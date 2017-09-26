События в Мьянме

Важную роль в событиях в Мьянме — не нынешних, а происходивших около тридцати лет назад — сыграли банкноты очень странных, по крайней мере для десятичной системы, номиналов: 35, 45, 75 и 95 кьят. Эта история представляется особенно поучительной в свете нынешней популярности астрологии и нумерологии.

Начнем с 1946 года. Закончилась японская оккупация, закончилась Вторая мировая война, и восстановленная колониальная администрация отпечатала банкноты, заменившие оккупационные японские деньги. Вскоре, в самом начале 1948 года, Бирма получила независимость и отпечатала первую серию собственных банкнот, номинированных, как и колониальные предшественники, в рупиях.

Современный бирманский кьят был введен в обращение в 1952 году; обмен на рупии проходил в соотношении 1:1. Введенная система была обычная, десятичная: один кьят приравнивается к 100 пиа.

Сначала всё было традиционно. Первые банкноты в кьятах (1, 5, 10, 20, 50, 100 кьят) были напечатаны в 1958 году, их дизайн практически не изменился, только впервые на деньгах появился портрет героя борьбы за независимость генерала Аун Сана (ровно на том месте, где в колониальные времена был портрет английского короля Георга V).

В 1962 году произошел военный переворот, в результате которого правителем Бирмы стал генерал Не Вин. В 1964 году крупные номиналы (50 и 100 кьят) были выведены из обращения: считали, что они составляют основу обращения на черном рынке, — а в следующем году началась замена оставшихся банкнот на банкноты нового образца.

В 1972 году была выпущена следующая серия: сначала мелкие номиналы (1, 5, 10 кьят), а к 1979 году к ним добавились всё те же 50 и 100 кьят. До сих пор ничего особенного не происходило, но дальше генерал Не Вин попал под влияние астрологов и нумерологов.





6. 100 кьят, 176×110 мм. Бирма, 1976 год («Википедия»)



В ноябре 1985 года сначала без предупреждения были выведены из обращения банкноты в 50 и 100 кьят; впрочем, некоторое количество таких бумажек можно было обменять на сохранившие значение мелкие номиналы и новую банкноту в 25 кьят. Через неделю, 10 ноября, в обращение вышла банкнота в 75 кьят уже другого дизайна; номинал был выбран в честь 75-летия Не Вина, пришедшегося то ли на 14 мая 1986 года, то ли на 10 июля 1985 года (источники противоречивы) — генерал праздновал или недавний, или на-ступающий день рождения. В августе 1986 года были напечатаны банкноты в 15 и 35 кьят; объясняя выбор номиналов, доступные источники ссылаются на нумерологию, но не сообщают, в чем она состояла в этом случае (однако заметим, что 15 = 3 × 5; 25 = 5 × 5; 35 = 7 × 5; 75 = 3 × 5 × 5; возможно, это имеет какой-то нумерологический смысл — например, наличие пятерки и отсутствие двойки среди множителей). А еще через год, 5 сентября 1987 года, банкноты в 25, 35 и 75 кьят были объявлены недействительными без какой-либо компенсации. Зато 22 сентября в обращение вышли банкноты в 45 кьят (45 = 3 × 3 × 5) и 90 кьят (по легенде, 90 лет — срок жизни, обещанный генералу придворным, точнее правительственным, нумерологом). На них впервые за долгое время не было портрета генерала Аун Сана (его заменили другие герои освободительной борьбы Такин По Хла Гью и Сая Сан), а на обороте вместо национальных символов были в очередной раз помещены «производственные» изображения нефтяных и рисовых полей: генерал Не Вин любил девятки и, давно задавив компартию, сам заигрывал с социализмом.





7. 25 кьят, 155×90 мм. Бирма, 1985 год («Википедия»)







8. 75 кьят, 161×77 мм. Бирма, 1985 год («Википедия»)



Конечно, причиной восстания стали не странные номиналы, а то, что недействительными были объявлены суммарно около 75% денег, находившихся в обращении, и продолжавшийся экономический кризис. В Рангунском институте технологий взбунтовались студенты, у которых сгорели суммы, накопленные на плату за обучение; взбунтовались монахи и рабочие в Мандалае — как водится, протесты сопровождались погромами правительственных учреждений и мелких частных лавочек. Началось массовое издание антиправительственных листовок, ряд непродуманных действий правительства привел к крестьянским волнениям, случился раскол среди высокопоставленных военных, правящих страной. Отставка генерала Не Вина 23 июля 1988 года уже ничего не изменила. Пик протестов пришелся на следующий август; нумерология и тут сыграла роль, потому что они получили название «восстание 8888» (8 августа 1988 года).





10. 45 кьят, 158×77,5 мм. Бирма, 1987 год («Википедия»)







11. 90 кьят, 167×80 мм. Бирма, 1987 год («Википедия»)



Десятитысячная толпа в Рангуне сожгла чучела Не Вина и его преемника Сейна Лвина в гробах, оклеенных вышедшими из обращения банкнотами. Страну охватила всеобщая забастовка, столкновения демонстрантов с полицейскими привели к тысячам жертв (официальная оценка — 95 убитых и 240 раненых). Двенадцатого августа Сейн Лвин внезапно подал в отставку, было образовано временное правительство, в сентябре собрался Национальный конгресс; демонстрации то затихали, то возобновлялись — однако 18 сентября военные отменили действие конституции, установили военное положение и усилили репрессии, в конечном счете задушив протест.

В 1989 году страна стала называться Мьянмой и были выпущены новые банкноты обычных номиналов, при этом банкноты старого образца сохранили платежеспособность. Самым крупным номиналом стали 200 кьят, однако по мере развития инфляции были выпущены банкноты в 500 кьят (1994 год), 1000 кьят (1998 год), 5000 кьят (2009 год) и 10 000 кьят (2012 год).

Оказалось, советы нумерологов пошли на пользу генералу Не Вину. Он умер в 2002 году в полной отставке в возрасте 91 года. А демократические реформы начались только в 2011 году.





12. 100 кьят, 145×70 мм. Мьянма, 1994 год («Википедия»)







13. 10 000 кьят, 150×70 мм. Мьянма, 2012 год («Википедия»)



М. Г.

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