседает на них в виде обручей. Сами спутники гравитационно заперты, повернуты к планете всегда одним и тем же боком, то есть не вращаются относительно колец.

Третье чудо — Энцелад. Это небольшой спутник, его диаметр около 500 км, но на нем есть подледный океан. Более того, «Кассини» напрямую снял «гейзеры» на Энцеладе — выбросы паров воды в космос через трещины в ледяной коре (10). Место, откуда бьют гейзеры, — район «тигровых полос» в нижней части снимка (9). Энтузиасты рассуждают о том, что, как и в подледном океане спутника Юпитера Европы, в океане Энцелада может быть жизнь. Тепло внутри Энцелада генерируется приливным трением из-за вытянутости орбиты спутника.

Борис Штерн, Максим Борисов

1. Штерн Б. Равнодушный глаз Сатурна // ТрВ-Наука. № 228 от 9 мая 2017.

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