Раскопки в Суздальском Ополье

Сотрудники Института археологии РАН продолжают раскопки на территории могильника Шекшово (Суздальское Ополье). Этим летом ученые с помощью электротомографии обнаружили основания пяти курганов. Два из них попали в зону раскопок общей площадью около 600 м2, где было найдено 4 погребения.

«Мы обнаружили погребение крайне „космополитичной“ модницы — в ее могиле находились около 140 предметов. В их числе византийские и арабские монеты, украшения финских и славянских типов. Византийские серебряные монеты — редкая находка на древнерусских памятниках. Всё это позволяет проследить дальние связи обитателей Суздальской земли и еще раз показать, что тогдашняя Русь была включена в интенсивный культурный и торговый обмен», — говорит руководитель раскопок, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Византийская монета занимает центральное положение в ожерелье. Это серебряный милиарисий императора Константина VII Багрянородного и его сына и соправителя Романа II. Именно Константин принимал княгиню Ольгу в Константинополе и был автором трактата «Об управлении империей», одного из немногих источников информации о Руси X века.

Кроме того, ученые получили новые подтверждения, что на северо-востоке Руси в конце X — начале XI века существовал обычай давать погребенному монету для оплаты перехода в загробный мир. Эта традиция известна с Античности, но на Руси подобные погребения редки и плохо документированы.

В этот раз монета была найдена в погребении мужчины 20–25 лет. В его могиле был найден нож, а также половинка арабского дирхема конца X века, который, вероятно, и играл роль «обола мертвых».

По материалам пресс-релиза ИА РАН

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