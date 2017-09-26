Выборы в РАН: во второй тур вышли академики Сергеев и Нигматулин

26 сентября после первого тура голосования на выборах президента РАН определились два лидера: Александр Михайлович Сергеев и Роберт Искандерович Нигматулин.

Первый тур выборов президента РАН завершился такими итогами. 2035 человек — списочный состав членов РАН. Было выдано 1596 бюллетеней. В урнах для голосования обнаружено 1596 бюллетеней. Из них 14 — недействительны.

Голоса членов РАН распределились таким образом:

А. М. Сергеев — 681 (42,7%)

Р. И. Нигматулин — 276 (17,3%)

Г. Я. Красников — 269 (16,85%)

В. Я. Панченко — 204 (12,8%)

Е. Н. Каблов — 152 (9,5%).

Во второй тур вышли Сергеев и Нигматулин, так как ни один кандидат в первом туре не набрал 50% + 1 голос участвовавших в голосовании.

Сегодня будет проведен второй тур, который, возможно, позволит выявить победителя. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов (50% +1), то в третьем туре в бюллетень для голосования включат имя того, кто наберет во втором туре большинство голосов.

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